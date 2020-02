Ýa­po­ni­ýa­nyň “Pa­na­so­nic” kom­pa­ni­ýa­sy elekt­ro­kar ön­dü­ri­ji “Tes­la” bi­len hyz­mat­daş­ly­gyň çäk­le­rin­de gir­de­ji­si­ni ýo­kar­lan­dyr­dy. Ge­çen ýy­lyň soň­ky çär­ýe­gi­ne de­giş­li mag­lu­mat­la­ry mä­lim eden ýa­pon kom­pa­ni­ýa­sy 3 gö­te­rim ösüş ga­za­nyp, 915 mil­li­on dol­lar peý­da ga­zan­dy. San­ly fo­to­ap­pa­rat­la­ry, smart te­le­wi­zor­la­ry, gu­lak­lyk­la­ry we beý­le­ki bir­nä­çe elekt­ron en­ja­mla­ry­ny ön­dür­ýän “Pa­na­so­nic” soň­ky ýyl­lar­da elekt­ro­kar­lar üçin ba­ta­re­ýa önüm­çi­li­gi­ni hem ýo­la goý­dy. “Tes­la”-nyň ABŞ-nyň Ne­wa­da şta­tyn­da­ky li­tiý-ion ba­ta­re­ýa we mon­taž za­wo­dyn­da­ky önüm­çi­li­gi­ni art­dyr­ma­gy bi­len ýa­pon bren­di­ne has köp ba­ta­re­ýa sar­gyt edil­di.

Şeý­le hem “Pa­na­so­nic” “Toyo­ta” kom­pa­ni­ýa­sy bi­len hem elekt­ro­kar ba­ta­re­ýa­la­ry­nyň ön­dü­ril­me­gi we iş­le­nip taý­ýar­lan­ma­gy üçin hyz­mat­daş­lyk ga­zan­dy. Iki ýa­pon kom­pa­ni­ýa­sy “Pri­me Pla­net Ener­gy and So­lu­tions” at­ly bi­le­lik­dä­ki şe­re­ke­ti dö­ret­di­ler. Bu şe­re­ket ba­ta­re­ýa önüm­çi­li­gi­ni ap­rel aýyn­da ýo­la go­ýar. Tä­ze önüm­çi­li­gi ýo­la goý­mak üçin, il­kin­ji no­bat­da, 5 müň 100 iş or­ny dö­re­di­ler. Elekt­ro­kar ba­ta­re­ýa­lar is­leg bil­dir­ýän beý­le­ki kom­pa­ni­ýa­la­ra hem sa­ty­lar. “Pa­na­so­nic” we “Toyo­ta” kom­pa­ni­ýa­la­ry 1996-njy ýyl­da-da bi­le­lik­de gib­rid ulag­la­ryň önüm­çi­li­gi­ni ama­la aşy­ryp­dy­lar. Bi­ler­men­ler elekt­ro­kar­la­ryň ýaý­baň­lan­ma­gy bi­len bir­meň­zeş zar­ýad be­ri­ji ul­ga­my­na ze­rur­lyk du­ýul­jak­dy­gy­ny, mu­nuň elekt­rou­lag­la­ryň ýaý­baň­lan­ma­gy­na go­şant goş­jak­dy­gy­ny bel­le­ýär­ler.

“Pa­na­so­nic” ýo­ka­ry tiz­lik­li ulag­la­ry ön­dür­ýän “Ja­gu­ar” kom­pa­ni­ýa­sy bi­len hem şeý­le yla­la­şy­ga gol çe­kip­di. Bel­li kom­pa­ni­ýa­la­ryň elekt­rou­lag ug­run­da ga­zan­ýan hyz­mat­daş­lyk­la­ry bu ulag­la­ryň ba­ha­sy­nyň has el­ýe­ter­li bol­ma­gy­na şert dö­re­der.