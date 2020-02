Ko­reý kom­pa­ni­ýa­sy tä­ze­çil­li­gi bi­len ta­pa­wut­lan­ýan baş­ga teh­no­lo­gi­ýa­la­ry hem iş­läp taý­ýar­la­ýar. “Ge­ne­sis GV80” mo­de­lin­de otur­dy­lan “RANC” at­ly ul­gam gal­ma­ga­ly azald­ýar. Ul­gam da­şar­dan ge­len se­siň güý­jü­ni ha­sap­lap, ula­gyň içi­ne ho­wa tol­kun­la­ry­ny iber­ýär. Ulag­lar he­re­ket ed­ýän wag­tyn­da he­re­ket­len­di­ri­ji­niň se­sin­den baş­ga-da, ho­wa­nyň we ýo­luň sür­tül­me­si ze­rar­ly ses çy­kar­ýar. Bu ses ula­gyň he­re­ket­len­di­ri­ji­si­niň se­si az bol­sa, has go­wy eşi­dil­ýär. Em­ma bu ses köp ada­my bi­ra­hat ed­ýär. Şol se­bäp­li kom­pa­ni­ýa­nyň hü­när­men­le­ri sür­tül­me se­bäp­li dö­re­ýän se­si azalt­mak üçin bu ul­ga­my iş­läp taý­ýar­lap­dyr­lar. Il­kin­ji no­bat­da, “Audi Q7”, “Mercedes-Benz GLE” we “BMW X5” ýa­ly ulag­lar bi­len bäs­deş­lik et­jek “Ge­ne­sis GV80” mo­de­lin­de otur­dyl­jak ul­gam se­si 50 gö­te­rim azald­ýar.