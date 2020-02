ABŞ-nyň iň uly sport çä­re­si bo­lan “Su­per Bowl” du­şu­şy­gyn­da “Kan­zas Si­ti Çifs” to­pa­ry 50 ýyl­dan soň, çem­pi­on­lyk ga­zan­dy. Ame­ri­kan fut­bo­ly bo­ýun­ça Mil­li li­ga­nyň (NFL) fi­nal du­şu­şy­gy bo­lan “Su­per Bowl” oý­nun­da “Kan­zas Si­ti Çifs” bi­len “San Fran­sis­ko 46ers” to­pa­ry du­şuş­dy. 54-nji ge­zek ge­çi­ri­len du­şu­şyk Flo­ri­da şta­ty­­nyň Ma­ýa­mi şä­he­rin­dä­ki “Hard Rock” sta­dio­nyn­da oý­nal­dy. Oý­nuň 1-nji çär­ýe­gin­de 7:3 “Kan­zas Si­ti” öňe çyk­ýar. 2-nji çär­ýek hem şol ha­sap bi­len “San Fran­sis­ko­nyň” peý­da­sy­na ta­mam­lan­ýar. To­par­lar ara­kes­mä deň­lik ýag­da­ýyn­da (10:10) çyk­ýar. 3-nji çär­ýek­de “San Fran­sis­ko” has şow­ly oýun gör­kez­ýär we 10:0 öňe saý­lan­ýar (20:10). He­mi­şe-de soň­ky mi­nut­lar­da has ne­ti­je­li çy­kyş ed­ýän “Kan­zas Si­ti” to­pa­ry 4-nji çär­ýek­de 21 utuk ga­zan­ýar. Ne­ti­je­de, 31:20 ha­sa­byn­da ýe­ňiş ga­za­nan “Kan­zas Si­ti Çifs” to­pa­ry 50 ýyl­dan soň, 2-nji ge­zek “Su­per Bowl” ku­bo­gy­ny as­ma­na gö­ter­ýär.Olar 1 ge­ze­gem fi­nal­da ýeň­lip­di­ler. Soň­ky sa­par 1995-nji ýyl­da 5-nji çem­pi­on­ly­gy­ny ga­za­nan “San Fran­sis­ko 46ers” 2013-nji ýyl­dan soň, 7-nji fi­na­lyn­da 2-nji ge­zek ýeň­li­şe se­ze­war bol­dy.

Du­şu­şy­gyň iň gym­mat­ly oýun­çy­sy diý­lip, çem­pi­on to­pa­ryň ýyl­dy­zy Pat­rik Ma­ho­mes saý­lan­dy. Ma­li­ýe ba­bat­da-da köp­le­riň ün­sü­ni özü­ne çek­ýän “Su­per Bowl” du­şu­şy­gy­nyň ara­kes­me­sin­de ýaý­lym­da gör­ke­zi­len ma­ha­bat­la­ryň 60 se­kun­dy üçin 10 mil­li­on dol­lar tö­len­di. Şeý­le-de, 1-nji ýa­rym­dan soň­ky uly ara­kes­me­de dün­ýä bel­li aý­dym­çy­lar Şa­ki­ra bi­len Jen­ni­fer Lo­pez öz­le­ri­niň iň go­wy aý­dym­la­ry bi­len çy­kyş et­di­ler.