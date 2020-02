Du­şu­şyk­da hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň mak­sat­na­ma­la­ýyn çy­ky­şy diň­le­nil­di. Türk­men­ler­de aja­ýyp bir mil­li däp bar. Haý­sy­dyr bir jo­gap­kär­li işe baş­la­nan­da hal­ky­myz bi­len ge­ňe­şip, onuň pi­ki­ri­ne esas­la­nyl­ýar. Şu ge­çi­ri­len mas­la­hat hem hal­ky­my­zyň ata-ba­ba­la­ryn­dan gel­ýän bu mil­li dä­biň şu gün­ler­de hem ýe­ri­ne ýe­ti­ril­ýän­di­gin­den aý­dyň ny­şan­dyr. Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz çy­ky­şyn­da ýa­kyn wagt­da çö­zül­me­li we­zi­pe­le­riň bir­nä­çe­si­ne du­şu­şy­ga gat­na­şy­jy­la­ryň ün­sü­ni çe­kip, soň­ky ýyl­lar­da uly üs­tün­lik­le­ri ga­za­nan­dy­gy­my­za ga­ra­maz­dan, biz ýur­du­my­zyň ka­nun­çy­ly­gy­ny kä­mil­leş­dir­mek bo­ýun­ça şu ýyl si­ziň bi­len köp iş­le­ri et­me­li­di­ris di­ýip nyg­ta­dy.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň bel­leý­şi ýa­ly, ýa­kyn gün­ler­de Esa­sy Ka­nu­ny­my­za gi­ri­zil­jek äh­li üýt­get­me­le­riň we goş­ma­ça­la­ryň tas­la­ma­sy­ny çap edip, şu ýy­lyň iýul aýy­na çen­li hal­ka ara alyp mas­la­hat­laş­mak üçin be­ril­me­li­dir. Kons­ti­tu­si­on ka­nu­nyň gu­tar­nyk­ly tas­la­ma­sy­ny bol­sa Halk Mas­la­ha­ty­nyň no­bat­da­ky mej­li­si­niň ga­ra­ma­gy­na hö­dür­le­me­li di­ýip, döw­let Baş­tu­ta­ny­myz aý­ra­tyn du­rup geç­di. Şu Ka­nu­ny taý­ýar­la­mak bi­len bag­ly­lyk­da, “Türk­me­nis­ta­nyň Halk Mas­la­ha­ty ha­kyn­da­ky” Türk­me­nis­ta­nyň Ka­nu­ny­ny, “Türk­me­nis­ta­nyň Mej­li­si ha­kyn­da­ky” Türk­me­nis­ta­nyň Ka­nu­ny­ny kä­mil­leş­dir­mek bo­ýun­ça de­giş­li iş­le­ri ge­çir­mek, “Döw­let hä­ki­mi­ýe­ti­niň ýer­li we­kil­çi­lik­li eda­ra­la­ry ha­kyn­daky” Ka­nu­na hem-de Türk­me­nis­ta­nyň Saý­law Ko­dek­si­ne de­giş­li üýt­get­me­le­ri we goş­ma­ça­la­ry gi­riz­mek iş­le­ri göz öňün­de tu­tul­ýar. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň nyg­taý­şy ýa­ly, ra­ýat­la­ryň hu­kuk­la­ry­ny we azat­lyk­la­ry­ny go­ra­mak mil­li Par­la­men­tiň ka­nun çy­ka­ry­jy­lyk işi­niň esa­sy ugur­la­ry­nyň bi­ri bo­lup dur­ýar. Türk­me­nis­ta­nyň Mej­li­si “Ad­minist­ra­tiw önüm­çi­lik ha­kyn­da­ky” Ka­nu­ny ka­bul et­di. Bu Ka­nun ýur­du­my­zyň do­lan­dy­ryş eda­ra­la­ry ta­ra­pyn­dan ad­minist­ra­tiw na­ma­la­ry­nyň ka­bul edil­me­gi, ýe­ri­ne ýe­ti­ril­me­gi ýa-da ýa­ty­ryl­ma­gy bi­len bag­ly ama­la aşy­ryl­ýan önüm­çi­li­giň hu­kuk esas­la­ry­ny, ýö­rel­ge­le­ri­ni we ka­da­la­ry­ny kes­git­le­ýär. Em­ma ka­zy­ýet­ler­de ad­mi­nist­ra­tiw iş­le­re ga­ra­ma­gyň hu­kuk esas­la­ry­ny kes­git­le­mek üçin, şeý­le hem hä­zir­ki döw­rüň ta­lap­la­ry­na we hal­ka­ra hu­ku­gyň stan­dart­la­ry­na la­ýyk­lyk­da, Ad­mi­nist­ra­tiw-iş ýö­re­diş Ko­dek­si­niň tas­la­ma­sy iş­le­nip taý­ýar­la­nyl­sa, mak­sa­da­la­ýyk bol­jak­dy­gy ba­ra­da hor­mat­ly Prezi­den­ti­miz aý­ra­tyn bel­le­di. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Türk­me­nis­ta­nyň Je­na­ýat Ko­dek­si­niň tä­ze, re­je­le­nen gör­nü­şi­niň tas­la­ma­sy­ny taý­ýar­la­mak işi­ni hem do­wam et­me­giň ze­rur­dy­gy­ny, şeý­le-de Ar­bit­raž iş ýö­re­diş ko­dek­si­niň re­je­le­nen gör­nü­şi­ni hem taý­ýar­la­ma­gyň we ka­bul et­me­giň mö­hüm­di­gi­ni, Ra­ýat Ko­dek­si­niň tä­ze re­dak­si­ýa­sy­ny taý­ýar­la­mak bo­ýun­ça iş­le­ri hem do­wam et­me­giň ge­rek­di­gi­ni bel­le­di. Şu ýyl hu­kuk düz­gün­le­ri­niň bo­zul­ma­la­ry­nyň öňü­ni al­mak babat­da ýü­ze çyk­ýan jem­gy­ýet­çi­lik gat­na­şyk­la­ry­ny düz­gün­leş­dir­mek mak­sa­dy bi­len, bu ugur­da “Hu­kuk bo­zul­mala­ry­nyň öňü­ni al­mak ha­kyn­da­ky” Türk­me­nis­ta­nyň Ka­nu­ny­nyň tas­la­ma­sy­ny taý­ýar­la­mak we ka­bul et­mek ze­rur­dyr di­ýip, döw­let Baş­tu­ta­ny­myz nyg­ta­dy. Şeý­le hem “Adat­dan da­şa­ry ýag­daý­la­ryň öňü­niň alyn­ma­gy we ýok edil­me­gi ha­kyn­da­ky” Türk­me­nis­ta­nyň Ka­nu­ny­ny kä­mil­leş­dir­me­giň hem-de hä­zir­ki döw­rüň ta­lap­la­ry­na la­ýyk ge­tir­me­giň gerek­di­gi bel­le­nil­di.

Ýur­du­my­zyň yk­dy­sa­dy­ýe­ti­niň pu­dak­la­ry­na san­ly ul­ga­my or­naş­dyr­mak bi­len bag­ly me­se­le­ler hem döw­let sy­ýa­sa­ty­my­zyň mö­hüm ugur­la­ry­nyň bi­ri­ne öw­rül­di. Hor­mat­ly Prezidentimiziň­ nyg­taý­şy ýa­ly, bi­ziň öňü­miz­de döwle­ti­mi­zi ýo­ka­ry dep­gin­ler bi­len ös­dür­mek, şu­nuň bi­len bir­lik­de, san­ly ul­ga­my or­naş­dyr­mak ar­ka­ly şä­her bi­len oba­nyň ara­syn­da­ky ta­pa­wu­dy aýyr­mak ýa­ly mö­hüm we­zi­pe­ler dur­ýar. Şeý­le-de hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň bel­leý­şi ýa­ly, ata Wa­ta­ny­my­zy se­bi­tiň we kon­ti­nen­tiň mö­hüm ulag-lo­gis­ti­ka mer­ke­zi­ne öwür­mek üçin ýe­ras­ty baý­lyk­la­ry­my­zyň kän­le­rini se­na­gat taý­dan iş­le­mek we ýer­li çig mal­lar­dan go­şu­lan ba­ha­sy ýo­ka­ry bo­lan taý­ýar önüm­le­ri ön­dür­mek bo­ýun­ça iş­le­ri hem çalt­lan­dyr­mak ze­rur­dyr.

Şol bir wagt­da “Da­şa­ry ýurt ma­ýa go­ýum­la­ry ha­kyn­da­ky” Türk­me­nis­ta­nyň Ka­nunyny döw­re­bap ýag­da­ýa ge­tir­mek mö­hüm­dir. Ýur­du­my­zyň aý­ry-aý­ry se­bit­le­ri­niň hem-de çäk­le­ri­niň eme­le ge­len üp­jün­çi­lik ul­gam­la­ry­ny tä­ze­le­mek we ös­dür­mek, bu iş­le­re te­le­ke­çi­le­ri çek­mek üçin şert­le­ri dö­ret­mek bo­ýun­ça hem iş­le­ri ge­çir­mek wa­jyp­dyr. Şeý­le hem ma­ýa go­ýum­la­ry­ny çek­mek, öň­de­ba­ry­jy teh­ni­ka­la­ry we teh­no­lo­gi­ýa­la­ry or­naş­dyr­mak, da­şa­ry ýurt­lar­dan ge­ti­ril­ýän ha­ryt­la­ryň or­nu­ny tut­ýan önüm­le­ri ön­dür­ýän önüm­çi­lik­le­ri ös­dür­mek, se­bit de­re­je­sin­de ho­ja­ly­gy do­lan­dyr­ma­gyň ba­zar yk­dy­sa­dy­ýe­ti­niň ka­da­la­ry­na la­ýyk gel­ýän tä­ze usul­la­ry­ny ulan­mak, goş­ma­ça iş orunla­ry­ny dö­ret­mek, ýur­du­my­zyň se­bit­le­rin­de da­şa­ry yk­dy­sa­dy işi güýç­len­dir­mek mak­sa­dy bi­len, bu iş­le­ri ka­da­laş­dyr­ýan de­giş­li ka­nun­çy­ly­gy kä­mil­leş­dir­mek ze­rur­dyr di­ýip, hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz aýt­dy. Mej­li­siň do­wa­myn­da tä­ze iş orunla­ry­ny dö­ret­me­gi hö­wes­len­dir­mek üçin, we­la­ýat we et­rap hä­kim­lik­le­ri ta­ra­pyn­dan ýur­du­my­zyň se­bit­le­rin­de se­na­gat, oba ho­ja­lyk zo­lak­la­ry hem-de beý­le­ki zo­lak­la­ryň dö­re­dil­me­gi we ila­tyň oňyn şert­ler­de ýa­şa­ma­gy üçin ze­rur şert­le­riň dö­re­dil­me­gi ba­ra­da gi­ňiş­le­ýin gür­rüň edil­di. Şeý­le-de milli Liderimiz du­şu­şy­gyň bar­şyn­da we­la­ýat hä­kimlik­le­ri­niň fi­zi­ki we ýu­ri­dik şahs­la­ra gur­lu­şyk üçin ýer bö­lek­le­ri­ni ber­mek ha­kyn­da­ky ka­rar­la­ry çy­kar­ma­ga yg­ty­ýar­lyk­la­ry­na gaý­ta­dan se­re­dil­se, mak­sa­da­la­ýyk bo­lar di­ýip bel­le­mek bi­len, “Ýer ha­kyn­da­ky” Türk­me­nis­ta­nyň Bite­wi Ka­nu­ny­ny, “Ýa­şa­ýyş jaý­la­ry­nyň we goz­gal­ma­ýan em­lä­ge de­giş­li baş­ga ob­ýekt­le­riň paý­ly gur­lu­şy­gy ha­kyn­daky” hem-de “Ýe­ri­ne ýe­ti­ri­ji hä­ki­mi­ýe­tiň ýer­li eda­ra­la­ry ha­kyn­da” Türk­me­nis­ta­nyň Ka­nun­la­ry­ny sel­jer­mek bo­ýun­ça hem de­giş­li iş­ler ge­çi­ril­se, dog­ry bol­jak­dy­gy bel­le­nil­di. Şeý­le hem hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz “Fir­ma at­la­ry ha­kyn­da­ky”, “Yl­my açyş­lar ha­kyn­da­ky” Türk­me­nis­ta­nyň Ka­nun­la­ry­nyň tas­la­ma­la­ry taý­ýar­la­nyl­sa, mak­sa­da­la­ýyk bol­jak­dy­gy­ny aýt­dy. Mäh­ri­ban hal­ky­my­zyň hal-ýag­da­ýy­ny ýo­kar­lan­dyr­mak, ýa­şa­ýyş-dur­muş şert­le­ri­ni has-da go­wu­lan­dyr­mak mak­sa­dy bi­len, her ýyl býu­jet eda­ra­la­ry­nyň, ho­ja­lyk ha­sap­la­şy­gyn­da­ky kär­ha­na­la­ryň we jem­gy­ýet­çi­lik gu­ra­ma­la­ry­nyň iş­gär­le­ri­niň zäh­met hak­la­ry­ny, pen­si­ýa­la­ry we döw­let kö­mek pul­la­ry­ny, ta­lyp hem-de diň­leý­ji hak­la­ry­ny 10 gö­te­rim ýo­kar­lan­dyr­ýa­rys. Biz bu işi gel­jek­de hem do­wam et­mek bi­len, ila­ty­my­zy ýa­şa­ýyş-dur­muş taý­dan go­ra­ma­ga gö­nük­di­ri­len ka­nun­la­ra aý­ra­tyn äh­mi­ýet be­re­ris di­ýip, hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz aýt­dy. Ga­raş­syz döw­le­ti­miz Hal­ka­ra Olim­pi­ýa ko­mi­te­ti­niň we Azi­ýa­nyň Olim­pi­ýa ge­ňe­şi­niň ag­za­sy bol­mak bi­len, hal­ka­ra olim­pi­ýa he­re­ke­ti­ni ös­dür­mä­ge my­na­syp go­şant goş­ýar. Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz bu­lar ba­ra­da aýt­mak bi­len, be­den­ter­bi­ýä­ni we spor­ty ös­dür­mek, sag­dyn dur­muş ka­da­la­ry­ny or­naş­dyr­mak bo­ýun­ça al­nyp ba­ryl­ýan iş­le­riň çäk­le­rin­de, de­pu­tat­la­ra he­re­ket ed­ýän ka­nun­la­ra üýt­get­me­le­ri hem-de goş­ma­ça­la­ry gi­riz­mek bo­ýun­ça de­giş­li iş­le­ri ge­çir­me­gi tab­şyr­dy. Şu­nuň bi­len bir­lik­de, döw­let Baş­tu­ta­ny­myz de­pu­tat­la­ryň ün­sü­ni ýe­ne bir mö­hüm me­se­lä çe­kip, ça­ga­la­ry­my­zy hem-de ýet­gin­jek­le­ri­mi­zi aň-bi­li­mi­ni we ukyp­la­ry­ny ter­bi­ýe­le­ýän spor­tuň dür­li gör­nüş­le­ri, şol san­da he­re­ket­li mil­li oýun­lar bi­len meş­gul­lan­ma­ga çek­me­giň ne­ti­je­li­li­gi­ni has ýo­kar­lan­dyr­ma­gyň wa­jyp­dy­gy­ny bel­le­di. Şeý­le hem ýa­ra­maz en­dik­le­riň ada­ma ber­ýän zy­ýa­ny we onuň öňü­ni al­mak üçin ge­çi­ril­ýän çä­re­ler ba­ra­da du­rup ge­çil­di. Şol san­da dür­li ýo­kanç we ýo­kanç däl ke­sel­le­riň ýaý­ra­ma­gy­nyň öňü­ni al­mak bo­ýun­ça al­nyp ba­ryl­ma­ly iş­ler dog­ru­syn­da gi­ňiş­le­ýin aý­dyl­dy. Türk­men hal­ky maş­ga­la gym­mat­lyk­la­ry­na uly üns ber­ýär. Se­bä­bi ýaş­la­ryň ýo­ka­ry ah­lak hä­si­ýet­le­ri şu gym­mat­lyk­la­ryň esa­syn­da kema­la gel­ýär. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň hem bel­leý­şi ýa­ly, ça­ga­lar­da mil­li buý­san­jy, beý­le­ki halk­la­ra, şeý­le hem Ga­raş­syz döw­le­ti­mi­ziň we jem­gy­ýe­ti­mi­ziň ga­za­nan üs­tün­lik­le­ri­ne hor­mat goý­ma­gy ter­bi­ýe­le­mek maş­ga­la­dan baş­lan­ýar. Hor­matly Pre­zi­den­ti­mi­ziň bel­leý­şi ýa­ly, ýur­du­myz­da bi­lim hyz­mat­la­ry­nyň hi­li­ni ýo­kar­lan­dyr­mak we gör­nüş­le­ri­ni gi­ňelt­mek hem ze­rur­dyr. Mek­dep­le­riň işi­ni kä­mil­leş­di­rip, dün­ýä dil­le­ri­ni düýp­li öw­red­ýän mek­dep­ler­den baş­ga-da, teh­no­lo­gik ugur­ly or­ta mek­dep­le­ri we ýö­ri­te synp­la­ry hem dö­ret­me­li­di­ris. Bu synp­lar­da in­že­ner-teh­ni­ki iş­le­re ýyk­gyn ed­ýän, konstruk­tor­çy­lyk pi­kir­le­ri bo­lan ze­hin­li ça­ga­lar oka­ma­ly­dyr di­ýip, mil­li Li­de­ri­miz aýt­dy. Şeý­le-de mej­li­siň do­wa­myn­da “Eko­lo­gi­ýa mag­lu­mat­la­ry ha­kyn­da­ky” Türk­me­nis­ta­nyň Ka­nu­ny­ny ka­bul et­mek bo­ýun­ça de­giş­li iş­le­ri ge­çir­me­k tab­şy­ryl­dy. “Ener­gi­ýa­nyň di­kel­dil­ýän çeş­me­le­ri ha­kyn­da­ky” Türk­me­nis­ta­nyň Ka­nu­ny­ny ka­bul et­mek hem ze­rur­dyr diý­lip bel­le­nil­di. Şu­nuň bi­len bag­ly­lyk­da, döw­let Baş­tu­ta­ny­myz, hu­su­san­-da, “Türk­me­nis­ta­nyň da­şa­ry ýurt­lar­da­ky kon­sul­lyk eda­ra­la­ry ha­kyn­da­ky” Ka­nu­na hem gaý­ta­dan se­ret­me­giň mö­hüm­di­gi­ni bel­le­di. “Adat­dan da­şa­ry ýag­daý­lar döw­rün­de hal­ka­ra kö­me­gi­ni ber­mek ha­kyn­da­ky” tä­ze Ka­nu­nyň tas­la­ma­sy­ny hem taý­ýar­la­ma­ly­dy­gy aý­dyl­dy. Mundan baş­ga-da, mi­nistr­lik­le­riň we pu­dak eda­ra­la­ry­nyň mil­li ka­nun­çy­ly­gy kä­mil­leş­dir­mek bo­ýun­ça tek­lip­le­ri­ni öw­ren­mek esa­syn­da “Mig­ra­si­ýa ha­kyn­da­ky” hem-de “Mig­ra­si­ýa gul­lu­gy ha­kyn­da­ky” Türk­me­nis­ta­nyň Ka­nun­la­ry­na üýt­get­meleri we goş­ma­ça­la­ry gi­riz­mek ba­ra­da­ky ka­nun­la­ryň tas­la­ma­la­ry­ny taý­ýar­la­ma­gyň ze­rur­dy­gy ha­kyn­da dur­lup ge­çil­di. Şu iş­ler bi­len bir­lik­de, Türk­me­nis­ta­nyň Mej­li­si ýur­du­my­zyň hal­ka­ra gat­na­şyk­la­ry­nyň şert­na­ma-hu­kuk bin­ýa­dy­ny üp­jün et­mek bi­len bag­ly iş­le­riň yzy­gi­der­li do­wam edil­me­li­di­gi ba­ra­da aý­dyl­dy.

Du­şu­şy­gyň bar­şyn­da döw­let dur­mu­şy­nyň baş­ga-da bir­nä­çe mö­hüm me­se­le­le­ri­ne ga­ral­dy we olar bo­ýun­ça de­giş­li çöz­güt­ler ka­bul edil­di. Soň­ra Türk­me­nis­ta­nyň Mej­li­si­niň Baş­ly­gy G.Mäm­me­do­wa söz be­ril­di. Ol hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ze mil­li Par­la­men­tiň işi­ne gol­daw ber­ýän­di­gi üçin çuň­ňur ho­şal­lyk bil­di­rip, şu du­şu­şy­gyň ta­ry­hy äh­mi­ýe­ti­ni bel­le­di.

Nyg­ta­ly­şy ýa­ly, hil taý­dan tä­ze iki pa­la­ta­ly Par­la­ment gur­lu­şy­na ge­çil­me­gi bi­len bag­ly­lyk­da, Ga­raş­syz, he­mi­şe­lik Bi­ta­rap döw­le­ti­mi­ziň Kons­ti­tu­si­ýa­sy­na üýt­get­me­le­riň we goş­ma­ça­la­ryň gi­ri­zil­me­gi bo­ýun­ça iş­le­ri ge­çir­mek ba­ra­da döw­let Baş­tu­ta­ny­my­zyň öň­de go­ýan we­zi­pe­le­ri­ni ýe­ri­ne ýe­tir­mek üçin äh­li ta­gal­la­la­ryň edil­jek­di­gi­ne aý­ra­tyn üns be­ril­di.

Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz du­şu­şy­gy jem­läp, oňa gat­na­şan­la­ra berk jan sag­lyk we bag­ty­ýar­ly­gy, alyp bar­ýan jo­gap­kär­li işin­de uly üs­tün­lik­le­ri ga­zan­ma­gy tüýs ýü­rek­den ar­zuw et­di hem-de ýyg­na­nan­lar bi­len hoş­la­şyp, bu ýer­den ug­ra­dy.

* * *

Türk­me­nis­ta­nyň Mej­li­si­niň de­pu­tat­la­ry­nyň mej­li­si iş ýag­da­ýyn­da do­wam et­di. Gün ter­ti­bi­ne hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň de­pu­tat­lar dü­zü­mi­niň öňün­de go­ýan tä­ze mö­hüm we­zi­pe­le­ri bi­len bag­ly­lyk­da, ka­nun­çy­ka­ry­jy­lyk işi­niň ile­ri tu­tul­ýan me­se­le­le­ri gi­ri­zil­di.Şu­nuň bi­len bag­ly­lyk­da, de­pu­tat­lar öz öň­le­rin­de dur­ýan we­zi­pe­le­ri ýe­ri­ne ýe­tir­mek­de uly jo­gapkär­çi­li­gi du­ýup, tä­ze mak­sat­la­ra ýet­mek, eziz Wa­ta­ny­my­zyň aba­dan­çy­ly­gy­nyň we ro­waç­ly­gy­nyň bäh­bi­di­ne döw­let Baş­tu­ta­ny­my­zyň ba­şy­ny baş­lan iri tas­la­ma­la­ry­ny dur­mu­şa ge­çir­mek üçin äh­li ta­gal­la­la­ry et­jek­dik­le­ri­ni nyg­ta­dy­lar.