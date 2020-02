Ýurdumyzyň ösüşleriniň hem-de üstünlikleriniň özeni bolup durýan hemişelik Bitaraplygymyzyň 25 ýyllygy türkmen halkynyň uly buýsanjyna öwrüldi. Diýarymyzda 2020-nji ýyl “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” diýlip yglan edildi. Şeýle hem “Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli halkara maslahaty, dabaralary we çäreleri geçirmek hakynda” ýörite Karar kabul edildi. Şoňa laýyklykda, mähriban Diýarymyzyň ähli künjeklerinde bu şanly sene mynasybetli baýramçylyk dabaralary giň gerim aldy.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň bel­läp ge­çi­şi ýa­ly, bi­ta­rap­lyk bi­ziň be­ýik baý­ly­gy­myz­dyr. Onuň gym­ma­ty BMG ta­ra­pyn­dan yk­rar edil­di. Mu­nuň özi pa­ra­hat­çy­ly­gyň we dost­lu­gyň, yn­san­per­wer­li­giň hem-de hoş­ni­ýet­li­li­giň da­ba­ra­lan­ma­gy­ny, hyz­mat­daş­ly­gy we ösü­şi üp­jün ed­ýän tag­ly­mat­dyr.

Ga­raş­syz döw­le­ti­mi­ziň bi­ta­rap­lyk hu­kuk ýag­da­ýy Bir­le­şen Mil­let­ler Gu­ra­ma­sy ta­ra­pyn­dan iki ge­zek yk­rar edil­di. Ýur­du­my­zyň oňyn pa­ra­hat­çy­lyk sö­ýü­ji­lik tag­ly­mat­la­ry­na ýug­ru­lan da­şa­ry sy­ýa­sa­ty­nyň esa­sy ug­ry bo­lup dur­ýan he­mi­şe­lik Bi­ta­rap­lyk hu­kuk ýag­da­ýy Ga­raş­syz Wa­ta­ny­my­zyň at-ab­ra­ýy­ny has-da be­len­de gal­dyr­dy. Ga­raş­syz hem-de he­mi­şe­lik Bi­ta­rap Türk­me­nis­tan bu ­gün­ki gün­de dün­ýä­niň ösen ýurt­la­ry­nyň ha­ta­ry­na ynam­ly go­şul­ýar.

Ýur­du­my­zy di­wer­si­fi­ka­si­ýa ýo­ly bi­len ös­dür­mek, se­na­gat taý­dan kuw­wat­ly döw­le­te öwür­mek ba­bat­da giň ge­rim­li mak­sat­na­ma­lar ka­bul edil­di. Üs­tün­lik­li dur­mu­şa ge­çi­ril­ýän mak­sat­na­ma­la­ryň çäk­le­rin­de ýur­du­myz­da hal­ka­ra hem-de se­bit möç­be­rin­de iň­ňän uly tas­la­ma­lar dur­mu­şa ge­çi­ril­di we ge­çi­ril­ýär.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz şu ýy­lyň 7-nji few­ra­lyn­da ge­çi­ren Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň mej­li­sin­de 2020-nji ýyl üçin ma­ýa go­ýum Mak­sat­na­ma­sy­ny tas­syk­la­mak ha­kyn­da­ky Ka­ra­ra gol çek­di. Tä­ze mak­sat­na­ma­da ýur­du­my­zyň halk ho­ja­ly­gy­nyň äh­li pu­dak­la­ry­nyň iň­ňän uly tas­la­ma­la­ry üçin ma­ýa go­ýum­la­rynyň öz­leş­di­ril­me­gi göz öňün­de tu­tul­ýar. 2020-nji ýyl üçin Türk­me­nis­ta­nyň ma­ýa go­ýum Mak­sat­na­ma­sy­nyň baş mak­sa­dy Türk­me­nis­tan­da pu­dak­la­ýyn we dü­züm­le­ýin öz­gert­me­le­ri ama­la aşyr­mak, şeý­le-de iş­jeň ma­ýa go­ýum sy­ýa­sa­ty­ny alyp bar­mak ar­ka­ly, bäs­deş­li­ge ukyp­ly, dün­ýä­niň iň ösen teh­ni­ka­la­ry­dyr teh­no­lo­gi­ýa­la­ry bi­len en­jam­laş­dy­ry­lan, in­no­wa­si­ýa­la­ry özün­de jem­le­ýän ýo­ka­ry yk­dy­sa­dy ne­ti­je­li ul­ga­my dö­ret­mek­den hem-de ös­dür­mek­den yba­rat­dyr. Mak­sat­na­ma la­ýyk­lyk­da, 2020-nji ýyl­da Türk­me­nis­ta­nyň yk­dy­sa­dy­ýe­ti­ne gö­nük­di­ril­ýän ma­ýa go­ýum­la­ryň möç­be­ri tak­my­nan 40 mil­liard ma­na­da go­laý­la­ýar. Bu iň­ňän uly ma­ýa go­ýum­lar ýur­du­my­zy se­na­gat taý­dan kuw­wat­ly döw­let­le­riň bi­ri­ne öwür­mä­ge giň müm­kin­çi­lik dö­re­der.

Ýur­du­my­zyň yk­dy­sa­dy ösüş­le­ri ba­ra­da gür­rüň edi­len­de, mil­li yk­dy­sa­dy­ýe­ti­miz saz­la­şyk­ly ösüş dep­gi­ne eýe­dir. 2019-njy ýyl­da ýur­du­my­zyň je­mi içer­ki önü­miniň ösüş dep­gi­ni 6,3 gö­te­ri­me deň bol­dy. Şeý­le hem ge­çen ýyl ma­li­ýe­leş­dir­me­giň äh­li çeş­me­le­ri­niň ha­sa­by­na ba­ha­sy 10 mil­liard ame­ri­kan dol­la­ry­na go­laý bo­lan 1 müň 704 sa­ny önüm­çi­lik we me­de­ni-dur­muş mak­sat­ly des­ga­la­ryň ulan­ma­ga be­ril­me­gi, 11 müň­den gow­rak tä­ze iş orun­la­ry­nyň dö­re­dil­me­gi, ýur­du­my­zyň yk­dy­sa­dy­ýe­ti­niň kuw­wat­ly­dy­gy­na gü­wä geç­ýär.

Ýur­du­my­zyň hem­me­ta­rap­la­ýyn giň ge­ri­me eýe bol­ýan ösüş­le­ri­niň sa­ka­syn­da du­ran Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň ja­ny­nyň sag, öm­rü­niň uzak bol­ma­gy­ny, dur­nuk­ly­ly­gyň, ösüş­le­riň we dur­muş aba­dan­çy­ly­gy­nyň ha­ty­ra­sy­na ed­ýän ta­gal­la­la­ry­nyň mun­dan beý­läk-de ro­waç­lan­ma­gy­ny ar­zuw ed­ýä­ris.

Nä­zik Hu­daý­ber­di­ýe­wa,

Türk­men döw­let ma­li­ýe ins­ti­tu­ty­nyň ta­ly­by.