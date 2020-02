Ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň bag­ty­ýar­lyk döw­rün­de Türk­me­nis­tan bi­len Rus­si­ýa Fe­de­ra­si­ýa­sy­nyň ara­syn­da­ky stra­te­gik hä­si­ýe­te eýe bo­lan döw­le­ta­ra gat­na­şyk­la­ry bar­ha pug­ta­lan­ýar. Rus­si­ýa­nyň iri se­bit­le­ri, ga­ly­ber­se-de köp san­ly iri kom­pa­ni­ýa­la­ry ýur­du­myz bi­len ne­ti­je­li hyz­mat­daş­ly­gy ös­dür­mä­ge uly gy­zyk­lan­ma bil­dir­ýär­ler. Mu­ňa few­ral aýyn­da ýur­du­my­za ge­len “Lu­koýl” açyk gör­nüş­li paý­dar­lar jem­gy­ýe­ti­niň ýol­baş­çy­sy Wa­git Alek­pe­ro­wyň, “KA­MAZ” açyk gör­nüş­li paý­dar­lar jem­gy­ýe­ti­niň baş di­rek­to­ry Ser­geý Ko­go­gi­niň hem-de Sankt-Pe­ter­bur­gyň gu­ber­na­to­ry Alek­sandr Beg­lo­wyň sa­par­la­ry hem aý­dyň şa­ýat­lyk ed­ýär.

13-nji few­ral­da hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Sankt-Pe­ter­bur­gyň gu­ber­na­to­ry Alek­sandr Beg­lo­wy ka­bul et­di. Myh­man mil­li Li­de­ri­mi­ze mä­hir­li ka­bul eden­di­gi üçin ho­şal­lyk bil­di­rip, Di­ýa­ry­my­za ge­lip gör­mek müm­kin­çi­li­gi­ne örän şat­dy­gy­ny nyg­ta­dy. Alek­sandr Beg­low döw­let Baş­tu­ta­ny­my­za iki­ta­rap­la­ýyn gat­na­şyk­lar me­se­le­le­ri­ne uly üns ber­ýän­di­gi üçin tüýs ýü­rek­den ho­şal­lyk bil­di­rip, Ne­wa­nyň bo­ýun­da­ky şä­he­riň türk­men-rus­si­ýa gat­na­şyk­la­ry­nyň aý­ryl­maz bö­le­gi bo­lan hyz­mat­daş­ly­gy do­wam et­dir­mä­ge gy­zyk­lan­ma bil­dir­ýän­di­gi­ni tas­syk­la­dy.

Mil­li Li­de­ri­miz Rus­si­ýa Fe­de­ra­si­ýa­sy­nyň iri se­bit­le­ri, esa­sy se­na­gat we me­de­ni mer­kez­le­ri, şol san­da Sankt-Pe­ter­burg bi­len gö­ni hem-de ne­ti­je­li gat­na­şyk­la­ry ös­dür­me­giň hyz­mat­daş­ly­gy pug­ta­lan­dyr­ma­gyň esa­sy ugur­la­ry­nyň bi­ri­di­gi­ni nyg­ta­dy.

Du­şu­şy­gyň bar­şyn­da hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz we Sankt-Pe­ter­bur­gyň gu­ber­na­to­ry hyz­mat­daş­ly­gyň anyk me­se­le­le­ri bo­ýun­ça pi­kir al­şyp, onuň ile­ri tu­tul­ýan ugur­la­ry­ny anyk­laş­dyr­dy­lar. Söw­da-yk­dy­sa­dy, ener­ge­ti­ka, gä­mi­gur­lu­şyk, gaz­se­na­gat top­lu­my, IT-teh­no­lo­gi­ýa­la­ry, hu­su­san-da, tä­ze “akyl­ly şä­her­le­riň” gur­lu­şy­gyn­da ula­nyl­ýan teh­no­lo­gi­ýa­lar hem-de kom­mu­ni­ka­si­ýa ul­ga­myn­da ta­gal­la­la­ry bir­leş­dir­mek, şol san­da de­giş­li dü­zü­mi döw­re­bap­laş­dyr­mak we hal­ka­ra ulag-üs­ta­şyr ge­çel­ge­le­ri­ni dö­ret­mek hyz­mat­daş­ly­gyň gel­je­gi uly ugur­la­ry­nyň ha­ta­ryn­da gör­ke­zil­di. Şu ba­bat­da Türk­me­nis­tan ne­ti­je­li baş­lan­gyç­la­ryň en­çe­me­si­ni öňe sür­di.

Yn­san­per­wer ul­gam ýur­du­myz bi­len Sankt-Pe­ter­bur­gyň ara­syn­da­ky, tu­tuş türk­men-rus­si­ýa gat­na­şyk­la­ry­nyň mö­hüm bö­le­gi bo­lup dur­ýar. Bu ba­bat­da bi­lim hem-de ýo­ka­ry hü­när­li iş­gär­le­ri taý­ýar­la­mak, ylym we me­de­ni­ýet ugur­la­ry bo­ýun­ça ne­ti­je­li gat­na­şyk­lar ýo­la go­ýul­dy. Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz we şä­he­riň gu­ber­na­to­ry Alek­sandr Beg­low bu ba­ra­da­ky gür­rü­ňi do­wam edip, şol ul­gam­da ne­ti­je­li gat­na­şyk­la­ry mun­dan beý­läk-de çuň­laş­dyr­ma­gyň ze­rur­dy­gy­ny bel­le­di­ler.

Bel­le­ni­li­şi ýa­ly, Be­ýik Ýeň­şiň 75 ýyl­ly­gy­nyň bel­le­nil­ýän ýy­lyn­da Be­ýik Wa­tan­çy­lyk ur­şu­nyň we­te­ran­la­ry­ny gol­da­mak, ta­ry­hy ha­ky­da­ny aýaw­ly sak­la­mak aý­ra­tyn äh­mi­ýe­te eýe bol­ýar. Şu­nuň bi­len bag­ly­lyk­da, myh­man Ne­wa­nyň bo­ýun­da­ky şä­he­ri go­ran­la­ryň ha­ta­ryn­da türk­me­nis­tan­ly­la­ryň hem bo­lan­dy­gy­ny bel­le­di.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz we myh­man giň ugur­lar bo­ýun­ça iş­jeň iki­ta­rap­la­ýyn hyz­mat­daş­ly­ga taý­ýar­dyk­la­ry­ny tas­syk­lap, şeý­le gat­na­şyk­la­ryň uzak möh­let­li öza­ra bäh­bit­le­re, döw­le­ta­ra gat­na­şyk­la­ryň stra­te­gik ug­ru­na la­ýyk gel­ýän­di­gi­ni bel­le­di­ler.

Mil­li Li­de­ri­mi­ziň däp bo­lan hyz­mat­daş­ly­gy ös­dür­mek­de uly go­şan­dy­nyň bar­dy­gy­ny bel­läp, Alek­sandr Beg­low döw­let Baş­tu­ta­ny­my­za ge­çi­ri­len çuň maz­mun­ly gep­le­şik­ler üçin ho­şal­lyk bil­dir­di hem-de özü­niň bi­na­gär­lik keş­bi, mil­li be­zeg­le­ri hem-de er­te­ki­ler­dä­ki ýa­ly gö­zel­li­gi bi­len haý­ran gal­dyr­ýan ak mer­mer­li Aş­ga­ba­dyň ýat­dan çyk­ma­jak tä­sir gal­dy­ran­dy­gy­ny aýt­dy.

* * *

Şeý­le hem Sankt-Pe­ter­bur­gyň gu­ber­na­to­ry­nyň ýur­du­my­za sa­pa­ry­nyň bar­şyn­da Da­şa­ry iş­ler mi­nistr­li­gi­niň hem-de paý­tag­ty­my­zyň hä­kim­li­gi­niň ýol­baş­çy­la­ry bi­len du­şu­şyk­lar ge­çi­ril­di. Şo­la­ryň bar­şyn­da esa­sy ugur­lar­da öza­ra bäh­bit­li hyz­mat­daş­ly­gy ös­dür­me­giň me­se­le­le­ri ara al­nyp mas­la­hat­la­şyl­dy. Du­şu­şy­gyň jem­le­ri bo­ýun­ça iki­ta­rap­la­ýyn res­mi­na­ma gol çe­kil­di. Ne­wa­nyň bo­ýun­da­ky şä­he­riň we­ki­li­ýe­ti­niň Aş­ga­bat­da bol­ma­gy­nyň mak­sat­na­ma­sy­na A.S.Puş­kin adyn­da­ky umu­my or­ta bi­lim ber­ýän bi­le­lik­dä­ki türk­men-rus mek­de­bi­ne ba­ryp gör­mek çä­re­si, Sankt-Pe­ter­bur­gyň dö­re­di­ji­lik to­par­la­ry­nyň Mag­tym­gu­ly adyn­da­ky mil­li saz­ly-dra­ma te­at­ryn­da­ky kon­ser­ti, myh­man­la­ry paý­tag­ty­my­zyň aja­ýyp ýer­le­ri bi­len ta­nyş­dyr­mak çä­re­si gi­ri­zil­di.