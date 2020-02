Ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň bag­ty­ýar­lyk döw­rün­de daş­ky gur­şa­wy go­ra­mak, te­bi­ga­ty aýaw­ly sak­la­mak hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň alyp bar­ýan döw­let sy­ýa­sa­ty­nyň mö­hüm ugur­la­ry­nyň bi­ri­dir. Hä­zir­ki dö­wür­de eko­lo­gi­ýa me­se­le­si tu­tuş dün­ýä­de wa­jyp äh­mi­ýet­li bo­lup dur­ýar. Mil­li Li­de­ri­miz daş­ky gur­şa­wy go­ra­mak me­se­le­le­ri­ne aý­ra­tyn üns ber­ýär. Bu ugur­da köp­çü­lik­le­ýin bag ek­mek dabarasy mö­hüm orun eýe­le­ýär. Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň pa­ra­sat­ly baş­tu­tan­ly­gyn­da, bu ugur­da gü­neş­li Di­ýa­ry­myz­da hem dur­mu­şa or­naş­dy­ryl­ýan iş­ler giň ge­rim­de al­nyp ba­ryl­ýar.

Her ýyl ýurdumyzda ählihalk bag ekmek dabaralary geçirilip, şonuň çäklerinde köp sanly agaç nahallary oturdylýar. “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” ýylynda hem bu asylly däp dowam etdiriler. Üstümizdäki ýylda, geçen ýyllara garanyňda, has köp möçberde dürli agaç nahallarynyň ekilmegi göz öňünde tutuldy.

Türk­me­nis­ta­nyň Oba ho­ja­lyk we daş­ky gur­şa­wy go­ra­mak mi­nistr­li­gi köp­çü­lik­le­ýin bag ek­mek dabarasyny gu­raý­jy bo­lup çy­kyş ed­ýär. Mi­nistr­lik we­la­ýat­la­ryň we Aş­ga­bat şä­he­ri­niň hä­kim­lik­le­ri­ni ýe­ter­lik muk­dar­da üzüm we 3 ýyl­lyk bag na­hal­la­ry bi­len üp­jün et­mek, şeý­le hem bagla­ryň eki­li­şi­ne we ideg edi­li­şi­ne gö­zeg­çi­lik et­mek işi­ni alyp ba­rar. Ýur­du­myz­da yzy­gi­der­li ge­çi­ril­ýän köp­çü­lik­le­ýin bag ek­mek dabaralarynyň ne­ti­je­sin­de, adam eli bi­len eme­li to­kaý­lar ke­ma­la gel­di.

Eko­lo­gi­ýa pu­da­gy ýa­ly mö­hüm ugur­da hal­ka­ra gat­na­şyk­la­ry­na iş­jeň gat­naş­ýan Türk­me­nis­tan Bir­le­şen Mil­let­ler Gu­ra­ma­sy­nyň çäk­le­rin­de ýo­la go­ýul­ýan oňyn gat­na­şyk­la­ryň çuň­laş­dy­ryl­ma­gy­ny we gi­ňel­dil­me­gi­ni, şeý­le hem iri hal­ka­ra gu­ra­ma­la­ry we dü­züm­le­ri bi­len ne­ti­je­li gat­na­şyk­la­ryň ös­dü­ril­me­gi­ni esa­sy ugur edin­ýär. Te­bi­ga­ty go­ra­mak me­se­le­le­ri bo­ýun­ça öza­ra gat­na­şyk­la­ry iş­jeň­leş­dir­mek bi­len, ýur­du­myz BMG-niň bio­lo­gi­ýa köp­dür­lü­li­gi ha­kyn­da­ky, çöl­leş­mä, ho­wa­nyň üýt­ge­me­gi­ne gar­şy gö­reş, ozon gat­la­gy­ny go­ra­mak, ser­he­tüs­ti suw akym­la­ry­ny we hal­ka­ra köl­le­ri­ni go­ra­mak hem-de ne­ti­je­li peý­da­lan­mak bo­ýun­ça te­bi­ga­ty go­ra­ýyş kon­wen­si­ýa­la­ry­ny tas­syk­la­dy. 2016-njy ýy­lyň sent­ýab­ryn­da Türk­me­nis­tan ho­wa­nyň üýt­ge­me­gi ba­ra­da­ky Pa­riž yla­la­şy­gy­na gol çek­di.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň baş­lan­gy­jy bi­len ama­la aşy­ryl­ýan uzak­möh­let­le­ýin eko­lo­gi­ýa mak­sat­na­ma­sy­nyň baş mak­sa­dy jem­gy­ýe­tiň we daş­ky gur­şa­wyň saz­la­şyk­ly ösü­şi­ni üp­jün et­mek­den yba­rat­dyr. Ýur­du­my­zyň her bir se­bi­ti­niň te­bi­gy-ho­wa aý­ra­tyn­lyk­la­ry, şeý­le hem Türk­me­nis­ta­nyň tas­syk­lan hal­ka­ra eko­lo­gi­ýa res­mi­na­ma­la­ryn­da kes­git­le­nen we­zi­pe­le­ri ýe­ri­ne ýe­tir­mek bo­ýun­ça ze­rur çä­re­le­riň ama­la aşy­ryl­ma­gy bu mak­sat­na­ma­nyň mö­hüm ug­ry bo­lup dur­ýar. Soň­ky ýyl­lar­da te­bi­ga­ty go­ra­mak, suw, ýer we geo­lo­gi­ki se­riş­de­le­ri ne­ti­je­li peý­da­lan­mak, bio­lo­gi­ki köp­dür­lü­li­gi hem-de te­bi­gy aý­ra­tyn­lyk­la­ry go­ra­mak, çöl­leş­mä, gür to­kaý­la­ryň ýi­tip git­me­gi­ne gar­şy gö­reş­mek, ila­tyň eko­lo­gi­ýa ug­run­da­ky dü­şün­je­si­ni ýo­kar­lan­dyr­mak, şeý­le hem ho­wa­nyň ha­pa­lan­ma­gy­ny azalt­mak bo­ýun­ça ägirt uly iş­ler al­nyp ba­ryl­ýar.

Döw­let Baş­tu­ta­ny­my­zyň alyp bar­ýan giň möç­ber­li eko­lo­gi­ýa sy­ýa­sa­ty­nyň ne­ti­je­sin­de, şä­her­le­riň we oba­la­ryň tö­we­rek­le­ri­ni “gök zo­lak­lar” bü­re­ýär. Mu­nuň özi ho­wa­nyň arassa bol­ma­gy­na, ilat­ly ýer­le­riň ys­sy ho­wa­dan we to­zan­ly ýel­ler­den go­ral­ma­gy­na müm­kin­çi­lik ber­ýär.

Ýaş agaç­la­ryň el­de dö­re­di­len to­kaý­lyk­la­ry, bag­lar, se­ýil­gäh­ler hem-de se­ýil­bag­lar ýur­du­my­zyň äh­li, hat­da iň alys­da­ky kün­jek­le­rin­de hem on­lar­ça müň gek­ta­ra ýa­ýy­lyp gid­ýär. Olar te­bi­ga­tyň aja­ýyp hem-de mö­hüm kün­je­gi­ne öw­rü­ldi. “Awa­za” mil­li sy­ýa­hat­çy­lyk zo­la­gy­ny öz içi­ne al­ýan Ha­za­ryň eko­lo­gi­ýa taý­dan aras­sa ke­nar­ýa­ka­sy, der­ýa­la­ryň we aka­ba­la­ryň, Ga­ra­gu­muň mer­ke­zin­de ýer­le­şen “Al­tyn asyr” Türk­men kö­lü­niň daş-tö­we­re­gi ba­gy-bos­san­ly­ga bü­ren­ýär.

Mil­li Li­de­ri­mi­ziň öň­den­gö­rü­ji­lik­li pä­him-paý­ha­sy bi­len dur­mu­şa ge­çi­ril­ýän äh­li­halk bag ek­mek da­ba­ra­la­ry bi­len ke­ma­la gel­ýän ýa­şyl to­kaý­lyk­lar hem-de zo­lak­lar sa­ha­wat­ly türk­men top­ra­gy­nyň gö­zel­li­gi­ni has-da gö­zel­leş­dir­ýär.

Ke­rim­ber­di ME­LÄ­ÝEW,

S. A. Ny­ýa­zow adyn­da­ky TO­HU-nyň mu­gal­ly­my.