Ita­li­ýa­nyň çem­pio­na­ty “Se­rie A”-da tap­gy­ryň mer­ke­zi oý­ny Mi­lan der­bi­sin­de “In­ter” eze­li bäs­de­şi “Mi­la­ny” 4–2 ha­sa­byn­da ut­ma­gy ba­şar­dy. 1-nji ýa­ry­myň ahyr­la­ryn­da Re­biçiň we Ib­ra­hi­mo­wi­çiň gol­la­ry bi­len 2-0 öňe saý­la­nan “Mi­lan” 2-nji ýa­rym­da üs­tün­li­gi­ni sak­lap bil­me­di. 51-nji we 53-nji mi­nut­lar­da, ýag­ny 2 mi­nut­da Bro­zo­wiçiň we We­çi­no­nyň gol­la­ry bi­len ha­sa­by deň­län “In­ter” ýe­ne-de 2 pök­gi ge­çi­rip, der­bi­ni ýe­ňiş bi­len ta­mam­la­dy. 4-2 ha­sa­byn­da ýe­ňiş ga­za­nan “In­te­riň” soň­ky 2 go­lu­ny De Wrij bi­len Ro­me­lu Lu­ka­ku der­we­zä gi­riz­di. Bu ýe­ňiş­den soň, “Ýu­wen­tus” bi­len utu­gy­ny deň­län “In­ter” 1-nji or­na geç­di.

“Ýu­wen­tus” ýene ýeňildi

“Se­rie A”-da sa­na­wyň öň­ki li­deri “Ýu­wen­tus” myh­man­çy­lyk­da “We­ro­na­dan” 2–1 as­gyn gel­di. Ro­nal­do­nyň go­ly bi­len öňe ge­çen tu­rin­li­ler soň­ky 15 mi­nut­da Bo­ri­niniň we Paz­zi­ni­niň gol­la­ry­na çä­re ta­pyp bil­me­di. “Ýu­wen­tu­syň” por­tu­ga­li­ýa­ly ýyl­dy­zy Ro­nal­do çem­pio­nat­da bas­syr 19-njy du­şu­şy­gyn­da-da ta­pa­wut­la­nyp, bu ugur­da to­pa­ryň re­kor­dy­ny goý­dy. “Se­rie A”-da “La­sio” myh­man­çy­lyk­da “Par­ma­ny” Kai­se­do­nyň go­ly bi­len 1–0 ýeň­me­gi ba­şar­dy. “Ro­ma­dyr” “Na­po­li” öz meý­dan­ça­syn­da de­giş­li­lik­de, “Sas­suo­lo” we “Leç­çe­den” 3–2 utul­dy.

Is­pa­ni­ýa­nyň çem­pio­na­ty “La Li­ga­da” sa­na­wyň li­de­ri “Re­al Mad­rid” myh­man­çy­lyk­da “Osa­su­na­ny” 4–1 ha­sa­byn­da ýeň­di. Oýun­da “Rea­la” ýe­ňiş ge­ti­ren gol­la­ry Is­ko, Ra­mos, Lu­kas Waz­kes hem-de Lu­ka Ýo­wiç der­we­zä gi­riz­di. Du­şu­şyk­da 1 go­luň pa­sy­ny be­ren Ka­rim Ben­ze­ma “Re­al Mad­ridiň” ta­ry­hyn­da 133 asist­lik ne­ti­je gör­ke­zen il­kin­ji fut­bol­çy bol­dy. “Bar­se­lo­na” bol­sa myh­man­çy­lyk­da “Be­ti­si” kyn­lyk bi­len 3–2 ha­sa­byn­da ýeň­li­şe se­ze­war et­di. 2–1 öňe saý­la­nan “Be­ti­siň” der­we­ze­sin­de ka­ta­lon­la­ra ýe­ňiş ge­ti­ren gol­la­ry Fran­ki De Ýong, Bus­kets hem-de Lang­le öz at­la­ry­na ýaz­dyr­dy­lar. Tap­gy­ryň mer­ke­zi oý­nun­da 3-nji orun­da “He­ta­fe” öz meý­dan­ça­syn­da “Wa­len­si­ýa­nyň” to­run­dan jo­gap­syz 3 pök­gi gi­riz­di.

Ger­ma­ni­ýa­nyň çem­pio­na­ty “Bun­des­li­ga­da” tap­gy­ryň mer­ke­zi oý­nun­da, ýag­ny 1–2-nji orun­lar­da bar­ýan “Ba­wa­ri­ýa” bi­len “Le­ip­si­giň” öza­ra du­şu­şy­gyn­da ha­sap açyl­ma­dy. Ýö­ne tap­gy­ryň iň gy­zyk­ly ge­çen du­şu­şy­gyn­da bol­sa, jan­kö­ýer­ler 7 go­luň şa­ýa­dy bol­du­lar. Çe­ke­le­şik­li ge­çen oýun­da “Ba­ýer” bi­len “Bo­rus­si­ýa Dort­mund” du­şuş­dy. 2 ge­zek öňe saý­la­nan dort­mund­ly­lar 2 mi­nut­da 2 gol ge­çir­dip, meý­dan­ça­ny utuk­syz terk et­di­ler (4–3). Soň­ky tap­gyr­lar­da şow­ly ne­ti­je­ler ga­za­nan “Aýnt­raht” öz meý­dan­ça­syn­da “Augs­bu­rgyň” der­we­ze­sin­den jo­gap­syz 5 gol gi­riz­di.

Aratapawut 4 utuga düşdi

Por­tu­ga­li­ýa­da 2-nji orun­da­ky “Por­to” 1-nji bas­gan­çak­da­ky “Ben­fi­ka­ny” 3–2 ýe­ňip (Oli­wei­ro 10, Aleks Teý­ýes 38 p, Ru­ben Di­as 44 ö.d. — Wi­ni­si­us 65, 85), tä­ze­den çem­pi­on­lyk ýa­ry­şy­na go­şul­dy. Şeý­le­lik­de, iki to­pa­ryň ara­syn­da­ky utuk ara­ta­pa­wu­dy 4-e düş­di. Çem­pio­nat­da 2-nji ge­zek utu­lan “Ben­fi­ka” to­pa­ry “Por­to­dan” öz meý­dan­ça­syn­da­ky du­şu­şyk­da-da as­gyn ge­lip­di. Por­tu­ga­li­ýa­nyň çem­pio­na­tyn­da möw­sü­me ju­da şow­ly baş­lan “Fa­ma­li­kao” to­pa­ry öz meý­dan­ça­syn­da “Wi­to­ri­ýa­dan” 7–0 ha­sa­byn­da ýe­ňil­di.

Fran­si­ýa­nyň çem­pio­na­ty “Li­gue 1”-de “Lio­ny” 4–2 ýe­ňen PSŽ 12 utuk öň­de bar­ýar. “Mar­se­liň” öz meý­dan­ça­syn­da “Tu­lu­za­ny” Pa­ýe­tiň ýe­ke-täk go­ly bi­len ýe­ňen tap­gy­ryn­da “Mo­na­ko” myh­man­çy­lyk­da “Amie­ni” 2–1 ut­dy. “Mo­na­ko” to­pa­ry Ben Ýed­de­riň 85-nji, Sli­ma­ni­niň 90+3-nji mi­nut­lar­da ge­çi­ren gol­la­ry bi­len ýeň­şi­ni baý­ram et­di.

Ang­li­ýa­nyň çem­pio­na­tyn­da 26-njy tap­gy­ryň çä­gin­de 3 oýun oý­nal­dy. An­çe­lot­ti­niň tä­lim­çi­li­ge bel­len­me­gin­den soň, şow­ly ne­ti­je­ler al­ýan “Ewer­ton” öz meý­dan­ça­syn­da “Kris­tal Pa­la­sy” 3–1 ýeň­di. Şeý­le-de “Born­mu­ty” 2–1 ha­sap bi­len utan “Şef­fild Ýu­naý­ted” 5-nji or­na beý­gel­di.