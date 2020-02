20-nji fewralda hormatly Prezidentimiz sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli möhüm meselelere we birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Mil­li Li­de­ri­miz gün ter­ti­bi­ne gi­ri­zi­len me­se­le­le­ri ara alyp mas­la­hat­laş­ma­ga ge­çip, Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň orun­ba­sar­la­ry­na söz ber­di. Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň orun­ba­sar­la­ry öz gö­zeg­çi­lik ed­ýän ul­gam­la­ryn­da al­nyp ba­ryl­ýan iş­le­riň ýag­da­ýy ba­ra­da ha­sa­bat­lar bi­len çy­kyş et­di­ler.

HU­SU­SY TE­LE­KE­ÇI­LI­GE GIŇ GOL­DAW

Mej­li­siň bar­şyn­da ab­raý­ly yk­dy­sa­dy dü­züm­ler, şol san­da OPEK Hal­ka­ra ösüş gaz­na­sy bi­len ne­ti­je­li gat­na­şyk­la­ry gi­ňelt­mek bo­ýun­ça ge­çi­ril­ýän iş­ler ba­ra­da ha­bar be­ril­di. Bu gu­ra­ma bi­len ga­za­ny­lan yla­la­şyk­la­ra la­ýyk­lyk­da, şol mak­sat­lar üçin ABŞ-nyň 10 mil­li­on dol­lar möç­be­rin­dä­ki ma­ýa go­ýum­la­ry goý­lar. Bu se­riş­de­le­riň mak­sa­da­la­ýyk ula­nyl­ma­gy­na gö­zeg­çi­lik et­me­gi Döw­let da­şa­ry yk­dy­sa­dy iş ban­ky­nyň üs­tü­ne ýük­le­mek göz öňün­de tu­tul­ýar.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň ga­ra­ma­gy­na te­le­ke­çi fi­zi­ki we ýu­ri­dik şahs­la­ryň ama­la aşyr­ýan tas­la­ma­la­ry­ny ma­li­ýe­leş­dir­mek ha­kyn­da­ky ka­ra­ryň tas­la­ma­sy hö­dür­len­di, bu ugur­da ge­çi­ril­ýän iş­le­riň çy­ka­ryl­ýan önüm­le­riň möç­be­ri­ni art­dyr­ma­ga, ýur­du­my­zyň işe­wür­li­gi­niň we­kil­le­ri­niň eks­port kuw­wa­ty­ny ýo­kar­lan­dyr­ma­ga ýar­dam et­jek­di­gi bel­le­nil­di.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz ha­sa­ba­ty diň­läp, ki­çi we or­ta te­le­ke­çi­li­gi ös­dür­mä­ge hem­me­ta­rap­la­ýyn gol­daw ber­me­giň Türk­me­nis­ta­nyň dur­muş-yk­dy­sa­dy stra­te­gi­ýa­sy­nyň esa­sy ugur­la­ry­nyň bi­ri bo­lup dur­ýan­dy­gy­ny bel­le­di. Mil­li Li­de­ri­miz te­le­ke­çi fi­zi­ki we ýu­ri­dik şahs­la­ryň ama­la aşyr­ýan tas­la­ma­la­ry­ny ma­li­ýe­leş­dir­mek ha­kyn­da­ky Ka­ra­ra gol çe­kip, ony elekt­ron res­mi­na­ma do­la­ny­şy­gy ul­ga­my ar­ka­ly de­giş­li wi­se-prem­ýe­re iber­di we oňa bir­nä­çe anyk tab­şy­ryk­la­ry ber­di.

Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň mej­li­sin­de ýur­du­my­zyň eke­ran­çy­lyk meý­dan­la­ryn­da ak ekin­le­re ideg iş­le­ri­niň ag­ro­teh­ni­ki ka­da la­ýyk­lyk­da al­nyp ba­ryl­ýan­dy­gy, mi­ne­ral dö­kün­ler bi­len iý­mit­len­di­ril­ýän­di­gi we ösüş su­wu­nyň tu­tul­ýan­dy­gy ba­ra­da ha­sa­bat be­ril­di. Şeý­le hem hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň ga­ra­ma­gy­na Oba ho­ja­lyk we daş­ky gur­şa­wy go­ra­mak mi­nistr­li­gi­ne ýur­du­my­zyň mal­dar­çy­lyk pu­da­gy üçin we­te­ri­nar se­riş­de­le­ri, wak­si­na­la­ry, ýu­wu­jy hem-de anyk­la­ýyş se­riş­de­le­ri­ni we en­jam­la­ry sa­tyn al­mak ba­ra­da da­şa­ry ýurt kom­pa­ni­ýa­la­ry bi­len şert­na­ma bag­laş­ma­ga yg­ty­ýar ber­ýän de­giş­li res­mi­na­ma­nyň tas­la­ma­sy hö­dür­le­nil­di.

Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz ha­sa­ba­ty diň­läp, oba ho­ja­lyk pu­da­gy­ny ös­dür­me­giň mak­sat­na­ma­sy­ny üs­tün­lik­li dur­mu­şa ge­çir­mek we top­lum­da ýaý­baň­lan­dy­ry­lan öz­gert­me­le­ri ama­la aşyr­mak ba­bat­da de­giş­li wi­se-prem­ýe­re anyk tab­şy­ryk­la­ry ber­di. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz de­giş­li Ka­ra­ra gol çe­kip, ony elekt­ron res­mi­na­ma do­la­ny­şy­gy ulgamy ar­ka­ly wi­se-prem­ýe­re iber­di we bu ba­bat­da anyk gör­kez­me­le­ri ber­di.

DU­BAÝ­DA HAL­KA­RA NE­BIT­GAZ GÖÇ­ME FO­RU­MY GE­ÇI­RI­LER

Mej­li­siň bar­şyn­da şu ýy­lyň 24-25-nji few­ra­lyn­da Bir­le­şen Arap Emir­lik­le­ri­niň Du­baý şä­he­rin­de “TOPH gaz ge­çi­ri­ji­si pa­ra­hat­çy­ly­gyň we hyz­mat­daş­ly­gyň gaz ge­çi­ri­ji­si­dir” at­ly hal­ka­ra mas­la­ha­ty hem-de ne­bit­gaz pu­da­gy­na da­şa­ry ýurt ma­ýa go­ýum­la­ry­ny çek­mek bo­ýun­ça hal­ka­ra göç­me fo­ru­my­ny ge­çir­mä­ge gö­rül­ýän taý­ýar­lyk ba­ra­da ha­sa­bat be­ril­di.

Wa­ta­ny­my­zyň he­mi­şe­lik Bi­ta­rap­ly­gy­nyň şan­ly 25 ýyl­lyk baý­ra­my­na ba­gyş­la­nan bu çä­re­le­re türk­men we­ki­li­ýe­ti bi­len bir­lik­de, dün­ýä­niň iri ne­bit­gaz kom­pa­ni­ýa­la­ry­nyň, ma­li­ýe dü­züm­le­ri­niň, yl­my-bar­lag ins­ti­tut­la­ry­nyň hem-de hal­ka­ra gu­ra­ma­la­ry­nyň we­kil­le­ri gat­na­şar­lar. Fo­ru­myň gün ter­ti­bi­ne se­bit­de pa­ra­hat­çy­ly­gy we hyz­mat­daş­ly­gy üp­jün et­mek­de Türk­me­nis­tan-Ow­ga­nys­tan-Pa­kis­tan-Hin­dis­tan gaz ge­çi­ri­ji­si­niň or­ny, ýur­du­myz­da gaz­hi­mi­ýa pu­da­gy­ny ös­dür­me­giň gel­je­gi, Ha­zar deň­zi­niň türk­men bö­le­gi­niň de­ňiz ýa­tak­la­ry­ny öz­leş­dir­me­giň tas­la­ma­la­ry­na ma­ýa go­ýum­la­ry­ny çek­mek, ne­bit hem-de gaz ýa­tak­la­ry­nyň önüm be­ri­ji­li­gi­ni art­dyr­mak ul­ga­myn­da hyz­mat­daş­ly­gy­ň tä­ze gu­ral­la­ry­ny, ug­le­wo­do­rod­la­ry düýp­li gaý­ta­dan iş­le­mek we mar­ke­ting bi­len bag­la­ny­şyk­ly me­se­le­ler gi­ri­zi­ler.

Şeý­le hem TOPH gaz ge­çi­ri­ji­si­niň tas­la­ma­sy bo­ýun­ça “te­ge­lek sto­luň” ba­şyn­da söh­bet­deş­lik ge­çi­ri­ler. Türk­men we­ki­li­ýe­ti­niň ag­za­la­ry­nyň da­şa­ry ýurt kom­pa­ni­ýa­la­ry­nyň we­kil­le­ri bi­len du­şu­şyk­la­ry me­ýil­leş­di­ril­di.

Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz bu ugur­da­ky ha­sa­ba­ty diň­läp, ug­le­wo­do­rod se­riş­de­le­ri­niň ägirt uly gor­la­ry­na eýe bo­lan ýur­du­my­zyň ener­ge­ti­ka sy­ýa­sa­ty­nyň ýan­gyç-ener­ge­ti­ka top­lu­my­ny hem­me­ta­rap­la­ýyn ös­dür­mä­ge, onuň dün­ýä­niň ener­ge­ti­ka ul­ga­my­na ok­gun­ly go­şu­lyş­ma­gy­na gö­nük­di­ri­len­di­gi­ni nyg­ta­dy. Mun­dan baş­ga-da, hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz “Gal­ky­nyş” gaz kä­ni­ni se­na­gat taý­dan iş­läp geç­me­gi, Ha­za­ryň türk­men ke­na­ryn­da­ky we ke­nar­ýa­ka zo­la­gyn­da­ky ýa­tak­la­ry öz­leş­dir­me­gi, gel­je­gi uly ne­bit hem-de gaz ýa­tak­la­ry­ny göz­le­me­gi, se­bit­ler­de ne­bi­ti we ga­zy gaý­ta­dan iş­le­ýän top­lum­la­ry gur­ma­gy bu gün Di­ýa­ry­my­zyň ýan­gyç-ener­ge­ti­ka top­lu­my­nyň öňün­de dur­ýan esa­sy we­zi­pe­le­riň ha­ta­ryn­da gör­kez­di.

WA­TA­NY­MY­ZYŇ SE­NA­GAT KUW­WA­TY BAR­HA PUG­TA­LAN­ÝAR

Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň mej­li­sin­de “Türk­me­nis­ta­nyň Se­na­gat we gur­lu­şyk önüm­çi­li­gi mi­nistr­li­gi­niň 2020-2023-nji ýyl­lar­da se­na­gat we önüm­çi­lik des­ga­la­ry­ny gur­ma­gy ha­kyn­da” Ka­ra­ryň tas­la­ma­sy ba­ra­da ha­sa­bat be­ril­di.

Ha­sa­bat­da bel­le­ni­lip ge­çi­li­şi ýa­ly, “Türk­men­se­ment” döw­let kär­ha­na­sy­nyň Bä­her­den we Le­bap se­ment za­wod­la­ry­nyň kuw­wat­ly­gy­ny her ýyl­da 1 mil­li­on ton­na ýe­tir­mek mak­sa­dy bi­len, şo­la­ryň ikin­ji no­bat­da­ky­sy­nyň gur­lu­şy­gy me­ýil­leş­di­ril­di. Ahal we­la­ýa­ty­nyň Bä­her­den et­ra­byn­da ke­ra­mi­ki-be­zeg pli­ta­la­ry­ny we san­fa­ýans önüm­le­ri­ni ön­dür­ýän kär­ha­na­ny, Gök­de­pe et­ra­byn­da bir gi­je-gün­diz­de 100 ton­na aý­na önüm­le­ri­ni ön­dür­ýän goş­ma­ça önüm­ha­na­ny, Da­şo­guz şä­he­rin­de dür­li gör­nüş­li ke­ra­mi­ki gap-gaç­la­ry ön­dür­ýän za­wo­dy gur­mak göz öňün­de tu­tul­ýar. Şeý­le hem ýyl­da 150 müň ton­na kuw­wa­ty bo­lan ar­ma­tu­ra ön­dür­ýän goş­ma­ça önüm­çi­lik des­ga­sy­nyň gur­lu­şy­gy me­ýil­leş­di­ril­di.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz ha­sa­ba­ty diň­läp, se­na­gat top­lu­mynyň halk ho­ja­ly­gy­nyň beý­le­ki pu­dak­la­ry­nyň öň­baş­çy­sy bol­ma­ly­dy­gy­ny, onuň pu­dak­la­ryň gel­jek­ki ösü­şi üçin bin­ýat bo­lup dur­ýan­dy­gy­ny bel­läp, de­giş­li res­mi­na­ma gol çe­kip, ony elekt­ron res­mi­na­ma do­la­ny­şy­gy ul­ga­my ar­ka­ly wi­se-prem­ýe­re iber­di hem-de wi­se-prem­ýe­re öň­de dur­ýan we­zi­pe­le­ri ýe­ri­ne ýe­tir­mek bo­ýun­ça de­giş­li tab­şy­ryk­la­ry ber­di.

GA­ZET-ŽUR­NAL­LA­RYŇ

IŞI KÄ­MIL­LEŞ­DI­RIL­ÝÄR

Mej­li­siň bar­şyn­da ýur­du­my­zyň köp­çü­lik­le­ýin ha­bar be­riş se­riş­de­le­ri­niň işi­ni mun­dan beý­läk-de kä­mil­leş­dir­mek bo­ýun­ça dur­mu­şa ge­çi­ril­ýän çä­re­ler ba­ra­da ha­sa­bat be­ril­di. Şu­nuň bi­len bag­ly­lyk­da, döw­let Baş­tu­ta­ny­my­zyň ga­ra­ma­gy­na ga­zet-žur­nal­la­ryň re­dak­si­ýa­la­ry­nyň Ter­tip­na­ma­la­ry­ny tas­syk­la­mak ha­kyn­da Ka­ra­ryň tas­la­ma­sy hö­dür­le­nil­di. Türk­me­nis­ta­nyň Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti ga­zet-žur­nal­la­ryň esas­lan­dy­ry­jy­sy bo­lup dur­ýar.

Ga­zet­le­riň we žur­nal­la­ryň sa­hy­pa­la­ryn­da döw­le­ti­mi­ziň hem-de jem­gy­ýe­ti­mi­ziň dur­mu­şyn­da ama­la aşy­ryl­ýan top­lum­la­ýyn öz­gert­me­le­riň maz­mu­ny­ny hem-de äh­mi­ýe­ti­ni açyp gör­kez­ýän, türk­men hal­ky­nyň baý ta­ry­hy-me­de­ni mi­ra­sy­na, ýo­ka­ry ah­lak gym­mat­lyk­la­ry­na we öz­bo­luş­ly däp-des­sur­la­ry­na ba­gyş­la­nan ma­ka­la­lar çap edil­me­li­dir. Wa­ta­ny­my­zyň Bi­ta­rap­ly­gy­nyň 25 ýyl­ly­gy­nyň bel­le­nil­ýän­di­gi­ni na­za­ra alyp, bu şan­ly se­nä aý­ra­tyn üns be­ril­me­li­dir. Mil­li Li­de­ri­miz bu ba­ra­da aýt­mak bi­len, žur­na­list­le­riň hü­när de­re­je­si­niň yzy­gi­der­li ýo­kar­lan­dy­ryl­ma­gy­nyň mö­hüm­di­gi­ni bel­le­di.

Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz esas­lan­dy­ry­jy­sy Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti bo­lan ga­zet-žur­nal­la­ryň re­dak­si­ýa­la­ry­nyň Ter­tip­na­ma­la­ry­ny tas­syk­la­mak ha­kyn­da­ky Ka­ra­ra gol çe­kip, ony elekt­ron res­mi­na­ma do­la­ny­şy­gy ul­ga­my ar­ka­ly de­giş­li wi­se-prem­ýe­re iber­di we bu ba­bat­da bir­nä­çe de­giş­li tab­şy­ryk­la­ry ber­di.

GOŇ­ŞU­ÇY­LYK GAT­NA­ŞYK­LA­RY­NYŇ

BE­LENT NUS­GA­SY

Mej­li­siň dowamynda döw­let Baş­tu­ta­ny­my­zyň tab­şy­ry­gy­na la­ýyk­lyk­da, 2020–2022-nji ýyl­lar­da Ow­ga­nys­tan Ys­lam Res­pub­li­ka­sy­na yn­san­per­wer­lik kö­me­gi­ni ber­mek bo­ýun­ça mak­sat­na­ma­nyň tas­la­ma­sy­nyň taý­ýar­la­ny­ly­şy ba­ra­da hem ha­sa­bat be­ril­di. Bel­le­ni­li­şi ýa­ly, hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň baş­lan­gy­jy bo­ýun­ça Türk­me­nis­tan goň­şy ýur­duň dur­muş-yk­dy­sa­dy taý­dan gal­kyn­ma­gy­na yzy­gi­der­li gol­daw ber­ýär. Mu­nuň özi goň­şy ýur­duň çä­gin­de dur­muş mak­sat­ly des­ga­la­ryň, şol san­da sag­ly­gy go­ra­ýyş we bi­lim eda­ra­la­ry­nyň gur­lu­şy­gyn­da, ýe­ňil­lik­li şert­ler­de elekt­rik ener­gi­ýa­sy­nyň ug­ra­dyl­ma­gyn­da, Di­ýa­ry­my­zyň ýo­ka­ry okuw mek­dep­le­rin­de ow­gan ýaş­la­ry­na bi­lim be­ril­me­gin­de öz be­ýa­ny­ny tap­ýar. Türk­me­nis­tan­dan yn­san­per­wer­lik ýü­ki Ow­ga­nys­ta­na yzy­gi­der­li ug­ra­dyl­ýar.

Goň­şy döw­le­tiň pa­ra­hat­çy­lyk­ly ösü­şi­ne gol­daw ber­mek mak­sa­dy bi­len, üç ýyl­lyk ýö­ri­te mak­sat­na­ma iş­le­nip taý­ýar­la­nyl­dy. Ol de­giş­li çä­re­le­riň 12-si­niň dur­mu­şa ge­çi­ril­me­gi­ni öz içi­ne al­ýar. Hu­su­san-da, bir­nä­çe dur­muş mak­sat­ly des­ga­la­ryň gur­lu­şy­gy, sag­ly­gy go­ra­ýyş ul­ga­myn­da­ky yn­san­per­wer­lik tas­la­ma­la­ryň ama­la aşy­ryl­ma­gy, bi­lim ul­ga­myn­da­ky hyz­mat­daş­ly­gy do­wam et­me­gi öz içi­ne al­ýan de­giş­li çä­re­ler göz öňün­de tu­tul­ýar.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz ha­sa­ba­ty diň­läp, döw­le­ta­ra türk­men-ow­gan gat­na­şyk­la­ry­nyň iş­jeň we bi­rek-bi­re­ge yna­nyş­mak hä­si­ýe­ti­ne eýe­di­gi­ni, onuň iki hal­kyň ta­ry­hy taý­dan ru­hy-me­de­ni gat­na­şyk­lar, kö­pa­syr­lyk dost­luk hem-de hoş­ni­ýet­li goň­şu­çy­lyk hyz­mat­daş­lyk ýö­rel­ge­le­ri­ne esas­lan­ýan­dy­gy­ny ka­na­gat­lan­ma bi­len bel­le­di.

Şeý­le hem mej­li­siň bar­şyn­da mil­li par­la­men­tiň ýur­du­myz­da ama­la aşy­ryl­ýan dur­muş-yk­dy­sa­dy öz­gert­me­le­riň hu­kuk bin­ýa­dy­ny kä­mil­leş­dir­mek, hal­ky­my­zyň ýa­şa­ýyş-dur­muş şert­le­ri­ni has-da go­wu­lan­dyr­mak, de­mok­ra­tik esas­la­ry çuň­laş­dyr­mak we Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti­niň da­şa­ry sy­ýa­sy baş­lan­gyç­la­ry­ny öňe iler­let­mek bo­ýun­ça alyp bar­ýan iş­le­ri ba­ra­da mag­lu­mat beril­di.

Mun­dan baş­ga-da, Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň orun­ba­sa­ry, Döw­let howp­suz­lyk ge­ňe­şi­niň sek­re­ta­ry gö­zeg­çi­lik ed­ýän dü­züm­le­rin­de al­nyp ba­ryl­ýan iş­le­riň ýag­da­ýy, har­by we hu­kuk go­raý­jy eda­ra­la­ryň öňün­de dur­ýan mö­hüm we­zi­pe­le­ri üs­tün­lik­li ýe­ri­ne ýe­tir­mek mak­sa­dy bi­len dur­mu­şa ge­çi­ril­ýän çä­re­ler ba­ra­da ha­sa­bat ber­di.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz ha­sa­ba­ty diň­läp, hä­zir­ki dö­wür­de Türk­me­nis­ta­nyň pa­ra­hat­çy­lyk sö­ýü­ji­lik, hoş­ni­ýet­li goň­şu­çy­lyk we giň hal­ka­ra hyz­mat­daş­lyk sy­ýa­sa­ty­ny yzy­gi­der­li alyp bar­ýan­dy­gy­ny bel­le­di.

Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň mej­li­si­niň je­mi­ni jem­läp, hö­kü­met ag­za­la­ry­nyň ün­sü­ni öň­de dur­ýan mö­hüm we­zi­pe­le­re çek­di. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz mil­li yk­dy­sa­dy­ýe­tiň pu­dak­la­ry­nyň san­ly ul­ga­ma ge­çi­ril­me­gi­ni öň­de dur­ýan iş­le­riň esa­sy ugur­la­ry­nyň bi­ri hök­mün­de kes­git­le­di.

Mej­lis­de döw­let dur­mu­şy­nyň baş­ga-da bir­nä­çe mö­hüm me­se­le­le­ri­ne ga­ral­dy we olar bo­ýun­ça de­giş­li çöz­güt­ler ka­bul edil­di.