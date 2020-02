18-nji fewralda Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň gününe bagyşlanylan hem-de “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” diýlip yglan edilen şu ýylda bellenilýän ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna esaslanan “Bitaraplyk syýasaty we parahatçylyk medeniýeti” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi.

Fo­ru­ma Türk­me­nis­ta­nyň dip­lo­ma­tik dü­zü­mi­niň, ýur­du­myz­da iş­le­ýän dip­lo­ma­tik we­kil­ha­na­la­ryň we hal­ka­ra gu­ra­ma­la­ryň, ýo­ka­ry okuw mek­dep­le­ri­niň pro­fes­sor-mu­gal­lym­lar dü­zü­mi­niň, köp­çü­lik­le­ýin ha­bar be­riş se­riş­de­le­ri­niň we­kil­le­ri hem-de ta­lyp ýaş­lar gat­naş­dy­lar. Ýyg­na­nan­lar hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň fo­ru­ma gat­na­şy­jy­la­ra ibe­ren Gut­la­gy­ny uly üns bi­len diň­le­di­ler. Mil­li Li­de­ri­mi­ziň Gut­la­gyn­da ýur­du­my­zyň pa­ra­hat­çy­ly­gy we howp­suz­ly­gy üp­jün et­mek bo­ýun­ça bi­le­lik­dä­ki ta­gal­la­la­ra özü­niň sal­dam­ly go­şan­dy­ny goş­mak bi­len, Bir­le­şen Mil­let­ler Gu­ra­ma­sy­nyň de­re­je­sin­de se­ret­mek üçin bir­nä­çe tek­lip­le­ri hem öňe sü­ren­di­gi nyg­tal­ýar.

Mas­la­ha­tyň bar­şyn­da çy­kyş eden­ler şu ýy­lyň ba­şyn­da ge­çi­ri­len “Türk­me­nis­tan we hal­ka­ra gu­ra­ma­la­ry: pa­ra­hat­çy­ly­gyň we ösü­şiň ha­ty­ra­sy­na hyz­mat­daş­lyk” at­ly hal­ka­ra mas­la­ha­tyna gat­na­şy­jy­la­ryň BMG-niň Baş sek­re­ta­ry­na ibe­ren Ýüz­len­me­si­niň BMG-niň Baş Assambleýasynyň 74-nji ses­si­ýa­sy­nyň res­mi­na­ma­sy hök­mün­de ka­bul edil­me­gi­niň, şeý­le hem Baş As­samb­le­ýa­­nyň no­bat­da­ky mej­li­sin­de pa­ra­hat­çy­ly­gy we howp­suz­ly­gy üp­jün et­mek­de bi­ta­rap­lyk ýö­rel­ge­le­ri­ni ulan­ma­gyň ka­da­la­ry­nyň top­lu­my­ny taý­ýar­la­mak ba­ra­da be­ýan edi­len baş­lan­gy­jyň aý­ra­tyn äh­mi­ýe­ti­ni nyg­ta­dy­lar.

Bi­ziň ýur­du­myz da­şa­ry ýurt­ly hyz­mat­daş­la­ry bi­len bi­le­lik­de ener­ge­ti­ka, ulag we ara­gat­na­şyk, suw-eko­lo­gi­ýa howp­suz­ly­gy, ýo­ka­ry teh­no­lo­gi­ýa­lar, “ýa­şyl” yk­dy­sa­dy­ýet, me­de­ni­ýet, ylym hem-de bi­lim ul­gam­la­ryn­da iri hal­ka­ra tas­la­ma­la­ry iş­jeň dur­mu­şa ge­çir­ýär.

Fo­ru­ma gat­na­şy­jy­la­ryň çy­kyş­la­ryn­da Türk­me­nis­ta­nyň Bi­ta­rap­ly­gy­nyň se­bit howp­suz­ly­gy­nyň mö­hüm şer­ti bo­lup dur­ýan­dy­gy nyg­tal­dy. Bi­ta­rap­ly­gyň esa­sy ýö­rel­ge­le­ri BMG-niň Mer­ke­zi Azi­ýa­da­ky stra­te­gik we­zi­pe­le­ri­ne do­ly ga­bat gel­ýär. Şol we­zi­pe­ler bol­sa se­bi­ti pa­ra­hat­çy­lyk we hyz­mat­daş­lyk zo­la­gy­na öwür­mä­ge gö­nük­di­ri­len­dir. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň äh­lu­mu­my eko­lo­gi­ýa we ener­ge­ti­ka howp­suz­ly­gy­ny üp­jün et­mek, yk­ly­ma­ra ulag ge­çel­ge­le­ri­ni dö­ret­mek, Ow­ga­nys­tan­da­ky ýag­da­ýy pa­ra­hat­çy­lyk­ly ýol ar­ka­ly ka­da­laş­dyr­mak hem-de mö­hüm hal­ka­ra-hu­kuk gu­ral­la­ry­ny iş­läp taý­ýar­la­mak ba­ra­da­ky baş­lan­gyç­la­ry dün­ýä bi­le­le­şi­gi­niň giň ses­len­me­si­ne we yk­rar­na­ma­sy­na eýe bol­ýar.

Da­ba­ra­ly çä­rä­niň çäk­le­rin­de dip­lo­ma­tik gul­lu­gyň ýaş iş­gär­le­ri­ne hem-de Da­şa­ry iş­ler mi­nistr­li­gi­niň Hal­ka­ra gat­na­şyk­la­ry ins­ti­tu­ty­nyň ta­lyp­la­ry­na döw­le­ti­mi­ziň da­şa­ry sy­ýa­sy stra­te­gi­ýa­sy­ny dur­mu­şa ge­çir­mä­ge iş­jeň gat­naş­ýan­dy­gy üçin de­giş­li dip­lom­lar gow­şu­ryl­dy.

Mas­la­ha­tyň ahy­ryn­da oňa gat­na­şy­jy­lar hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ze Ýüz­len­me ka­bul edip, mil­li Li­de­ri­mi­ze ýur­du­my­zyň dip­lo­ma­tik gul­lu­gy­ny kä­mil­leş­dir­mek me­se­le­le­ri­ne uly üns ber­ýän­di­gi üçin tüýs ýü­rek­den ho­şal­lyk bil­dir­di­ler.

Mas­la­ha­tyň çäk­le­rin­de Hal­ka­ra gat­na­şyk­la­ry ins­ti­tu­ty­nyň bi­na­syn­da Da­şa­ry iş­ler mi­nistr­li­gi­niň da­şa­ry ýurt­la­ryň dip­lo­ma­tik we­kil­ha­na­la­ry bi­len bi­le­lik­de gu­ran ser­gi­si ýaý­baň­lan­dy­ryl­dy.

Mas­la­ha­ta gat­na­şy­jy­la­ra

söz ber­ýä­ris:

Je­mi­le Pür­jä­ýe­wa, Türk­me­nis­ta­nyň Da­şa­ry iş­ler mi­nistr­li­gi­niň Hal­ka­ra gat­na­şyk­la­ry ins­ti­tu­ty­nyň mu­gal­ly­my:

– 2020-nji ýy­lyň “Türk­me­nis­tan-Bi­ta­rap­ly­gyň me­ka­ny” diý­lip at­lan­dy­ryl­ma­gy bi­len ýur­du­myz­da bel­le­nil­ýän dip­lo­ma­tik iş­gär­le­ri­niň hü­när baý­ra­my öz­bo­luş­ly öwüş­gi­ne eýe boldy. Se­bä­bi bu ýyl bel­le­nil­ýän bu baý­ram, türk­men dip­lo­ma­ti­ýa­sy­nyň ýe­ten sep­git­le­ri be­lent üs­tün­lik­le­ri bi­len, ut­ga­şyk­ly ama­la aşy­ryl­ýar. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň Per­ma­ny esa­syn­da 2009-njy ýyl­dan bä­ri bel­le­nil­ýän bu baý­ram­çy­lyk hut bi­ziň ýo­ka­ry okuw mek­de­bi­miz­de bel­le­nil­me­gi hem aý­ra­tyn bir ma­na eýe, se­bä­bi bi­ziň ýo­ka­ry okuw mek­de­bi­miz adyn­dan hem bel­li bol­şy ýa­ly, Türk­me­nis­ta­nyň Da­şa­ry iş­ler mi­nistr­li­gi­ne de­giş­li bo­lan Hal­ka­ra gat­na­şyk­la­ry ins­ti­tu­ty. Bu ýo­ka­ry okuw mek­de­bi­miz­de ýur­du­my­zyň da­şa­ry sy­ýa­sa­tyn­da özü­niň my­na­syp go­şan­dy­ny goş­jak diplomat hü­när­men­ler taý­ýar­la­nyl­ýar.

Sti­wen Gaýs, ABŞ-nyň Türkmenis­tandaky il­çi­ha­na­sy­nyň mag­lu­mat we me­de­ni­ýet bö­lü­mi­niň baş­ly­gy:

– Bu gün hem her ýylda bol­şy ýa­ly, dip­lo­ma­tik iş­gär­le­ri­niň gü­ni my­na­sy­bet­li Türk­me­nis­ta­nyň Da­şa­ry iş­ler mi­nistr­li­gi­niň Hal­ka­ra gat­na­şyk­la­ry ins­ti­tu­tyn­da­ky da­ba­ra gat­naş­dyk. Hä­zir­ki wagt­da dip­lo­ma­ti­ýa kä­ri­ne bil­di­ril­ýän ta­lap­lar diý­seň ös­ýär. Türk­me­nis­ta­nyň döw­let Baş­tu­ta­ny­nyň ta­gal­la­sy bi­len pa­ra­hat­çy­ly­gyň we howp­suz­ly­gyň bäh­bi­di­ne tu­tum­ly iş­ler ama­la aşy­ryl­ýar. Türk­me­nis­tan hä­zir­ki za­ma­nyň çyl­şy­rym­ly, hal­ka­ra şert­le­rin­de hoş­ni­ýet­li gat­na­şyk­la­ryň se­riş­de­si hök­mün­de yn­san­per­wer ga­py­la­ry­ny giň­den aç­ýar. Bu gün­ki gün Türk­me­nis­tan döw­le­ti­niň hemişelik Bi­ta­rap­ly­gy, se­bit we äh­lu­mu­my de­re­je­de hoş­ni­ýet­li hyz­mat­daş­ly­gy alyp bar­ma­gyň mö­hüm gu­ra­ly hök­mün­de çy­kyş ed­ýär. Men hem öz ge­ze­gim­de Türk­me­nis­ta­nyň Da­şa­ry iş­ler mi­nistr­li­gi­niň äh­li iş­gär­le­ri­ni, türk­men dip­lo­ma­ti­ýa­sy­nyň mil­li mek­de­bi­niň pro­fes­sor-mu­gal­lym­la­ry­ny, ta­lyp ýaş­la­ry­ny hü­när baý­ram­çy­ly­gy bi­len gut­la­ýa­ryn.

Aý­se­nem ATA­ÝE­WA,

Türk­me­nis­ta­nyň Da­şa­ry iş­ler

mi­nistr­li­gi­niň Hal­ka­ra gat­na­şyk­la­ry ins­ti­tu­ty­nyň ta­ly­by.