Ho­wa­da­ky çy­gyň muk­da­ry ýyl­dy­ry­myň çak­ma­gy üçin has amat­ly şert dö­red­ýär. Ýyl­dy­rym çak­ma­gy ne­ti­je­sin­de ho­wa göz açyp, ýu­ma­sy salymyň için­de 30 müň de­re­jä çen­li gyz­ýar. Is­len­dik wagt­da Ýer ýü­zü­niň dür­li ýe­rin­de or­ta­ça 2000 sa­ny ýyl­dy­rym çak­ýar. Ýe­re ýa-da aga­ja dü­şen ýyl­dy­rym­da mil­liard wol­ta çen­li elekt­rik ener­gi­ýa­sy bol­ýar.

Akyl­ly jan­dar

Ada­ty os­mi­nog (se­ki­za­ýak) de­ňiz­de ýa­şa­ýan iň akyl­ly jan­dar­la­ryň bi­ri­dir. Bu tä­sin jan­dar­lar la­bo­ra­to­ri­ýa­da ge­çi­ri­len sy­nag­lar­da la­bi­rint­den çyk­ma­gy ba­şa­ryp­dyr­lar.

Mä­hir­li­je pan­da­lar

Dün­ýä­niň dür­li ýer­le­rin­dä­ki haý­wa­nat bag­la­ryn­da 400-den gow­rak pan­da bar. Ýa­ba­ny dur­muş­da­ky pan­da­la­ryň sa­ny bol­sa 1900-e go­laý. Aýy­nyň bir gör­nü­şi bo­lan bu owa­dan jan­da­ryň şe­ki­li Ýa­ba­ny dur­mu­şy go­ra­ma­gyň hal­ka­ra gu­ra­ma­sy­nyň ny­şa­nyn­da ýer­­leş­di­ri­lip­dir.

Iý­mit zyn­jy­ry­nyň

esa­sy hal­ka­sy

Gu­ry ýer­den alyn­ýan azyk­lyk önüm­le­riň ag­la­ba­sy­nyň ös­dü­ri­lip ýe­tiş­di­ril­me­gin­de mör-mö­jek­le­riň äh­mi­ýe­ti örän ulu­dyr. Guş­la­ryň äh­li gör­nü­şi di­ýen ýa­ly bu ow­nu­jak jan­dar­lar bi­len iý­mit­len­ýär. Has iri guş­lar mör-mö­jek iý­me­ýän hem bol­sa, jüý­je­le­ri­ni bu jan­dar­lar bi­len iý­mit­len­dir­ýär. Bir guş öm­rün­de or­ta­ça 200 müň mör-mö­jek iý­ýär. Mör-mö­jek­le­r dür­li ga­lyn­dy­la­ry iýip, gaý­ta­dan top­ra­ga dö­kün bo­lup düş­me­gi­ne ýar­dam ed­ýär­ler. Bu ow­nu­jak jan­dar­lar bol­ma­sa, beý­le­ki haý­wan­la­ryň we ösüm­lik­le­riň kö­pü­si­niň gys­ga wagt­dan ýok bo­lup git­jek­di­gi aý­dyl­ýar.

Ekin­le­ri toz­an­lan­dyr­ýar

Ekin­ler­den alyn­ýan ha­sy­lyň 75 gö­te­ri­mi­ni mör-mö­jek­le­r toz­an­lan­dyr­ýar. So­gan, ke­lem, burç, po­mi­dor, ko­fe we ka­kao, gü­ne­ba­kar ýa­ly gök-bak­ja önüm­le­ri we mi­we­ler mör-mö­jek­le­riň toz­an­lan­dyr­ma­gy ne­ti­je­sin­de go­wy ha­syl ber­ýär. Pag­ta we ken­dir ýa­ly sü­ýüm alyn­ýan ösüm­lik­le­ri hem mör-mö­jek­ler toz­an­lan­dyr­ýar.

“Eli süýji aş­pez”

Ba­la­ry­lar dün­ýä­niň iň süý­ji iý­mi­ti­ni taý­ýar­la­ýar.

Balary­la­ryň bir sü­rü­si­niň 80 mü­ňe çen­li ag­za­sy bol­ýar.

Ba­la­ry sa­gat­da 25 km tiz­lik bi­len uçup bil­ýär.

Ba­la­ry se­kunt­da 200 ge­zek ga­nat kak­ýar.