ZE­NAN­LA­RA ULY HOR­MAT

Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň mej­li­sin­de edi­len il­kin­ji ha­sa­bat­da Hal­ka­ra ze­nan­lar gü­ni my­na­sy­bet­li Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti­niň adyn­dan pul sow­gat­la­ry­ny gow­şur­mak ha­kyn­da­ky Buý­ru­gyň tas­la­ma­sy döw­let Baş­tu­ta­ny­my­zyň ga­ra­ma­gy­na hö­dür­len­di. Mil­li Li­de­ri­miz res­mi­na­ma gol çe­kip, ony elekt­ron res­mi­na­ma do­la­ny­şy­gy ul­ga­my ar­ka­ly de­giş­li wi­se-prem­ýe­re iber­di hem-de baý­ram­çy­ly­gyň hor­ma­ty­na me­ýil­leş­di­ri­len da­ba­ra­la­ry de­giş­li de­re­je­de gu­ra­ma­gyň ze­rur­dy­gy­ny bel­le­di. Pul sow­gat­la­ry ça­ga­lar eda­ra­la­ryn­da ter­bi­ýe­len­ýän, or­ta mek­dep­ler­de bi­lim al­ýan gyz­la­ra, Döw­let gul­lu­gy aka­de­mi­ýa­syn­da, as­pi­ran­tu­ra­da, dok­to­ran­tu­ra­lar­da we kli­ni­ki or­di­na­tu­ra­lar­da, ýo­ka­ry okuw we ýö­ri­te hü­när­ment mek­dep­le­rin­de oka­ýan ge­lin-gyz­la­ra, şeý­le hem býu­jet eda­ra­la­ryn­da zäh­met çek­ýän hem-de pen­si­ýa we döw­let kö­mek pul­la­ry­ny al­ýan aýal-gyz­la­ra gow­şu­ryl­ma­ly­dyr di­ýip, mil­li Li­de­ri­miz res­mi­na­ma­nyň ýe­ri­ne ýe­ti­ri­li­şi­ni berk gö­zeg­çi­lik­de sak­la­mak ba­ra­da de­giş­li tab­şy­ryk­la­ry ber­di.

Şeý­le hem äti­ýaç­lan­dy­ryş işi­ni kä­mil­leş­dir­mek mak­sa­dy bi­len ge­çi­ri­len iş­le­riň jem­le­ri ba­ra­da ha­sa­bat be­ril­di. Şu­nuň bi­len bag­ly­lyk­da, Türk­me­nis­ta­nyň Döw­let äti­ýaç­lan­dy­ryş gu­ra­ma­sy­nyň me­se­le­le­ri ha­kyn­da­ky Ka­ra­ryň tas­la­ma­sy mil­li Li­de­ri­mi­ziň ga­ra­ma­gy­na hö­dür­le­nil­di. De­giş­li ka­nun­çy­lyk na­ma­sy­nyň düz­gün­le­ri­ni na­za­ra al­mak bi­len taý­ýar­la­ny­lan res­mi­na­ma la­ýyk­lyk­da, bu eda­ra­nyň we­zi­pe­le­ri kes­git­le­nil­di hem-de onuň dü­zü­mi­ne üýt­get­me­ler gi­ri­zil­di. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz “Türk­me­nis­ta­nyň Döw­let äti­ýaç­lan­dy­ryş gu­ra­ma­sy­nyň me­se­le­le­ri ha­kyn­da” Ka­ra­ra gol çe­kip, ony elekt­ron res­mi­na­ma do­la­ny­şy­gy ul­ga­my ar­ka­ly de­giş­li wi­se-prem­ýe­re iber­di hem-de bu ba­bat­da bir­nä­çe anyk gör­kez­me­le­ri ber­di.

ÝAN­GYÇ-ENER­GE­TI­KA TOP­LU­MY­NYŇ

BIN­ÝA­DY PUG­TA­LAN­DY­RYL­ÝAR

Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň mej­li­sin­de ýur­du­my­zyň ýan­gyç-ener­ge­ti­ka top­lu­my­nyň dü­zü­mi­ne gir­ýän eda­ra-kär­ha­na­lar­da alnyp barylýan iş­le­riň ýag­da­ýy hem-de “Türk­me­nis­ta­nyň ne­bit­gaz se­na­ga­ty­ny ös­dür­me­giň 2030-njy ýy­la çen­li dö­wür üçin mak­sat­na­ma­sy­ny” ama­la aşyr­ma­gyň bar­şy ha­kyn­da ha­sa­bat be­ril­di.

Ha­sa­bat­lar­dan gör­nü­şi ýa­ly, “Türk­men­gaz” döw­let kon­ser­ni­niň Ma­ry ne­bit­gaz or­ta hü­när okuw mek­de­bi­niň tä­ze bi­na­sy­nyň gur­lu­şyk iş­le­ri­ ta­mam­lan­dy. Bu or­ta hü­när okuw mek­de­bin­de gel­jek­de ne­bit­gaz top­lu­myn­da zäh­met çek­jek hü­när­men­le­riň 1900-si bi­lim al­ýar. Okuw mek­de­bi­ne her ýyl­da ýaş­la­ryň 700-si ka­bul edi­lip, ne­bit­gaz hü­nä­ri hem-de san­ly ul­gam bi­len bag­ly bi­lim be­ril­ýär. Mek­de­biň bi­na­sy Türk­me­nis­ta­nyň he­mi­şe­lik Bi­ta­rap­lyk de­re­je­si­niň 25 ýyl­ly­gy­nyň hor­ma­ty­na ulan­ma­ga be­ril­me­gi göz öňün­de tu­tu­lan önüm­çi­lik we dur­muş mak­sat­ly des­ga­la­ryň sa­na­wy­na go­şul­dy.

Şeý­le hem hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň ga­ra­ma­gy­na ýur­du­my­zyň ne­bit­gaz top­lu­my­nyň mad­dy-en­jam­la­ýyn bin­ýa­dy­ny ber­kit­me­gi göz öňün­de tut­ýan res­mi­na­ma­la­ryň tas­la­ma­la­ry hem hö­dür­le­nil­di. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz ýan­gyç-ener­ge­ti­ka top­lu­my­nyň mad­dy-en­jam­la­ýyn bin­ýa­dy­nyň pug­ta­lan­dy­ryl­ma­gy­na gö­nük­di­ri­len res­mi­na­ma­la­ra gol çe­kip, ola­ry elekt­ron res­mi­na­ma do­la­ny­şy­gy ul­ga­my ar­ka­ly de­giş­li wi­se-prem­ýe­re iber­di.

OBA HO­JA­LY­GYN­DA

DÜÝP­LI ÖZ­GE­RIŞ­LIK­LER

Mej­li­siň bar­şyn­da döw­let Baş­tu­ta­ny­my­zyň ga­ra­ma­gy­na Oba ho­ja­lyk we daş­ky gur­şa­wy go­ra­mak mi­nistr­li­gi­niň mak­sat­la­ýyn ýö­ri­te ha­sa­byn­dan önüm ön­dü­ri­ji­le­re ber­len ýe­ňil­lik­le­riň öwe­zi­ni dol­mak üçin ha­ra­jat­la­ry ma­li­ýe­leş­dir­mek ha­kyn­da­ky çöz­gü­diň tas­la­ma­sy hö­dür­le­nil­di. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz hö­dür­le­nen res­mi­na­ma gol çe­kip, ony wi­se-prem­ýe­re elekt­ron res­mi­na­ma do­la­ny­şy­gy ul­ga­my ar­ka­ly iber­di hem-de de­giş­li gör­kez­me­le­ri ber­di.

ELEKT­RON RES­MI­NA­MA­LAR

DO­LA­NY­ŞY­GY KÄ­MIL­LEŞ­DI­RIL­ÝÄR

Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň mej­li­sin­de ýur­du­myz­da elekt­ron res­mi­na­ma­lar do­la­ny­şy­gy ul­ga­my­ny hem-de in­ter­net web-saýt­la­ry dö­ret­mek we işe gi­riz­mek bo­ýun­ça al­nyp ba­ryl­ýan iş­ler ba­ra­da ha­sa­bat be­ril­di.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň tab­şy­ry­gy bi­len iş­le­ni­lip taý­ýar­la­ny­lan hem-de 2019-2025-nji ýyl­lar­da san­ly yk­dy­sa­dy­ýe­ti ös­dür­me­giň kon­sep­si­ýa­sy­na la­ýyk­lyk­da, hä­zir­ki wagt­da ýur­du­myz­da halk ho­ja­ly­gy­nyň äh­li pu­dak­la­ry­ny san­laş­dyr­mak we yl­my iş­läp taý­ýar­la­ma­la­ry döw­rüň ta­lap­la­ry­na la­ýyk önüm­çi­li­ge or­naş­dyr­mak bo­ýun­ça mak­sat­na­ma­la­ýyn iş­le­riň al­nyp ba­ryl­ýan­dy­gy bel­le­nil­di. Şeý­le hem Türk­me­nis­ta­nyň da­şa­ry yk­dy­sa­dy işi­ni ös­dür­me­giň 2020-2025-nji ýyl­lar üçin mak­sat­na­ma­syn­da “bir pen­ji­re” ul­ga­my­nyň kes­git­le­nen­di­gi­ nyg­tal­dy. Bu ul­gam hal­ka­ra tej­ri­be­sin­de res­mi­na­ma­la­ry taý­ýar­la­mak hem-de da­şa­ry yk­dy­sa­dy iş­le­ri­ne gat­na­şy­jy­la­ryň mag­lu­mat­la­ry­ny ber­mek, şo­la­ryň bir no­kat­da mag­lu­mat taý­dan üp­jün­çi­li­gi­niň el­ýe­ter­li­li­gi ba­bat­da ula­nyl­ýar. Şu ba­bat­da “Türk­me­na­ra­gat­na­şyk” agent­li­gi ta­ra­pyn­dan işe gi­ri­zi­len e.gov.tm di­ýen bir bi­te­wi Döw­let hyz­mat­lar hem-de iş­ler por­ta­ly uly wa­ka bol­dy.

Bu por­tal ra­ýat­lar we işe­wür­lik üçin elekt­ron gör­nüş­de döw­let hyz­mat­la­ry­ny ýe­ri­ne ýe­tir­mä­ge ni­ýet­le­nen “bir pen­ji­re” di­ýen aw­to­mat­laş­dy­ry­lan mag­lu­mat ul­ga­my­dyr.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz hö­dür­le­nen res­mi­na­ma gol çe­kip, ony elekt­ron res­mi­na­ma do­la­ny­şy­gy ul­ga­my ar­ka­ly wi­se-premýe­re iber­di hem-de onuň ýe­ri­ne ýe­ti­ril­me­gi bo­ýun­ça de­giş­li tab­şy­ryk­la­ry ber­di.

SAG­DYN IÝ­MIT­LEN­ME­GIŇ ÄH­MI­ÝE­TI

Mej­li­siň bar­şyn­da de­giş­li mi­nistr­lik­le­riň we pu­dak­la­ýyn do­lan­dy­ryş eda­ra­la­ry­nyň tek­lip­le­ri­niň esa­syn­da taý­ýar­la­ny­lan Türk­me­nis­ta­nyň ila­ty­nyň sag­dyn iý­mit­len­me­gi bo­ýun­ça 2020-2025-nji ýyl­lar üçin Mil­li mak­sat­na­ma­sy­nyň we ony dur­mu­şa ge­çir­me­giň Me­ýil­na­ma­sy­nyň tas­la­ma­la­ry ba­ra­da ha­sa­bat be­ril­di.

Bu mil­li mak­sat­na­ma­nyň esa­sy mak­sa­dy ila­tyň sag­ly­gy­ny pug­ta­lan­dyr­mak­dan, ke­sel­le­riň öňü­ni al­mak­dan, ra­ýat­la­ry­my­zyň öm­rü­niň do­wam­ly­ly­gy­ny art­dyr­mak­dan we sag­dyn dur­muş ýö­rel­ge­le­ri­niň or­naş­dy­ryl­ma­gy­ny ga­zan­mak­dan yba­rat­dyr. Jem­gy­ýe­ti­miz­de sag­dyn iý­mit­len­mek me­se­le­le­ri bo­ýun­ça aň-bi­lim hem-de wa­gyz-ne­si­hat çä­re­le­ri­ni iş­jeň ge­çir­mek, ýa­ra­maz en­dik­le­riň gar­şy­sy­na gö­reş­mek mak­sat­na­ma­nyň esa­sy we­zi­pe­le­ri hök­mün­de kes­git­le­nil­di. Şu­nuň bi­len bag­ly­lyk­da, iý­mit ul­ga­myn­da yzy­gi­der­li gö­zeg­çi­li­gi ama­la aşyr­mak, yl­my-bar­lag­la­ry ge­çir­mek we tej­ri­bä or­naş­dyr­mak hem-de hü­när­men­le­ri taý­ýar­la­mak göz öňün­de tu­tul­ýar.

Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz sag­dyn iý­mit­len­me­giň usul­la­ry­ny we gör­nüş­le­ri­ni ös­dür­mek ul­ga­myn­da yl­my bar­lag­la­ry hö­wes­len­dir­mä­ge, mas­la­hat­la­ry iş­läp taý­ýar­la­ma­ga, ýur­du­myz­da eko­lo­gi­ýa taý­dan aras­sa ýo­ka­ry hil­li azyk önüm­le­ri­niň ön­dü­ri­li­şi­ni art­dyr­ma­ga ýar­dam et­mä­ge gö­nük­di­ri­len bu Mak­sat­na­ma­ny tas­syk­la­mak ha­kyn­da­ky Ka­ra­ra gol çe­kip, ony wi­se-prem­ýe­re elekt­ron res­mi­na­ma do­la­ny­şy­gy ul­ga­my ar­ka­ly iber­di we bu ba­bat­da anyk tab­şy­ryk­la­ry ber­di.

KA­TAR DÖW­LE­TI­NE IŞ SAPARY

Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň mej­li­sin­de ýur­du­my­zyň oňyn Bi­ta­rap­lyk, pa­ra­hat­çy­lyk sö­ýü­ji­lik, hoş­ni­ýet­li goň­şu­çy­lyk, “Açyk ga­py­lar” we ne­ti­je­li hyz­mat­daş­lyk ýö­rel­ge­le­ri­ne esas­lan­ýan da­şa­ry sy­ýa­sy stra­te­gi­ýa­sy­ny dur­mu­şa ge­çir­mek ba­bat­da ýe­ri­ne ýe­ti­ril­ýän iş­ler ba­ra­da ha­sa­bat be­ril­di.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň baş­tu­tan­ly­gyn­da ýur­du­myz iki­ta­rap­la­ýyn we köp­ta­rap­la­ýyn gör­nüş­de hem-de ab­raý­ly se­bit we hal­ka­ra gu­ra­ma­la­ry­nyň çäk­le­rin­de dost­luk­ly hem-de öza­ra bäh­bit­li gat­na­şyk­la­ry üs­tün­lik­li ös­dür­ýär. Arap dün­ýä­si­niň döw­let­le­ri bi­len ne­ti­je­li gat­na­şyk­la­ry pug­ta­lan­dyr­mak Türk­me­nis­ta­nyň da­şa­ry sy­ýa­sa­ty­nyň mö­hüm ugur­la­ry­nyň bi­ri bo­lup dur­ýar. Şu­nuň bi­len bag­ly­lyk­da, Ka­tar Döw­le­ti­niň paý­tag­ty Do­ha şä­he­ri­ne bol­jak gul­luk iş sa­pa­ry­na taý­ýar­lyk gör­lü­şi ba­ra­da ha­sa­bat be­ril­di. Onuň bar­şyn­da sy­ýa­sy, söw­da-yk­dy­sa­dy, me­de­ni-yn­san­per­wer ul­gam­lar­da iki­ta­rap­la­ýyn gat­na­şyk­la­ry mun­dan beý­läk-de ös­dür­mek bi­len bag­la­ny­şyk­ly me­se­le­ler ara al­nyp mas­la­hat­la­şy­lar.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz ha­sa­ba­ty diň­läp, türk­men-ka­tar gat­na­şyk­la­ry me­se­le­si­ne de­gip ge­çip, ola­ryň dost­luk­ly hä­si­ýe­te eýe­di­gi­ni ka­na­gat­lan­ma bi­len bel­le­di. Şu­nuň bi­len bag­ly­lyk­da, mil­li Li­de­ri­miz uzak­möh­let­le­ýin esas­da ne­ti­je­li döw­le­ta­ra gat­na­şyk­la­ry­ny gi­ňelt­mek, hyz­mat­daş­ly­gyň ile­ri tu­tul­ýan ugur­la­ry­ny anyk­laş­dyr­mak üçin ägirt uly kuw­wa­tyň bar­dy­gy­ny nyg­ta­dy.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Ka­tar Döw­le­ti­niň paý­tag­ty­na gul­luk iş sa­pa­ry­na ýo­ka­ry gu­ra­ma­çy­lyk de­re­je­sin­de taý­ýar­lan­ma­gyň üp­jün edil­me­gi­ni tab­şy­ryp, de­giş­li Buý­ru­ga gol çek­di. Mil­li Li­de­ri­miz res­mi­na­ma­ny wi­se-prem­ýe­re, da­şa­ry iş­ler mi­nist­ri­ne elekt­ron res­mi­na­ma do­la­ny­şy­gy ul­ga­my ar­ka­ly ibe­rip, Ka­ta­ryň Emi­ri­ne hal­ka­ra de­re­je­sin­de bel­le­nil­ýän Türk­me­nis­ta­nyň Bi­ta­rap­ly­gy­nyň 25 ýyl­ly­gy my­na­sy­bet­li baý­ram­çy­lyk da­ba­ra­la­ry­na gat­naş­mak ba­ra­da­ky ça­ky­ly­gy gow­şur­ma­gy tab­şyr­dy.

Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň mej­li­si­niň ne­ti­je­le­ri­ni jem­läp, Hö­kü­me­tiň ag­za­la­ry­nyň öňün­de dur­ýan mö­hüm we­zi­pe­le­re ün­si çek­di. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz ýe­tip gel­ýän hal­ka­ra we mil­li baý­ram­çy­lyk­la­ra ba­gyş­la­nan çä­re­le­riň de­giş­li de­re­je­de gu­ral­ma­gy­na ün­si çe­kip, şo­la­ryň tu­tuş ýur­du­myz bo­ýun­ça ýo­ka­ry de­re­je­de, äh­lu­mu­my ru­hu­be­lent­lik ýag­da­ýyn­da ge­çi­ril­me­gi­ni üp­jün et­mek ba­ra­da de­giş­li ýol­baş­çy­la­ra anyk gör­kez­me­le­ri ber­di. Gur­lu­şyk pu­da­gy­ny döw­re­bap­laş­dyr­mak ýa­kyn gel­jek üçin esa­sy ugur­la­ryň ha­ta­ryn­da gör­ke­zil­di. Şu­nuň bi­len bag­ly­lyk­da, mil­li Li­de­ri­miz gur­lu­şyk iş­le­ri­niň dep­gi­ni­ni çalt­lan­dyr­mak hem-de öň­de­ba­ry­jy teh­no­lo­gi­ýa­la­ry we in­no­wa­si­ýa­la­ry ulan­mak bi­len, gur­lu­şyk se­riş­de­le­ri­niň ön­dü­ril­ýän muk­da­ry­ny art­dyr­mak bi­len bag­ly me­se­le­le­ri gö­zeg­çi­lik­de sak­la­ma­gy tab­şyr­dy.

Mej­lis­de döw­let dur­mu­şy­na de­giş­li baş­ga-da bir­nä­çe me­se­le­le­re ga­ral­dy we olar bo­ýun­ça de­giş­li çöz­güt­ler ka­bul edil­di.