Ge­çen ýyl sa­tu­wa çy­ka­ry­lan 5G te­le­fon­la­ryň gör­nü­şi­niň art­ma­gy bi­len şu ýy­lyň do­wa­myn­da sa­tu­wy­nyň gör­ne­tin ýo­kar­lan­ma­gy­na ga­ra­şyl­ýar. “Stra­te­gy Ana­ly­tics” şe­re­ke­ti­niň hü­när­men­le­ri bu te­le­fon­la­ryň ba­ha­sy­nyň bäs­deş­li­giň ýi­ti­leş­me­gi bi­len ar­zan­la­ýan­dy­gy­ny, şol se­bäp­li sa­tu­wy­nyň ýo­kar­lan­jak­dy­gy­ny bel­le­ýär­ler. Hä­zir­ki wagt­da dün­ýä­de 4G te­le­fon­la­ryň sa­ny­nyň bol­sa 1,16 mil­li­ar­da ýet­ýän­di­gi, bu gör­ke­zi­ji­niň ýy­lyň ahy­ry­na çen­li 1,36 mil­li­ar­da ýet­me­gi­ne ga­ra­şyl­ýan­dy­gy çak­la­nyl­ýar. 5G-li te­le­fon­la­ryň sa­ny bol­sa, 199 mil­lio­na ýe­ter. Şeý­le­lik­de, te­le­fon­la­ryň 15 gö­te­ri­mi­ni 5G-li smart­fon­lar eme­le ge­ti­rer. Ge­çen ýy­lyň do­wa­myn­da glo­bal ba­zar­da 19 mil­li­on 5G te­le­fo­ny sa­ty­lyp­dyr. Bu gör­ke­zi­ji müş­de­ri­le­re ýe­ti­ri­len te­le­fon­la­ryň bir gö­te­ri­mi­ni eme­le ge­tir­ýär. Bi­ler­men­ler, esa­san, Hy­taý, ABŞ, Ýa­po­ni­ýa, Ger­ma­ni­ýa we Ko­re­ýa ýa­ly iri ba­zar­lar­da 5G te­le­fon­la­ry­nyň has köp sa­tyl­ma­gy­na ga­raş­ýar­lar. Bi­ler­men­ler in­ter­net ara­gat­na­şy­gy­nyň 5G-li smart­fon­la­ryň ýy­lyň ikin­ji ýa­ry­myn­da has köp sa­tyl­jak­dy­gy­ny bel­le­ýär­ler. Mun­dan 5G inf­rast­ruk­tu­ra­sy­nyň ýaý­baň­lan­ma­gy­nyň tä­si­ri­niň uly bol­jak­dy­gy bel­le­nil­ýär. Bu smart­fon­la­ryň sa­ny 2025-nji ýyl­da bir mil­liard­dan ge­çer.