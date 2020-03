Fran­si­ýa­nyň “Re­nault” kom­pa­ni­ýa­sy 5-15-nji mart ara­ly­gyn­da Že­ne­wa­da ge­çi­ril­jek hal­ka­ra aw­tou­lag ser­gi­si­ne gat­naş­dy­ryl­jak “Twin­go Z.E.” at­ly elekt­ro­ka­ry­ny ta­nyş­dyr­dy. Şä­he­rde sür­mä­ge ni­ýet­le­nen ki­çi göw­rüm­li bu ulag fran­suz kom­pa­ni­ýa­sy­nyň ýe­din­ji elekt­ro­ka­ry bo­lar. Do­lu­ly­gy­na elekt­rik ener­gi­ýa­sy bi­len iş­le­ýän ulag Ýew­ro­pa­da uly is­leg­den peý­da­lan­ýan “Volks­wa­gen e-Up!”, “Sko­da Citi­go iV”, “Se­at Mii Electric” we “Smart EQ For­Fo­ur” ulag­la­ry bi­len bäs­leşer. “Twin­go Z.E.”-niň aşa­gy­na ýer­leş­di­ri­len 22 kW/s kuw­wa­ty bo­lan ba­ta­re­ýa bir ge­zek­ki zar­ýady bi­len 180 ki­lo­metr ýol geç­me­gi­ne müm­kin­çi­lik ber­ýär. Ula­gyň bäs­deş­le­rin­de bu gör­ke­zi­ji 260 ki­lo­met­re ba­ra­bar. Ula­g ada­ty öý şert­le­rin­de zar­ýa­da go­ýlan­da ba­ta­re­ýa­sy 13,5 sa­gat­da dol­ýar. Ýö­ri­te zar­ýad be­ri­ji be­ket­ler­de bol­sa, gör­nü­şi­ne gö­rä, 4-8 sa­gat ara­ly­gyn­da zar­ýad al­ýar. Gys­ga wagt­da zar­ýad ber­ýän be­ket­ler­de 2 sa­gat 10 mi­nut­da dol­ýar. Ki­çi göw­rüm­li ula­gyň kuw­wa­ty 81 at güý­jü­ne ba­ra­bar bo­lup, bir sa­ny he­re­ket­len­di­ri­ji­si bar. 0-50 km/s tiz­li­ge 4 se­kunt­da ýet­ýän ula­gyň ýo­ka­ry tiz­li­gi 135 km/s. Elekt­rou­lag­la­ryň kö­pü­sin­de iki ýa-da dört he­re­ket­len­di­ri­ji bol­ýar. “Re­nault” to­pa­ry “Morp­hoz” at­ly nus­ga­lyk elekt­ro­ka­ry­ny we “Dacia”-nyň elekt­rou­la­gy­ny hem köp­çü­li­ge gör­ke­zer.