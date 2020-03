Rus­si­ýa­ly ten­nis­çi Ma­ri­ýa Şa­ra­po­wa özü­niň sport ýo­lu­ny ta­mam­lan­dy­gy­ny ha­bar ber­di. Şol my­na­sy­bet­li, “Vani­ty Fa­ir” žur­na­ly­na ýö­ri­te ma­ka­la ýa­zan 32 ýaş­ly ten­nis­çi “Kyn hem bol­sa, 28 ýyl­dan bä­ri güm­ra bo­lup ýö­ren pi­şe­si bi­len hoş­laş­ýan­dy­gy­ny aýt­dy. Ol bu ba­ra­da­ky duý­gu­la­ry­ny: “Kin­ni­wan­ja gyz­ja­gaz­kam baş­lan we soň­lu­gy bi­len ul­la­kan maş­ga­la öw­rü­len sport dur­mu­şy­my kyn hem bol­sa, bes et­me­li bol­ýa­ryn. Me­ni ba­gyş­laň, hoş gal ten­nis” di­ýen se­tir­ler bi­len be­ýan et­di. 1987-nji ýy­lyň 19-njy ap­re­lin­de dün­ýä inen we 2001-nji ýy­lyň 19-njy ap­re­lin­de pro­fes­sio­nal de­re­je­de ten­ni­se baş­lan Şa­ra­po­wa “Uly tu­wul­ga” ýa­ryş­la­ryn­da 5 ge­zek çem­pi­on bol­dy. Ol 2004-nji ýyl­da “Wimb­le­don­da”, 2006-njy ýyl­da “Ame­ri­ka Açyk­da”, 2008-nji ýyl­da “Awst­ra­li­ýa Açyk­da” hem-de 2012-nji we 2014-nji ýyl­lar­da “Fran­si­ýa Açyk­da” çem­pi­on­lyk ga­zan­dy. 19 ýyl­lyk kar­ýe­ra­syn­da 36 ýa­ryş­da çem­pi­on bo­lan Şa­ra­po­wa 2012-nji ýyl­da Lon­don Olim­pia­da­syn­da-da kü­müş me­dal alyp­dy. 2005-nji ýyl­da WTA-nyň sa­na­wyn­da 1-nji or­na çen­li beý­ge­len Şa­ra­po­wa 645 du­şu­şyk­da ýe­ňiş ga­za­nyp, 171 oýun­da ýeň­li­şe se­ze­war bol­dy. Ol ten­nis ýa­ryş­la­ryn­dan 38,7 mil­li­on dol­lar möç­be­rin­de pul sy­la­gy­ny ga­za­nyp, bu ba­bat­da ze­nan­la­ryň ara­syn­da 3-nji or­ny eýe­le­ýär.