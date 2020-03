2020-nji ýylyň 5-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler

ministrliginde Türkmenistanda akkreditirlenen diplomatik wekilhanalarynyň

we halkara guramalarynyň ýolbaşçylarynyň hem-de wekilleriniň

gatnaşmagynda nobatdaky brifing geçirildi.

Brifingiň barşynda ýiti wirusly ýokanç keselleriň, hususan-da COVID-

19 koronawirusynyň ýurda aralaşmagynyň öňüniň alynmagy maksady bilen

Türkmenistanda durmuşa geçirilýän çäreler dogrusynda Türkmenistanyň

Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýew we Türkmenistanyň Saglygy

goraýyş we derman senagaty ministri N.Amannepesow dagylar çykyş etdiler.

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýolbaşçylygynda ýurtda howply ýokanç

keselleriniň öňüniň alynmagy boýunça zerur bolan çäreleriň ählisiniň

durmuşa geçirilýändigi aýratyn nygtalyp geçildi. Bu hereketler

Türkmenistanyň milli kanunçylygynyň nazarda tutulmagynda Bütindünýä

saglygy goraýyş guramasynyň berýän maglumatlaryna laýyklykda alnyp

barylýandyr.

Öň hem habar berlişi ýaly, şu ýylyň ýanwar aýynda Türkmenistanyň

Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary topary döredildi.

Brifinge gatnaşyjylara Türkmenistanda koronawirus keseliniň ýa-da onuň

alamatlarynyň hiç bir hadysasynyň hasaba alynmandygy barada habar berildi.

Çykyşlaryň barşynda Türkmenistanyň epidemiologiki gözegçiliginiň

giňeldilmegi bilen birlikde ilatyň öz wagtynda habardar edilmeginiň hem-de

okadylmagynyň tarapdary bolup çykyş edýändigi aýratyn nygtalyp geçildi.

Ýurtda zerur bolan dermanlar we lukmançylyk maksatly serişdeler bilen

üpjünçilik babatynda gaýragoýulmasyz çäreler durmuşa geçirildi. Şeýle-de

Türkmenistanyň Hökümetiniň ýerüsti, demir ýol, howa we deňiz ulag

görnüşleriniň netijeli hem-de bökdençsiz hereket etmegi üçin zerur bolan

çäreleriň ählisini amala aşyrýandygy aýratyn bellenilip geçildi.

Soňra duşuşyk «sowal-jogap» görnüşinde dowam etdirildi. Brifingiň

barşynda oňa gatnaşyjylar türkmen tarapyna şu çäräni geçirendigi üçin

minnetdarlyk bildirdiler we şunuň bilen baglylykda Türkmenistanyň bu

meselä jogapkärçilikli çemeleşýändigini nygtadylar.