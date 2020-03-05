5 марта 2020 года в Министерстве иностранных дел
Туркменистана состоялся очередной брифинг с участием глав и
представителей дипломатических миссий и международных
организаций, аккредитованных в Туркменистане.
В ходе брифинга по мерам, предпринимаемым в Туркменистане
для предотвращения проникновения в страну особо опасных
инфекционных заболеваний, в частности коронавируса COVID-19,
выступил Заместитель министра иностранных дел В.Хаджиев и
Министр здравоохранения и медицинской промышленности
Туркменистана Н.Аманнепесов.
Было отмечено, что под руководством Президента Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедова, в стране предпринимаются все
необходимые меры по профилактике опасных инфекционных
заболеваний. Данная работа проводится в соответствии с
рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и с учетом
национального законодательства Туркменистана.
Как сообщалось ранее, в январе текущего года в стране была
создана Чрезвычайная комиссия по борьбе с распространением
болезней. Участники брифинга были проинформированы о том, что ни
одного случая заболевания или подозрения на коронавирус в
Туркменистане не зафиксировано.
В ходе выступлений было подчеркнуто, что Туркменистан
выступает за своевременное информирование и обучение населения,
включая расширение эпидемиологического надзора. В стране приняты
все меры по обеспечению необходимыми медикаментами и средствами
медицинского назначения. Было также отмечено, что Правительство
Туркменистана предпринимает все меры для эффективного и
бесперебойного функционирования наземного, железнодорожного,
воздушного и морского видов транспорта.
Затем встреча продолжилась в формате «вопрос-ответ». В ходе
брифинга участники поблагодарили туркменскую сторону за
проведение данного мероприятия и констатировали ответственный
подход Туркменистана в этой связи.