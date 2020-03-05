

5 марта 2020 года в Министерстве иностранных дел

Туркменистана состоялся очередной брифинг с участием глав и

представителей дипломатических миссий и международных

организаций, аккредитованных в Туркменистане.

В ходе брифинга по мерам, предпринимаемым в Туркменистане

для предотвращения проникновения в страну особо опасных

инфекционных заболеваний, в частности коронавируса COVID-19,

выступил Заместитель министра иностранных дел В.Хаджиев и

Министр здравоохранения и медицинской промышленности

Туркменистана Н.Аманнепесов.

Было отмечено, что под руководством Президента Туркменистана

Гурбангулы Бердымухамедова, в стране предпринимаются все

необходимые меры по профилактике опасных инфекционных

заболеваний. Данная работа проводится в соответствии с

рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и с учетом

национального законодательства Туркменистана.

Как сообщалось ранее, в январе текущего года в стране была

создана Чрезвычайная комиссия по борьбе с распространением

болезней. Участники брифинга были проинформированы о том, что ни

одного случая заболевания или подозрения на коронавирус в

Туркменистане не зафиксировано.

В ходе выступлений было подчеркнуто, что Туркменистан

выступает за своевременное информирование и обучение населения,

включая расширение эпидемиологического надзора. В стране приняты

все меры по обеспечению необходимыми медикаментами и средствами

медицинского назначения. Было также отмечено, что Правительство

Туркменистана предпринимает все меры для эффективного и

бесперебойного функционирования наземного, железнодорожного,

воздушного и морского видов транспорта.

Затем встреча продолжилась в формате «вопрос-ответ». В ходе

брифинга участники поблагодарили туркменскую сторону за

проведение данного мероприятия и констатировали ответственный

подход Туркменистана в этой связи.