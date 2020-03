“Türk­me­nis­tan – Bi­ta­rap­ly­gyň me­ka­ny” diý­lip at­lan­dy­ry­lan 2020-nji ýyl hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň baş­tu­tan­ly­gyn­da uly şat­lyk, şow­hun bi­len do­wam ed­ýär. Üs­tü­miz­dä­ki ýyl mil­li Li­de­ri­mi­ziň baş­tu­tan­ly­gyn­da he­mi­şe­lik Bi­ta­rap­lyk baý­ram­çy­ly­gy­my­zyň 25 ýyl­lyk aja­ýyp to­ýu­nyň be­lent­den tu­tul­ma­gy bi­len, ta­ry­hyň al­tyn sa­hy­pa­syn­da özü­niň he­mi­şe­lik or­nu­ny ta­par. Bu aja­ýyp baý­ram­çy­ly­gy ulu­dan bel­le­mek ba­ra­da döw­let Baş­tu­ta­ny­my­zyň gör­kez­me­sin­den ruh­la­nyp, halk ho­ja­ly­gy­nyň äh­li pu­dak­la­ryn­da uly taý­ýar­lyk gö­rül­ýär. Yk­dy­sa­dy taý­dan kuw­wat­ly Wa­ta­ny­myz iri gur­lu­şyk­la­ryň me­ka­ny­na öw­rül­di. Ýur­du­my­zyň çar kün­je­gi­ni gur­şap alan önüm­çi­lik we dur­muş mak­sat­ly bi­na­la­ryň köp san­ly­sy­nyň yzy­gi­der­li gur­lup ula­nyl­ma­ga be­ril­me­gi hal­ky­my­zyň aba­dan dur­mu­şy­nyň ke­pi­li bo­lup hyz­mat ed­ýär. Ýur­du­myz­da ama­la aşy­ryl­ýan dur­muş-yk­dy­sa­dy stra­te­gi­ýa Türk­me­nis­ta­nyň yk­dy­sa­dy­ýe­ti­ni in­no­wa­si­on ösü­şe ge­çir­mä­ge, ka­bul edi­len döw­let we pu­dak­la­ýyn mak­sat­na­ma­la­ra la­ýyk­lyk­da, döw­re­bap kär­ha­na­la­ry gur­ma­ga, he­re­ket ed­ýän­le­ri­niň dur­ku­ny düýp­li tä­ze­le­mä­ge müm­kin­çi­lik ber­ýär.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň pa­ra­sat­ly dur­muş-yk­dy­sa­dy sy­ýa­sa­ty­nyň ne­ti­je­sin­de, se­bit­le­ri dur­muş-yk­dy­sa­dy taý­dan ös­dür­mek, ila­ty­my­zyň ýa­şa­ýyş de­re­je­si­ni has-da ýo­kar­lan­dyr­mak bo­ýun­ça uly iş­ler dur­mu­şa ge­çi­ril­ýär.

2-nji mart­da hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň baş­tu­tan­ly­gyn­da Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň paý­tag­ty­my­za hem-de we­la­ýat­la­ra gö­zeg­çi­lik ed­ýän orun­ba­sar­la­ry­nyň, kä­bir mi­nistr­lik­le­riň ýol­baş­çy­la­ry­nyň, Aş­ga­bat şä­he­ri­niň we we­la­ýat­la­ryň hä­kim­le­ri­niň gat­naş­ma­gyn­da ge­çi­ri­len san­ly wi­deoa­ra­gat­na­şyk ar­ka­ly iş mas­la­ha­tyn­da hem bel­le­ni­lip ge­çi­li­şi ýa­ly, ýur­du­my­zyň äh­li kün­jek­le­rin­de Di­ýa­ry­my­zyň hemişelik Bi­ta­rap­ly­gy­nyň şan­ly 25 ýyl­ly­gy my­na­sy­bet­li, dür­li mak­sat­ly bi­na­la­ryň 84-si­niň ula­nyl­ma­ga tab­şy­ryl­ma­gy me­ýil­leş­di­ril­ýär. Hal­ka­ra hyz­mat­daş­ly­gyň hem-de ýur­du­my­zyň sy­ýa­sy, yk­dy­sa­dy hem-de me­de­ni dur­mu­şy­nyň baş şä­he­ri bo­lan paý­tag­ty­myz Aş­ga­bat­da tä­ze des­ga­la­ryň 27-si­niň ulanyl­ma­ga be­ril­me­gi göz öňün­de tu­tu­lyp, ola­ryň ha­ta­ryn­da 1320 orun­lyk 2 sa­ny mek­dep, 320 orun­lyk ça­ga­lar ba­gy, sag­lyk mer­kez­le­ri­niň 3-si, je­mi 2 müň maş­ga­la ni­ýet­le­nen ýa­şa­ýyş jaý top­lum­la­ry­nyň 6-sy, Aş­ga­bat çe­per ha­ly­çy­lyk kär­ha­na­sy, ýyl­da 300 ton­na de­mir­den dür­li be­zeg­li önüm­le­ri ön­dür­ýän kär­ha­na hem-de beý­le­ki des­ga­lar bar.

2020-nji ýy­lyň 7-nji few­ra­lyn­da ge­çi­rilen Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň gi­ňiş­le­ýin mej­li­sin­de mil­li Li­de­ri­miz: “Biz göz öňün­de tu­tu­lan mak­sat­na­ma­la­ry­my­zyň çäk­le­rin­de gur­lu­şyk pu­da­gy­na 35 mil­liard ame­ri­kan dol­la­ry­na go­laý ma­ýa go­ýum­la­ry­ny goý­duk. Ge­çen ýyl ma­li­ýe­leş­dir­me­giň äh­li çeş­me­le­ri­niň ha­sa­by­na ba­ha­sy 10 mil­liard ame­ri­kan dol­la­ry­na go­laý bo­lan 1 müň 704 sa­ny önüm­çi­lik we me­de­ni-dur­muş mak­sat­ly des­ga­la­ry ulan­ma­ga ber­dik” di­ýip bel­läp ge­çip­di. Ma­ýa go­ýum mak­sat­na­ma­la­ry­nyň çäk­le­rin­de ýur­du­my­zyň äh­li we­la­ýat­la­ryn­da hem giň ge­rim­li gur­lu­şyk iş­le­ri bat­ly dep­gin­de do­wam edip, şo­nuň çäk­le­rin­de köp san­ly des­ga­la­ryň ulanyl­ma­ga be­ril­me­gi göz öňün­de tu­tul­ýar. Ýur­du­my­zyň hemişelik Bi­ta­rap­ly­gy­nyň 25 ýyl­ly­gy my­na­sy­bet­li, ýur­du­my­zyň se­bit­le­rin­de mek­dep­ler, ça­ga­lar ba­gy, has­sa­ha­na­lar, sag­lyk öý­le­ri, agyz su­w des­ga­sy, mal­dar­çy­lyk top­lum­la­ry, fab­rik­ler, gök we bak­ja önüm­le­ri ýe­tiş­di­ril­ýän ýy­la­dyş­ha­na­lar, önüm­çi­lik des­ga­la­ry hem-de ýa­şa­ýyş jaý top­lum­la­ry ulanyl­ma­ga ber­ler. Bu giň ge­rim­li öz­gert­me­ler mak­sat­na­ma­la­ry ýur­du­my­zyň bag­ty­ýar­ly­gyn­dan, aba­dan­çy­ly­gyn­dan hem-de ru­hu­be­lent­li­gin­den ny­şan­dyr.

Ata Wa­ta­ny­my­zy ösüş­le­riň röw­şen ýo­lu­na eýe edip, hal­ky­my­zy Ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň bag­ty­ýar­lyk eý­ýa­myn­da ýa­şad­ýan mil­li Li­de­ri­mi­ze ýur­du­my­zyň yk­dy­sa­dy­ýe­ti­ni ös­dür­mek­de ed­ýän ta­gal­la­la­ry üçin, tüýs ýü­rek­den ho­şal­lyk bil­dir­ýä­ris.

Ata­jan MYL­KY­ÝEW,

Türk­men döw­let bi­na­gär­lik-gur­lu­şyk ins­ti­tu­ty­nyň mu­gal­ly­my.