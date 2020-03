Her bir jan­ly-jan­da­ryň ki­çi­jigi has eý­je­jik bol­ýar. Eý­sem, jan­dar­lar dün­ýä ge­len­le­rin­de nä­hi­li ýag­da­ýy baş­dan ge­çir­ýär­kä­ler?

De­ňiz pyş­ba­ga­sy ten­ni­siň to­py ýa­ly­rak ýu­murt­ga­dan çy­ka­nyn­dan soň­ra, deň­ziň go­la­ýyn­da­ky çä­ge­lik­dä­ki hi­nin­den çy­kyp, deň­ze ta­rap süý­şüp baş­la­ýar. Ol su­wa ýet­ýän­çä guş, leň­ňeç ýa­ly duş­man­la­ryn­dan hem gaç­ma­ly bol­ýar. Tol­kun­la­ra özü­ni atan­yn­dan soň­ra bol­sa, beý­le­ki de­ňiz jan­dar­la­ryn­dan gaç­ma­ly bol­ýar. Bu ki­çi­jik jan­dar howp­suz ýe­re bar­mak üçin 24 sa­gat­lap ýüz­me­li bol­ýar­. Olar ýu­murt­ga­nyň ga­by­gy­ny dö­wüp çy­kan­la­ryn­dan soň­ra nä­me et­me­li­di­gi­ni we haý­sy ta­ra­pa ýö­re­me­li­di­gi­ni go­wy bil­ýär­ler.

Ge­çi­gap­la­ňyň ça­ga­sy ki­çi wag­ty onuň de­ri­si­niň nag­şy ýa­şa­ýan ýe­ri­niň ot­la­ry­na meň­ze­ýär. Şol se­bäp­li ony beý­le­ki haý­wan­lar uzak­dan gö­rüp bil­me­ýär. Ulal­dy­gy­sa­ýyn onuň reň­ki üýt­ge­ýär. Iki ýa­şyn­dan soň­ra bol­sa, tü­ýi tä­ze­len­ýär.

Su­rat­da gö­rün­ýän kir­pi­jik örän owa­dan­ja, şeý­le däl­mi?! Em­ma, ýe­di müň tö­we­re­gi ti­keni bo­lan bu jan­da­ry sy­pa­lap bol­ma­ýar. Se­bä­bi oňa go­laý­laş­saň, ol to­ga­la­nyp, ti­ken­li to­pa öw­rül­ýär. Kir­pi­le­ri di­ňe til­ki­dir şa­gal däl, eý­sem, ýyr­ty­jy guş­lar hem aw­la­mak is­le­ýär. Em­ma bu jan­dar­lar ki­çi­di­gi­ne ga­ra­maz­dan, ýa­ba­ny haý­wan­lar­dan aň­sat­lyk bi­len go­ra­nyp bil­ýär.

Ke­ýik­ler köp­lenç bir-bir­le­ri­ni ta­na­mak üçin ys­gaş­ýar­lar. Ola­ryň de­ri­si­niň reň­ki dün­ýä inen wagt­la­ry to­ka­ýyň ýa-da ýa­şa­ýan ýe­ri­niň te­bi­ga­ty­nyň reň­ki­ne meň­ze­ýär. 3-4 aýdan soň­ra onuň tü­ýi tä­ze­le­nip, has go­ňur reňk­li bo­lup baş­la­ýar. Tä­ze çy­kan tüý­le­ri bol­sa has ga­lyň bo­lup, ony ýe­tip gel­ýän gy­şyň so­wu­gyn­dan go­ra­ýar.

Ör­de­giň jüý­je­si öý­kün­mek­de örän us­sat bol­ýar­. Bu jüý­je­ler ýu­murt­ga­dan çy­kan gü­nün­den baş­lap, ene ör­de­giň iý­mit çok­uşy­ny, ýü­zü­şi­ni we paý­tyk­lap ýö­reý­şi­ni bol­şy ýa­ly gaý­ta­la­ýar. Ola­ryň sa­ry ýe­lek­le­ri iki aý­dan soň­ra tä­ze­le­nip, uly ör­de­ge meň­ze­ýär.