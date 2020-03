Ni­der­land­la­ryň paý­tag­ty Ams­ter­dam şä­he­rin­de UEFA-nyň bäs­le­şi­gi bo­lan Mil­let­ler li­ga­sy­nyň tä­ze möw­sü­mi­niň to­par­ça­la­ry­nyň bi­je­le­ri çe­kil­di. 4 li­ga­dan yba­rat bo­lan ýa­ryş­da “A”, “B” we “C” li­ga­la­ryň her­sin­de 16 ýy­gyn­dy bo­lup, ola­ryň her­si 4 to­par­ça bö­lün­ýär. “D” li­ga­da 7 to­par bo­lup, olar 2 to­par­ça paý­lan­dy. “A” li­ga­da yk­ly­myň güýç­li ýy­gyn­dy­la­ry 4 to­par­ça­da öza­ra güýç sy­na­ny­şar­lar. “A” li­ga­nyň 1-nji to­par­ça­syn­da Ni­der­land­la­ryň, Ita­li­ýa­nyň, Bos­ni­ýa we Ger­se­go­wi­na­nyň, Pol­şa­nyň, 2-nji to­par­ça­syn­da Ang­li­ýa­nyň, Bel­gi­ýa­nyň, Da­ni­ýa­nyň, Is­lan­di­ýa­nyň, 3-nji to­par­ça­syn­da Por­tu­ga­li­ýa­nyň, Fran­si­ýa­nyň, Şwe­si­ýa­nyň hem-de 4-nji to­par­ça­syn­da Şweý­sa­ri­ýa­nyň, Is­pa­ni­ýa­nyň, Uk­rai­na­nyň, Ger­ma­ni­ýa­nyň ýy­gyn­dy­la­ry bäsleşerler.

Ýol­daş­lyk du­şu­şyk­la­ry­ny azal­dyp, mil­li ýy­gyn­dy­la­ryň äh­mi­ýe­ti­ni has-da güýç­len­dir­mek mak­sa­dy bi­len dö­re­di­len Mil­let­ler Li­ga­sy­nyň il­kin­ji­si 2018–2019 möw­sü­min­de ge­çi­ril­di. Şol ýa­ryş Por­tu­ga­li­ýa­nyň çem­pi­on­ly­gy bi­len ta­mam­la­nyp­dy.

“A” li­ga­nyň to­par­ça­la­ryn­da 1-nji ýe­ri eýe­län­ler fi­nal tap­gy­ry­na çyk­sa, 4-nji or­ny alan­lar “B” li­ga dü­şer­ler. Beý­le­ki li­ga­lar­da-da 1-nji ýe­ri eýe­län­ler, ýo­ka­ry li­ga çy­kar. To­par­ça­la­ryn­da soň­ky orun­la­ry eýe­län­ler bol­sa, aşa­ky li­ga dü­şer­ler.

To­par­ça­lar­da­ky du­şu­şyk­lar 3–5-nji, 6–8-nji sent­ýabr­da, 8–10-njy, 11–13-nji okt­ýabr­da, 12–14-nji, 15–17-nji no­ýabr­da oý­na­lar. Ýa­rym fi­na­lyň oýun­la­ry gel­jek ýy­lyň 2–3-nji iýu­nyn­da, 3-nji ýer üçin we fi­nal du­şu­şyk­la­ry bol­sa, 6-njy iýun­da ge­çi­ri­ler.