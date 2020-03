Her ýyl ge­çi­ril­ýän 6 uly ma­ra­fon ýa­ry­şy­nyň il­kin­ji­si bo­lan To­kio ma­ra­fo­nyn­da ýa­ry­şyň re­kor­dy tä­ze­len­di. Ze­nan­la­ryň ara­syn­da as­ly ke­ni­ýa­ly ys­ra­ýyl­ly Lo­nah Çem­tai Sal­pe­ter To­kio ma­ra­fo­ny­nyň re­kor­dy­ny öz ady­na ge­çir­di. Ol pel­le­ha­na 2 sa­gat 17 mi­nut 45 se­kunt­da gel­me­gi ba­şar­dy. Er­kek­le­riň ara­syn­da çem­pi­on üýt­ge­me­di. Efio­pi­ýa­ly Bir­ha­nu Le­ge­se bas­syr 2-nji ge­zek ýe­ňiş ga­zan­dy. Onuň gör­ke­zen ne­ti­je­si 2 sa­gat 04 mi­nut 15 se­kun­da deň bol­dy.

2006-njy ýyl­dan bä­ri ge­çi­ri­lip ge­lin­ýän Uly ma­ra­fon ýa­ryş­la­ry­nyň 2–3-nji tap­gyr­la­ry 20-nji we 26-njy ap­rel­de, de­giş­li­lik­de, Bos­ton we Lon­don şä­her­le­rin­de ge­çi­ri­ler. 4-nji ýa­ryş 27-nji sent­ýabr­da Ber­lin­de, 5-nji­si 11-nji okt­ýabr­da Çi­ka­go­da ge­çi­ril­se, 1-nji no­ýabr­da­ky Nýu Ýork ma­ra­fo­ny bi­len möw­süm ta­mam­la­nar.