11-nji mar­t­da hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Azer­baý­jan Res­pub­li­ka­sy­na res­mi sa­pa­ry­ny ama­la aşyr­dy. Mil­li Li­de­ri­mi­ziň baş­tu­tan­ly­gyn­da oňyn bi­ta­rap­lyk, “Açyk ga­py­lar” we giň hal­ka­ra hyz­mat­daş­lyk gat­na­şyk­la­ry­na esas­lan­ýan da­şa­ry sy­ýa­sa­ty dur­mu­şa ge­çir­ýän Türk­me­nis­tan goň­şy ýurt­lar, şol san­da Azer­baý­jan bi­len ne­ti­je­li gat­na­şyk­la­ryň hem­me­ta­rap­la­ýyn ber­ki­dil­me­gi­ne we ös­dü­ril­me­gi­ne äh­mi­ýet ber­ýär.

Hä­zir­ki dö­wür­de bi­rek-bi­re­ge hor­mat goý­mak we yna­nyş­mak esa­syn­da ýo­la go­ýul­ýan türk­men-azer­baý­jan hyz­mat­daş­ly­gy hil taý­dan tä­ze be­lent­li­ge çyk­dy. Türk­me­nis­tan we Azer­baý­jan ne­ti­je­li sy­ýa­sy gat­na­şyk­la­ry ös­dür­mek ar­ka­ly kö­pu­gur­ly esas­da, ab­raý­ly se­bi­ta­ra we hal­ka­ra gu­ra­ma­la­ryň çäk­le­rin­de öza­ra gat­na­şyk­la­ry ös­dür­ýär. 2017-nji ýy­lyň aw­gust aýyn­da hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň Azer­baý­jan Res­pub­li­ka­sy­na bo­lan res­mi sa­pa­ry döw­le­ta­ra gat­na­şyk­la­ryň ös­dü­ril­me­gi­ne kuw­wat­ly iter­gi ber­di. Onuň jem­le­ri bo­ýun­ça iki ýur­duň ara­syn­da­ky stra­te­gik hyz­mat­daş­lyk ha­kyn­da­ky Jar­na­ma, şeý­le hem dür­li ugur­lar­da­ky öza­ra bäh­bit­li gat­na­şyk­la­ry ös­dür­mek üçin ze­rur müm­kin­çi­lik­le­ri üp­jün ed­ýän bir­nä­çe res­mi­na­ma­la­ra gol çe­ki­lip­di.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň bu ge­zek­ki sa­pa­ry hem türk­men-azer­baý­jan döw­le­ta­ra gat­na­şyk­la­ry­nyň ma­ny-maz­mun taý­dan has-da baý­laş­ma­gy­na hem-de öza­ra bäh­bit­li hyz­mat­daş­lyk gat­na­şyk­la­ry­nyň äh­li ugur­lar­da kuw­wat­ly ösü­şe eýe bol­ma­gy­na uly iter­gi ber­di.

Mil­li Li­de­ri­mi­zi Azer­baý­ja­nyň paý­tag­ty­nyň ho­wa men­zi­lin­de res­mi adam­lar gar­şy­la­dy­lar we olar mil­li Li­de­ri­mi­zi Azer­baý­jan top­ra­gyn­da gör­ýän­dik­le­ri­ne şat­dyk­la­ry­ny nyg­ta­dy­lar. Döw­let Baş­tu­ta­ny­my­zyň ulag ker­we­ni ho­wa men­zi­lin­den Azer­baý­ja­nyň Pre­zi­den­ti­niň “Za­gul­ba” ka­bul­ha­na­sy­na ta­rap ug­ra­dy. Bu ýer­dä­ki meý­dan­ça­da be­lent mer­te­be­li myh­ma­ny res­mi taý­dan gar­şy­la­mak da­ba­ra­sy bol­dy.

Azer­baý­jan Res­pub­li­ka­sy­nyň Pre­zi­den­ti Il­ham Ali­ýew hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow bi­len mä­hir­li gö­rüş­di. Res­mi da­ba­ra­dan soň­ra iki ýur­duň Döw­let baý­dak­la­ry­nyň öňün­de res­mi su­ra­ta düş­mek çä­re­si bol­dy. Soň­ra türk­men-azer­baý­jan ýo­ka­ry de­re­je­dä­ki iki­çäk gep­le­şik­le­ri bol­dy. Dost­luk­ly goň­şy döw­le­tiň Baş­tu­ta­ny­nyň bel­leý­şi ýa­ly, bi­ziň halk­la­ry­my­zyň ara­syn­da­ky gat­na­şyk­lar kö­pa­syr­lyk ta­ry­ha eýe­dir. Bu gat­na­şyk­lar dost­luk, do­gan­lyk, öza­ra gol­daw gat­na­şyk­la­ry­nyň ta­ry­hy­dyr. Hä­zir­ki wagt­da Azer­baý­jan bi­len Türk­me­nis­tan Ga­raş­syz döw­let­ler hök­mün­de saý­lap alan ýol­la­ry bi­len ynam­ly öňe bar­ýar­lar.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Azer­baý­ja­na res­mi sa­par bi­len gel­mä­ge ça­ky­lyk we myh­man­sö­ýer­lik üçin min­net­dar­lyk bil­di­rip, äh­li ugur­lar – sy­ýa­sy, yk­dy­sa­dy, me­de­ni-yn­san­per­wer ul­gam­lar­da, şeý­le hem hal­ka­ra de­re­je­de üs­tün­lik­li ös­dü­ril­ýän hoş­ni­ýet­li goň­şu­çy­lyk, döw­le­ta­ra gat­na­şyk­la­ry­nyň mun­dan beý­läk-de pug­ta­lan­dy­ryl­ma­gy ba­ba­tyn­da şu gün­ki du­şu­şy­gyň äh­mi­ýe­ti­ni bel­le­di. Türk­me­nis­ta­nyň Baş­tu­ta­ny şu ge­zek­ki gep­le­şik­le­riň ne­ti­je­li türk­men-azer­baý­jan hyz­mat­daş­ly­gy­na tä­ze iter­gi ber­jek­di­gi­ne, iki hal­kyň ara­syn­da­ky däp bo­lan dost­luk­ly gat­na­şyk­la­ryň ber­ki­dil­me­gi­ne ýar­dam et­jek­di­gi­ne ynam bil­dir­di.

Şeý­le hem ta­rap­lar gep­le­şik­le­riň bar­şyn­da öza­ra gy­zyk­lan­ma bil­di­ril­ýän se­bi­ta­ra we hal­ka­ra sy­ýa­sa­tyň mö­hüm me­se­le­le­ri­ni ara alyp mas­la­hat­laş­dy­lar. Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti Azer­baý­jan Res­pub­li­ka­sy­nyň Pre­zi­den­ti­ni özi üçin amat­ly wagt­da ýur­du­my­za sa­par bi­len gel­mä­ge ça­gyr­dy. Bu ça­ky­lyk ho­şal­lyk bi­len ka­bul edil­di. Sa­pa­ryň möh­let­le­ri dip­lo­ma­tik ýol­lar ar­ka­ly yla­la­şy­lar.

Soň­ra gep­le­şik­ler gi­ňiş­le­ýin dü­züm­de – iki ýur­duň res­mi we­ki­li­ýet­le­ri­niň ag­za­la­ry­nyň gat­naş­ma­gyn­da do­wam et­di.

Pre­zi­dent Il­ham Ali­ýew ýo­ka­ry de­re­je­de yzy­gi­der­li ge­çi­ril­ýän döw­le­ta­ra gat­na­şyk­la­ryň ok­gun­ly hä­si­ýe­ti­ni hem-de şu ge­zek­ki gep­le­şik­le­riň gün ter­ti­bi­niň baý ma­ny-maz­mun­ly bo­lan­dy­gy­ny bel­läp, iki­ta­rap­la­ýyn gat­na­şyk­la­ryň stra­te­gik hä­si­ýe­ti­ni ka­na­gat­lan­ma bi­len nyg­ta­dy. Gol çek­mek üçin taý­ýar­la­ny­lan res­mi­na­ma­lar top­lu­my hem mu­ňa şa­ýat­lyk ed­ýär, olar hyz­mat­daş­ly­gyň şert­na­ma­la­ýyn-hu­kuk bin­ýa­dy­nyň üs­tü­ni ýe­ti­rer.

Azer­baý­ja­nyň Baş­tu­ta­ny türk­men-azer­baý­jan gat­na­şyk­la­ry­nyň hoş­ni­ýet­li goň­şu­çy­lyk de­re­je­si­ni aý­ra­tyn bel­le­di, iki hal­ky bir­leş­dir­ýän kö­pa­syr­lyk dost-do­gan­lyk gat­na­şyk­la­ry onuň esa­sy­ny düz­ýär. Goň­şy döw­le­tiň Baş­tu­ta­ny­nyň bel­leý­şi ýa­ly, ge­çen ýyl Aş­ga­bat­da we Ba­ku­da türk­men Li­de­ri bi­len ge­çi­ri­len du­şu­şyk­la­ryň bar­şyn­da hem hyz­mat­daş­lyk me­se­le­le­ri­niň giň top­lu­my­ny ara alyp mas­la­hat­laş­mak üçin oňat müm­kin­çi­lik­ler dö­re­di.

Söw­da-yk­dy­sa­dy hyz­mat­daş­lyk oňyn ne­ti­je­ler bi­len hä­si­ýet­len­di­ril­ýär, bi­le­lik­dä­ki Hö­kü­me­ta­ra to­pa­ry ne­ti­je­li iş­le­ýär, pu­da­ga­ra de­re­je­de gat­na­şyk­lar iş­jeň­leş­di­ril­ýär. Pre­zi­dent Il­ham Ali­ýew iki ýur­duň hem uly kuw­wa­ta eýe bo­lan ulag-lo­gis­ti­ka ul­ga­myn­da hyz­mat­daş­lyk me­se­le­le­ri­ne de­gip geç­mek bi­len, Azer­baý­jan­da we Türk­me­nis­tan­da de­giş­li döw­re­bap dü­züm­le­ri dö­ret­mek we iri tas­la­ma­la­ry dur­mu­şa ge­çir­mek üçin, uly iş­le­riň al­nyp ba­ryl­ýan­dy­gy­ny nyg­ta­dy.

Soň­ra hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ze söz be­ril­di. Mil­li Li­de­ri­miz bil­di­ri­len myh­man­sö­ýer­lik we ne­ti­je­li iş­le­mek üçin dö­re­di­len şert­ler üçin azer­baý­jan kär­de­şi­ne min­net­dar­lyk bil­di­rip, Azer­baý­ja­na bo­lan bu ge­zek­ki res­mi sa­pa­ryň baş mak­sa­dy­nyň döw­le­ta­ra hyz­mat­daş­ly­gy has-da ber­kit­mek­den, ony iki­ta­rap­la­ýyn gy­zyk­lan­ma­la­ra, şeý­le hem ýurt­la­ry­my­zyň eýe bo­lan anyk müm­kin­çi­lik­le­ri­ne la­ýyk­lyk­da, tä­ze hil we maz­mun bi­len baý­laş­dyr­mak­dan yba­rat­dy­gy­ny aýt­dy.

Mil­li Li­de­ri­miz söw­da-yk­dy­sa­dy hyz­mat­daş­ly­gy iş­jeň­leş­dir­mek mak­sa­dy bi­len, Ba­ku­da Türk­me­nis­ta­nyň Söw­da öýü­ni we de­giş­li­lik­de, Aş­ga­bat­da Azer­baý­ja­nyň Söw­da öýü­ni dö­ret­mek ba­ra­da­ky me­se­lä iç­gin se­ret­me­gi tek­lip et­di. Mun­dan baş­ga-da, döw­let­le­riň iki­sin­de hem hu­su­sy ul­ga­myň iş­jeň ös­ýän­di­gi­ni na­za­ra al­mak bi­len, bi­le­lik­dä­ki türk­men-azer­baý­jan Işe­wür­ler ge­ňe­şi­ni dö­ret­mek bo­ýun­ça ta­gal­la et­mek ze­rur­dyr. Onuň dü­zü­mi­ne iki ýur­duň kom­pa­ni­ýa­la­ry­nyň we­kil­le­ri gi­rip bi­ler.

Me­de­ni-yn­san­per­wer ul­gam hem iki­ta­rap­la­ýyn gat­na­şyk­la­ryň ile­ri tu­tul­ýan ugur­la­ry­nyň bi­ri­dir. Me­de­ni-yn­san­per­wer ugur­da­ky döw­le­ta­ra gat­na­şyk­la­ry iş­jeň­leş­dir­mek mak­sa­dy bi­len, Me­de­ni­ýet gün­le­ri­ni hem-de iki ýur­duň dö­re­di­ji­lik to­par­la­ry­nyň we sun­gat us­sat­la­ry­nyň öza­ra çy­kyş­la­ry­ny her ýyl gu­ra­ma­gy, şeý­le hem her ýyl iki ýur­duň ýaş­lar we ça­ga­lar dö­re­di­ji­lik to­par­la­ry­nyň öza­ra çy­kyş­la­ry­nyň gu­ral­ma­gy­na aý­ra­tyn äh­mi­ýet be­ril­ýär.

Şeý­le hem mil­li Li­de­ri­miz özü­niň Azer­baý­jan kär­de­şi­ni we goň­şy döw­le­tiň äh­li hal­ky­ny go­laý­da par­la­ment saý­law­la­ry­nyň üs­tün­lik­li ge­çi­ril­me­gi bi­len gut­la­dy.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz çy­ky­şy­nyň ahy­ryn­da Azer­baý­ja­nyň do­gan­lyk hal­ky­na pa­ra­hat­çy­lyk we ro­waç­lyk ar­zuw et­di.

Gi­ňiş­le­ýin dü­züm­dä­ki gep­le­şik­ler ta­mam­la­nan­dan soň, iki­ta­rap­la­ýyn res­mi­na­ma­la­ra gol çek­mek da­ba­ra­sy bol­dy. Bu ýe­re ýyg­na­nan­la­ryň şow­hun­ly el çar­pyş­ma­la­ry bi­len, iki ýurduň Pre­zi­dent­leri Bi­le­lik­dä­ki Be­ýan­na­ma gol çek­di­ler. Şeý­le hem iki ýur­duň hö­kü­met we­kil­le­ri ta­ra­pyn­dan ulag, ara­gat­na­şyk, ylym-bi­lim, ra­ýat awia­si­ýa­sy, ki­tap­ha­na işi, söw­da-yk­dy­sa­dy ugur­la­ra de­giş­li en­çe­me yla­la­şy­ga gol çe­kil­di.

Res­mi­na­ma­la­ra gol çek­mek da­ba­ra­sy ta­mam­la­nan­dan soň­ra, iki ýur­duň Li­der­le­ri köp­çü­lik­le­ýin ha­bar be­riş se­riş­de­le­ri­niň we­kil­le­ri­ne ýüz­len­me bi­len çy­kyş et­di­ler.

Gep­le­şik­le­riň jem­le­ri ba­ra­da aý­dyp, Pre­zi­dent Il­ham Ali­ýew ola­ryň iki ýur­duň we halk­la­ryň ara­syn­da dost­luk hem-de do­gan­lyk gat­na­şyk­la­ry­ny mun­dan beý­läk-de ber­kit­mek üçin äh­mi­ýet­li bo­lan­dy­gy­ny nyg­ta­dy.

– Biz Si­ziň goň­şy­ňyz we hoş­ni­ýet­li dos­tu­ňyz bol­mak bi­len, ga­zan­ýan üs­tün­lik­le­ri­ňi­ze he­mi­şe be­gen­ýä­ris – di­ýip, Azer­baý­ja­nyň Baş­tu­ta­ny bel­le­di. Iki­ta­rap­la­ýyn gat­na­şyk­lar ba­ra­da aý­dy­lan­da bol­sa, şu gün hyz­mat­daş­ly­gyň gün ter­ti­bi­niň äh­li me­se­le­le­ri ara al­nyp mas­la­hat­la­şyl­dy we onuň stra­te­gik ösü­şi­ne iki­ta­rap­la­ýyn gy­zyk­lan­ma­lar tas­syk­la­nyl­dy di­ýip, Pre­zi­dent Il­ham Ali­ýew bel­le­di. Şu gün­ki du­şu­şy­gyň jem­le­ri bo­ýun­ça gol çe­ki­len res­mi­na­ma­lar döw­le­ta­ra gat­na­şyk­la­ryň şert­na­ma­la­ýyn-hu­kuk bin­ýa­dy­nyň üs­tü­ni ýe­tir­di.

Pre­zi­dent Il­ham Ali­ýew türk­men Li­de­ri­niň bu ge­zek­ki res­mi sa­pa­ry­nyň döw­le­ta­ra gat­na­şyk­la­ry ber­kit­me­giň ýo­lun­da tä­ze mö­hüm ädi­me öw­rü­len­di­gi­ni bel­le­di.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz ýo­ka­ry de­re­je­de ge­çi­ri­len du­şu­şy­gyň jem­le­ri­ni tes­wir­läp, Azer­baý­jan Res­pub­li­ka­sy­nyň Türk­me­nis­ta­nyň se­bit­de stra­te­gik hyz­mat­da­şy bo­lup dur­ýan­dy­gy­ny nyg­ta­dy.

Du­şu­şy­gyň bar­şyn­da iki­ta­rap­la­ýyn söw­da-yk­dy­sa­dy hyz­mat­daş­lyk me­se­le­le­ri­ne ga­ral­dy, ener­ge­ti­ka pu­da­gy hyz­mat­daş­ly­gyň esa­sy ugur­la­ry­nyň ha­ta­ryn­da gör­ke­zil­di. Türk­me­nis­tan hem, Azer­baý­jan hem ug­le­wo­do­rod se­riş­de­le­ri­ne örän baý ýurt­lar­dyr. Ener­ge­ti­ka me­se­le­le­ri ba­ra­da aý­dy­lan­da, biz bu se­riş­de­le­ri dün­ýä ba­zar­la­ry­na iber­me­giň ugur­la­ry­ny di­wer­si­fi­ka­si­ýa­laş­dyr­ma­gyň ta­rap­da­ry­dy­rys, şun­da, ön­dü­ri­ji­le­riň, üs­ta­şyr ge­çi­ri­ji­le­riň hem-de sarp edi­ji­le­riň ara­syn­da­ky de­ňe­çer­lik ýö­rel­ge­si öňe sü­rül­me­li­dir di­ýip, mil­li Li­de­ri­miz bel­le­di.

Soň­ra döw­let Baş­tu­ta­ny­my­zyň bel­leý­şi ýa­ly, şeý­le hem gep­le­şik­ler­de ulag-üs­ta­şyr ge­çel­ge­le­ri­niň ös­dü­ril­me­gi­ne üns be­ril­di. Üs­ta­şyr-ulag ge­çel­ge­le­ri­niň ös­dü­ril­me­gi ba­ra­da aýt­mak bi­len, hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz şun­da onuň dog­ry lo­gis­ti­ka­sy­nyň dü­zül­me­gi­niň mö­hüm äh­mi­ýe­te eýe­di­gi­ni bel­le­di. Mil­li Li­de­ri­miz şeý­le hem iki döw­le­tiň ara­syn­da­ky ha­ryt do­la­ny­şy­gy­nyň möç­ber­le­ri­niň ar­tan­dy­gy­ny bel­le­di, mu­ňa onuň 40 gö­te­rim­den hem ar­tan­dy­gy şa­ýat­lyk ed­ýär.

Şeý­le hem şol gün hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Azer­baý­jan Res­pub­li­ka­sy­nyň Prem­ýer-mi­nist­ri Ali Ida­ýat og­ly Asa­dow bi­len du­şuş­dy. Du­şu­şy­gyň do­wa­myn­da iki­ta­rap­la­ýyn we köp­ta­rap­la­ýyn gör­nüş­de yzy­gi­der­li ös­dü­ril­ýän hyz­mat­daş­ly­gyň mö­hüm ugur­la­ry we onuň gel­je­gi ara al­nyp mas­la­hat­la­şyl­dy.

Mun­dan baş­ga-da, hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz sa­pa­ry­nyň çäk­le­rin­de Azer­baý­jan Res­pub­li­ka­sy­nyň umu­my­mil­li Li­de­ri Geý­dar Ali­ýe­wiň aram­gä­hi­ne bar­dy. Bu ýer­de Azer­baý­ja­nyň il­kin­ji Pre­zi­den­ti­niň we meş­hur sy­ýa­sy iş­gä­riň ýag­ty ýa­dy­gär­li­gi­ne çuň­ňur sar­pa hök­mün­de gül des­se­si­ni goý­dy. Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz Azer­baý­jan Res­pub­li­ka­sy­nyň Pre­zi­den­ti Il­ham Ali­ýe­wiň mäh­ri­ban kä­be­si­niň ýa­dy­gär­li­gi­ni hem sar­pa­lap, onuň gub­ury­na gül des­se­si­ni goý­dy.

Soň­ra mil­li Li­de­ri­miz Şe­hit­ler ýa­dy­gär­li­gi­ne ba­ryp, ol ýer­de Azer­baý­ja­nyň azat­ly­gy hem-de ga­raş­syz­ly­gy ug­run­da gur­ban bo­lan halk gah­ry­man­la­ry­nyň ýa­dy­gär­li­gi­ni ha­ty­ra­lap, bu ýa­dy­gär­li­ge gül çe­me­ni­ni goý­dy.

Soň­ra mil­li Li­de­ri­mi­ziň aw­tou­lag ker­we­ni Azer­baý­ja­nyň mil­li ha­ly mu­ze­ýi­ne ta­rap ug­ra­dy. Bu ýer­de Türk­me­nis­ta­nyň Baş­tu­ta­ny­na bu me­de­ni-aň-bi­lim we yl­my-bar­lag mer­ke­zi­niň alyp bar­ýan umu­my işi ba­ra­da mag­lu­mat be­ril­di. Mu­zeý 1967-nji ýyl­da dö­re­di­lip­dir. 2014-nji ýyl­da ol tä­ze bi­na­gär­lik çöz­gü­di bo­lan we do­la­nan ha­ly­nyň şe­ki­lin­de tas­la­ma­laş­dy­ry­lan hem-de Ba­ku­wyň mer­ke­zin­dä­ki De­ňiz­ýa­ka se­ýil­gä­hin­de ýer­leş­ýän tä­ze bi­na göç­di. Hä­zir­ki dö­wür­de mu­ze­ýiň ser­gi zal­la­ryn­da we gaz­na­la­ryn­da 14 müň­den gow­rak gym­mat­lyk sak­lan­ýar. Ol bü­rünç asy­ryn­dan bi­ziň gün­le­ri­mi­ze çen­li bo­lan döw­ri öz içi­ne al­ýar.

Mu­ze­ýiň gym­mat­lyk­la­ry bi­len tan­şyp, hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz türk­men we azer­baý­jan halk­la­ryn­da ha­ly­çy­lyk däp­le­ri­niň ýa­kyn­dy­gy­ny, ony taý­ýar­la­ma­gyň usu­lyn­da, do­ka­lyş aý­ra­tyn­lyk­la­ryn­da umu­my­ly­gyň bar­dy­gy­ny bel­le­di. Şol bir wag­tyň özün­de bu sun­ga­tyň köp asyr­la­ryň do­wa­myn­da­ky ösü­şin­de mil­li we se­bit aý­ra­tyn­lyk­la­ry mö­hüm orun eýe­le­ýär.

Ag­şam be­lent mer­te­be­li türk­men myh­ma­ny­nyň hor­ma­ty­na Azer­baý­jan Res­pub­li­ka­sy­nyň Pre­zi­den­ti Il­ham Ali­ýew res­mi ag­şam­lyk na­ha­ry­ny ber­di, şon­da döw­let Baş­tu­tan­la­ry söz söz­le­di­ler.