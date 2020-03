Ýy­lyň ba­şyn­dan bä­ri Türk­me­nis­ta­nyň Da­şa­ry iş­ler mi­nistr­li­gi­niň üs­ti bi­len 35 sa­ny dür­li de­re­je­dä­ki we­ki­li­ýet ýur­du­my­za sa­par bi­len gel­di. Bu dö­wür­de da­şa­ry ýurt­la­ra we­ki­li­ýet­le­riň 77-si ug­ra­dyl­dy. Şeý­le hem 2020-nji ýy­lyň ýan­war-few­ral aý­la­ryn­da Türk­me­nis­tan­da da­şa­ry ýurt­lar we hal­ka­ra gu­ra­ma­la­ry bi­len bi­le­lik­de dür­li de­re­je­li mas­la­hat­la­ryň we du­şu­şyk­la­ryň 59-sy ge­çi­ril­di. Türk­me­nis­ta­nyň Da­şa­ry iş­ler mi­nistr­li­gi­niň we beý­le­ki döw­let­le­riň da­şa­ry sy­ýa­sat eda­ra­la­ry­nyň ara­syn­da sy­ýa­sy mas­la­hat­laş­ma­la­ry ge­çir­mek bo­ýun­ça iş­ler do­wam edip, bu ugur­da 6 du­şu­şyk gu­ral­dy. Olar Ka­tar döw­le­ti bi­len Do­ha şä­he­rin­de, Rus­si­ýa Fe­de­ra­si­ýa­sy bi­len Aş­ga­bat şä­he­rin­de, Hin­dis­tan bi­len Nýu-De­li şä­he­rin­de, Ow­ga­nys­tan bi­len Ka­bul şä­he­rin­de ge­çi­ril­di, şeý­le hem Daş­kent şä­he­rin­de Mer­ke­zi Azi­ýa ýurt­la­ry­nyň we Ame­ri­ka­nyň Bir­le­şen Ştat­la­ry­nyň ara­syn­da­ky “C5+1” köp­ta­rap­la­ýyn hyz­mat­daş­lyk gör­nü­şin­de mi­nistr­ler de­re­je­sin­dä­ki no­bat­da­ky du­şu­şy­gy hem-de Ber­lin şä­he­rin­de Mer­ke­zi Azi­ýa döw­let­le­ri­niň, Ow­ga­nys­ta­nyň we Ger­ma­ni­ýa­nyň da­şa­ry sy­ýa­sat eda­ra­la­ry­nyň ýol­baş­çy­la­ry­nyň gat­naş­ma­gyn­da “Ýa­şyl Mer­ke­zi Azi­ýa” at­ly hal­ka­ra mas­la­ha­ty ge­çi­ril­di.

Türk­me­nis­ta­nyň da­şa­ry sy­ýa­sy işi­niň mö­hüm ugur­la­ry­nyň bi­ri il­çi­ha­na­la­ryň üs­ti bi­len dip­lo­ma­tik gat­na­şyk­la­ry ýo­la goý­mak­dan hem-de ola­ry gi­ňelt­mek­den yba­rat­dyr. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň alyp bar­ýan da­şa­ry sy­ýa­sa­tyn­da Türk­me­nis­ta­nyň dün­ýä­niň döw­let­le­ri bi­len da­şa­ry yk­dy­sa­dy hyz­mat­daş­ly­gy­ny hem­me­ta­rap­la­ýyn ös­dür­mek me­se­le­si­ne aý­ra­tyn orun be­ril­ýär. Bu ugur­da dür­li döw­let­ler bi­len yk­dy­sa­dy hyz­mat­daş­lyk bo­ýun­ça bi­le­lik­dä­ki hö­kü­me­ta­ra to­par­la­ry­nyň mej­lis­le­ri­ni ge­çir­mek bo­ýun­ça iş­ler al­nyp ba­ryl­ýar.

Şu­nuň bi­len bag­ly­lyk­da, 2020-nji ýy­lyň ýan­war aýyn­da Weng­ri­ýa­nyň paý­tag­tyn­da Yk­dy­sa­dy hyz­mat­daş­lyk bo­ýun­ça Hö­kü­me­ta­ra türk­men-wen­ger to­pa­ry­nyň hem-de Aş­ga­bat­da bi­le­lik­dä­ki türk­men-ger­man iş to­pa­ry­nyň no­bat­da­ky mej­lis­le­ri­niň ge­çi­ri­len­di­gi ha­bar be­ril­di. Şeý­le hem Bu­da­peşt­de türk­men-wen­ger hem-de Aş­ga­bat­da türk­men-ger­man we türk­men-ow­gan işe­wür­ler mas­la­ha­ty ge­çi­ril­di.

Şeý­le hem “Türk­me­nis­tan bi­len Bir­le­şen Mil­let­ler Gu­ra­ma­sy­nyň ara­syn­da dur­nuk­ly ösüş bo­ýun­ça 2021-2025-nji ýyl­lar üçin hyz­mat­daş­ly­gyň Çar­çu­wa­ly Mak­sat­na­ma­sy” ba­ra­da ha­sa­bat be­ril­di. Nyg­ta­ly­şy ýa­ly, BMG bi­len Dur­nuk­ly ösüş ug­run­da 2021-2025-nji ýyl­lar üçin hyz­mat­daş­ly­gyň Çar­çu­wa­ly Mak­sat­na­ma­sy­na esas­la­nyp, bu gu­ra­ma­nyň ýö­ri­te­leş­di­ri­len eda­ra­la­ry bi­len bir we iki ýyl­lyk He­re­ket­ler Me­ýil­na­ma­la­ry­nyň tas­la­ma­la­ry­ny taý­ýar­la­mak göz öňün­de tu­tul­ýar. Hu­su­san-da, ag­za­lan res­mi­na­ma­la­ryň üs­tün­de Bü­tin­dün­ýä sag­ly­gy go­ra­ýyş gu­ra­ma­sy, BMG-niň Ösüş mak­sat­na­ma­sy, Hal­ka­ra ça­ga­lar gaz­na­sy, Ilat gaz­na­sy we bu gu­ra­ma­nyň beý­le­ki dü­züm bir­lik­le­ri bi­len bi­le­lik­de de­giş­li iş­le­riň ge­çi­ril­me­gi me­ýil­leş­di­ril­ýär.

Şeý­le hem türk­men we­ki­li­ýe­ti­niň Ma­rok­ko Pa­ty­şa­ly­gy­na bo­lan gul­luk iş sa­pa­ry­nyň ne­ti­je­le­ri ba­ra­da ha­sa­bat be­ril­di. Sa­pa­ryň çäk­le­rin­de Türk­me­nis­tan bi­len Ma­rok­ko­nyň da­şa­ry sy­ýa­sat eda­ra­la­ry­nyň ara­syn­da sy­ýa­sy ge­ňeş­me­ler ge­çi­ril­di. Ge­ňeş­me­le­riň bar­şyn­da ta­rap­lar iki­ta­rap­la­ýyn gat­na­şyk­la­ry pug­ta­lan­dyr­ma­ga gö­nük­di­ri­len res­mi­na­ma­la­ryň bir­nä­çe­si­ne gol çek­di­ler. “Türk­men­gaz” döw­let kon­ser­ni bi­len “OCP S.A.” (Ma­rok­ko Pa­ty­şa­ly­gy) we “Sun In­ter­na­tio­nal FZE” (Bir­le­şen Arap Emir­lik­le­ri) kom­pa­ni­ýa­la­ry­nyň ara­syn­da 1 mil­li­on ton­na kü­kür­di sat­mak ha­kyn­da gol çe­ki­len Şert­na­ma­nyň äh­mi­ýe­ti­ aý­ra­tyn bel­le­nildi.