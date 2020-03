Elekt­ro­ulag ön­dür­mek­de dün­ýä­niň öň­de­ba­ry­jy kom­pa­ni­ýa­sy “Tes­la” bir mil­lio­nyn­jy ula­gy­ny ön­dü­rip, esa­sy sep­git­le­riň bi­ri­ni ge­çen­di­gi­ni mä­lim et­di. Şeý­le­lik­de, “Tes­la” 1 mil­li­on elekt­ro­ulag ön­dü­ren il­kin­ji kom­pa­ni­ýa bol­dy. Ame­ri­kan bren­di elekt­roulag önüm­çi­li­gi­ne has ir baş­lan “Nis­san” kom­pa­ni­ýa­syn­dan hem oz­dur­dy. “Nis­san” hä­zir­ki wagt­da dün­ýä­de her aý 5-7 müň ara­ly­gyn­da LE­AF elekt­rou­la­gy­ny sat­ýan bol­sa, “Tes­la” ge­çen ýy­lyň do­wa­myn­da her aý­da 17-30 müň ara­ly­gyn­da­ky ula­gy müş­de­ri­le­ri­ne ýe­tir­di. Ýe­ri ge­len­de aýt­sak, “Tes­la” di­ňe elekt­roulag önüm­çi­li­gi­ bi­len meş­gul­lan­ýan bol­sa “Nis­san” aw­tou­la­gyň bir­nä­çe gör­nü­şi­ni ön­dür­ýär.