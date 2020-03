Ast­ro­nom­lar bir­nä­çe ýyl­dan bä­ri Hal­ka­ra kos­mos be­ke­din­de sy­nag mak­sa­dy bi­len ösüm­lik­le­riň dür­li gör­nüş­le­ri­ni ös­dü­rip ýe­tiş­dir­ýär­ler. Hä­zi­re çen­li bu ugur­da uly tej­ri­be top­la­nyp, öz ne­ti­je­si­ni be­rip baş­la­dy. Bu ýer­de ös­dü­ri­lip ýe­tiş­di­ri­len sa­lat ýap­ra­gy­nyň iý­mit­lik gym­ma­ty­nyň Ýer­dä­ki­ler bi­len de­ňe­çer­di­gi anyk­lan­dy. NA­SA-nyň hü­när­men­le­ri Gýo­ýa Mas­sa we Kris­ti­na Ho­da­dad 2014-2016-njy ýyl­lar ara­ly­gyn­da kos­mos be­ke­din­de ös­dü­ri­len ösüm­lik­le­ri ýa­kyn­dan bar­lap­dyr­lar. Kos­mos­da eki­len ýap­ra­gyň ýe­ke-täk ta­pa­wu­dy­ ola­ryň dü­zü­min­de has köp mik­ro­or­ga­nizm­le­riň bol­ma­gy. Bu mik­ro­or­ga­nizm­le­riň bol­sa, be­ke­diň öz iç­ki flo­ra­sy­ny eme­le ge­tir­me­gi bi­len bag­ly­dy­gy we adam sag­ly­gy­na hiç hi­li zy­ýa­ny­nyň ýok­du­gy aý­dyl­dy. Bu yl­my-bar­lag­lar di­ňe kos­mos bi­len bag­ly bol­man, Ýer­de dur­mu­şa ge­çi­ril­jek tas­la­ma­la­ra hem öz go­şan­dy­ny goş­ýar. Şeý­le hem gel­jek­de beý­le­ki as­man ji­sim­le­rin­de hemişelik be­ket­ler gur­lan­da, ol ýer­dä­ki ast­ro­nom­la­ry Ýer­den azyk iber­mez­den iý­mit bi­len üp­jün et­mek mak­sat edi­nil­ýär. Ýe­ri ge­len­de aýt­sak, Hal­ka­ra kos­mos be­ke­din­de he­mi­şe 6 eki­paž hyz­mat edip, ola­r ge­rek­li azyk önüm­le­ri bi­len üp­jün edil­ýär we kos­mos­da eki­len bak­ja ekin­le­ri­ne ze­rur­lyk duý­ma­ýar­lar. Be­ke­diň çä­gin­de bu ugur­da iş alyp bar­ýan ýö­ri­te la­bo­ra­to­ri­ýa bo­lup, ekin­ler di­ňe yl­my mak­sat­lar üçin ekil­ýär.

10-njy mart­da “SpaceX” kom­pa­ni­ýa­sy­nyň “Dra­gon” ýük gä­mi­si Hal­ka­ra kos­mos be­ke­di­ne bar­dy. Wag­tal-wag­tal ibe­ril­ýän adam­syz kos­mos gä­mi­si be­ke­de go­laý ba­ran­da, tir­sek­li ro­bot ar­ka­ly çe­ki­lip alyn­ýar. Kos­mos gä­mi­si­niň äki­den 2 ton­na ba­ra­bar ýü­kü­niň ara­syn­da sy­nag we tej­ri­be ma­te­ri­al­la­ry­nyň, bak­ja we süý­ji-kö­ke önüm­le­ri­niň bar­dy­gy mä­lim edil­di. “Dra­gon” bir aý çe­me­si ol ýer­de ga­lan­dan soň­ra, ar­tyk­maç zat­la­ry yzy­na alyp gaý­dar.