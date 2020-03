Il­ki bi­len 4 sa­ny deň A4 öl­çe­gin­dä­ki ka­gy­zyň bir ta­ra­py­na ke­se­li­gi­ne bir­meň­zeş aga­jyň su­ra­ty­ny çe­kiň. Su­ra­tyň gu­tar­ýan ta­ra­py­na çy­zyk çy­zyň! Çy­zan çy­zy­gy­ňy­zyň or­ta­sy­ny kes­git­läp, bir ta­ra­py­na trans­por­ti­riň kö­me­gi bi­len çär­ýek aý­law çe­kiň! Beý­le­ki ta­ra­pyn­da ýe­lim­le­mek üçin 1-2 sm çe­me­si bö­lek go­ýup, ar­tyk­maç ýerle­ri­ni ke­siň! Dört ka­gyz­da hem şeý­le şe­ki­li eme­le ge­ti­reň­soň, ka­gy­zy aga­jyň su­ra­ty­nyň dik­li­gi­ni göz öňün­de tu­tup, deň ep­läň! Su­rat­da gör­ke­zi­li­şi ýa­ly ýel­mäň! Şeý­le­lik­de, aşa­gy te­ge­lek dört ta­rap­ly aga­jyň şe­ki­li eme­le gel­ýär. Soň­ra onuň her bö­le­gi üçin gur­çu­gyň, ýap­ra­gyň, pi­lä­niň we ke­be­le­giň su­ra­ty­ny çe­kip, daş-tö­we­re­gi­ni ke­siň! Ola­ryň ini­niň deň bol­ma­ly­dy­gy­ny we ýel­me­mek üçin ar­tyk­maç bö­lek goý­ma­ly­dy­gy­ny unut­maň!