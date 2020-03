Tä­ze çär­ýek fi­nal­çy­lar

UEFA Çem­pi­on­lar li­ga­syn­da çär­ýek fi­na­la çy­kan to­par­la­ryň 4-si bel­li bol­dy. Ola­ryň 2-si il­kin­ji ge­zek çär­ýek fi­nal­da çy­kyş eder­ler. Il­kin­ji ge­zek ýa­ry­şa gat­naş­ýan Ita­li­ýa­nyň “Ata­lan­ta” to­pa­ry myh­man­çy­lyk­da-da “Wa­len­si­ýa­nyň” to­run­dan 4 gol ge­çir­me­gi ba­şar­dy. Ita­li­ýa­da­ky oýun­da 4–1 ha­sa­byn­da ýe­ňiş ga­za­nan “Ata­lan­ta” myh­man­çy­lyk­da jan­kö­ýer­siz oý­na­lan du­şu­şyk­da is­pan to­pa­ryn­dan 4–3 üs­tün çyk­dy. Ital­ýan to­pa­ry­na ýe­ňiş ge­ti­ren gol­la­ryň 4-si­ni hem Ýo­sip Ili­çiç der­we­zä gi­riz­di. Ol 3-nji we 43-nji mi­nut­lar­da 11 metrlik jerime urgusyndan, şeý­le-de 71-nji we 82-nji mi­nut­lar­da ta­pa­wut­lan­ma­gy ba­şar­dy. “Wa­len­si­ýa­nyň” gol­la­ry­ny bol­sa, Ke­win Ka­mei­ro (21, 51) bi­len Fer­ran Tor­res (67) der­we­zä gi­riz­di. Şun­luk­da, “Ata­lan­ta” il­kin­ji ge­zek gat­naş­ýan ýa­ry­şyn­da çär­ýek fi­na­la çyk­ma­gyň höt­de­sin­den gel­di. Ol il­kin­ji möw­sü­min­de “Les­ter Si­ti”, “Ma­la­ga”, “Wil­ýar­re­al”, “De­por­ti­wo”, “La­sio”, “Ba­ýer”, “Oser” to­par­la­ryn­dan soň mu­ny ba­şa­ran 8-nji klub bol­dy. To­pa­ry­ny çär­ýek fi­na­la çy­ka­ran Ýo­sip Ili­çiç pleý-off tap­gy­ryn­da myh­man­çy­lyk­da 4 gol ge­çi­ren il­kin­ji fut­bol­çy diý­lip ha­sa­ba alyn­dy.

Lon­don­da “Tot­ten­ha­my” 1–0 ha­sa­byn­da ýe­ňen “Le­ip­sig” to­pa­ry Žo­ze Mou­ri­nio­nyň şä­girt­ler­inden öz meý­dan­ça­syn­da-da üs­tün çyk­dy. Mar­sel Sa­bit­ser (10, 21) we Emil Fors­ber­giň (87) gol­la­ry bi­len 3–0 ha­sa­byn­da ýe­ňiş ga­za­nan ne­mes to­pa­ry il­kin­ji ge­zek çär­ýek fi­na­la ady­ny ýaz­dyr­dy. Ol ýa­ry­şyň ta­ry­hyn­da çär­ýek fi­na­la çyk­ma­gy ba­şa­ran 7-nji ne­mes klu­by bol­dy. Klu­buň 32 ýaş­ly tä­lim­çi­si Ýu­li­an Na­gels­man çär­ýek fi­na­la çy­kan iň ýaş tä­lim­çi hök­mün­de ha­sa­ba alyn­dy.

Çem­pi­on ýa­ryş­dan çyk­dy

Soň­ky çem­pi­on “Li­wer­pul” öz meý­dan­ça­syn­da “At­le­ti­ko Mad­ri­di” ka­bul et­di. Mad­rid­de mun­dan 10 aý ozal ku­bok gal­dy­ran sta­dio­nyn­da 1–0 utu­lan “Li­wer­pul” öz meý­dan­ça­syn­da-da “At­le­ti­ko­dan” 3–2 as­gyn ge­lip ýa­ryş­dan çyk­dy. Tu­ruw­baş­dan ýer eýe­le­ri­niň hü­jüm­le­ri bi­len ge­çen oýun­da “Li­wer­pu­la” ýe­ňiş ga­zan­mak ba­şart­ma­dy. Oý­nuň 43-nji mi­nu­tyn­da iki du­şu­şy­gyň ne­ti­je­si bo­ýun­ça ha­sa­by deň­le­ýän go­ly Wiý­nal­dum der­we­zä gi­riz­di. 2-nji ýa­rym­da “Li­wer­pu­lyň” oýun­çy­la­ry bir­nä­çe amat­ly pur­sat­lar dö­ret­se­le­rem, ola­ra ha­sa­by art­dyr­mak ba­şart­ma­dy. Şo­la­ryň kö­pü­sin­de der­we­ze­çi Ýan Ob­lak öz us­sat­ly­gy­ny gör­kez­di. Has ta­ky­gy, Ob­lak 9 ta­kyk ur­gu­da der­we­ze­si­ni gol­dan ha­las et­me­gi ba­şar­dy. Du­şu­şy­gyň esa­sy wag­ty 1–0 ha­sa­byn­da ta­mam­la­nyp, goş­ma­ça 30 mi­nut oý­nal­ma­ly edil­di. Goş­ma­ça wagt­da-da “Li­wer­pu­lyň” hü­jüm­le­ri­niň sa­ny az bol­ma­dy. 94-nji mi­nut­da Wiý­nal­du­myň be­ren pa­syn­dan soň, Ro­ber­to Fir­mi­no ha­sa­by 2–0-a ýe­tir­di. Bu ha­sap “Li­wer­pu­lyň” ýa­ry­şy do­wam et­dir­me­gi üçin ýe­ter­lik­di. Em­ma ola­ra bu üs­tün­li­gi­ni sak­la­mak ba­şart­ma­dy. 97-nji mi­nut­da “Li­wer­pu­lyň” is­pan der­we­ze­çi­si Ad­ria­nyň gö­dek ýal­ňyş­ly­gyn­dan soň, 56-njy mi­nut­da oý­na gi­ren Mar­kos Llo­ren­te ta­pa­wut­lan­dy. Ýaş oýun­çy 105+1-nji mi­nut­da ýe­ne bir gol ge­çi­rip, ha­sa­by deň­le­me­gi ba­şar­dy. Şon­dan soň, ruh­dan dü­şen “Li­wer­pul” 120+1-nji mi­nut­da Al­wa­ra Mo­ra­ta­nyň go­lu­na-da alaç ta­pyp bil­me­di. Şeý­le­lik­de, fi­nal­çy “Tot­ten­ham­dan” soň, çem­pi­on “Li­wer­pul” hem ýa­ryş­dan çyk­dy. Şeý­le-de “Li­wer­pul” Ýew­ro­ku­bok­lar­da 25 oýun­dan soň, öz meý­dan­ça­syn­da il­kin­ji ge­zek ýeň­li­şe se­ze­war bol­dy (18 ýe­ňiş, 7 deň­lik). “At­le­ti­ko Mad­rid” bol­sa, 1 ýyl­dan soň, UEFA Çem­pi­on­lar li­ga­syn­da 6-njy ge­zek çär­ýek fi­na­la çyk­ma­gy ba­şar­dy.

To­ma­şa­çy­syz oý­na­lan du­şu­şyk­da PSŽ öz meý­dan­ça­syn­da “Bo­rus­si­ýa Dort­mund” bi­len du­şuş­dy. 1-nji du­şu­şyk­da 2–1 ha­sa­byn­da utu­lan PSŽ Pa­riž­dä­ki oýun­da özü­ne ge­rek bo­lan ne­ti­jä­ni ga­zan­ma­gy ba­şar­dy. Du­şu­şyk 2–0 ha­sa­byn­da pa­riž­li­le­riň peý­da­sy­na ta­mam­lan­dy. PSŽ to­pa­ry­na ýe­ňiş ge­ti­ren gol­la­ryň 28-nji mi­nut­da Neý­mar bi­len 45+1-nji mi­nut­da Hu­an Ber­nart der­we­zä gi­riz­di. Oý­nuň 89-njy mi­nu­tyn­da “Bo­rus­si­ýa Dort­mun­dyň” ýa­rym­go­rag­çy­sy Em­re Jan gy­zyl kart alyp meý­dan­ça­dan çy­ka­ryl­dy. Şeý­le­lik­de, 2 oý­nuň ne­ti­je­si bo­ýun­ça 3–2 öňe saý­la­nan PSŽ 3 ýyl­dan soň, UEFA Çem­pi­on­lar li­ga­syn­da 6-njy sa­par çär­ýek fi­nal­da oý­na­ma­ga hu­kuk ga­zan­dy.