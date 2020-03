Ang­li­ýa­nyň çem­pio­na­ty “Pre­mi­er” li­ga­da “Li­wer­pul” ädim­me-ädim çem­pi­on­ly­ga bar­ha go­laý­la­ýar. 29-njy tap­gyr­da öz meý­dan­ça­syn­da “Born­mu­ty” Sa­lah (24) we Ma­ne­niň (33) gol­la­ry bi­len 2–1 ha­sa­byn­da ýe­ňen “Li­wer­pu­la” çem­pi­on­lyk üçin ýe­ne-de 2 ýe­ňiş ýe­ter­lik. “Li­wer­pul” öz meý­dan­ça­syn­da­ky bas­syr 22-nji ýeň­şi­ni ga­za­nyp, to­par bu ba­bat­da, öz re­kor­dy­ny tä­ze­le­di. Man­çes­ter der­bi­sin­de “Ýu­naý­ted” öz meý­dan­ça­syn­da “Si­ti­ni” Mar­si­al (30) we Mak­To­mi­ne­ýiň (90+6) gol­la­ry bi­len 2–0 ýeň­di. Sols­ka­ýe­riň şä­girt­le­ri 10 oýun­dan bä­ri ýe­ňil­män gel­ýär. “Çel­si” öz meý­dan­ça­syn­da “Ewer­to­ny” 4–0 ha­sa­byn­da ýeň­li­şe se­ze­war et­di.

Is­pa­ni­ýa­nyň çem­pio­na­ty “La Li­ga­da” sa­na­wyň li­de­ri ýe­ne-de üýt­ge­di. “Re­al Mad­ri­diň” myh­man­çy­lyk­da “Be­tis­den” 2–1 ýe­ňil­me­gin­den soň, “Re­al So­sie­da­dy” öz meý­dan­ça­syn­da 1–0 utan “Bar­se­lo­na” bi­rin­ji or­na gaý­dyp gel­di. “Be­ti­se” ýe­ňiş ge­ti­ren gol­la­ry Sid­neý we Teý­ýo der­we­zä gi­riz­di. “Re­al Mad­ri­diň” adyn­dan ýe­ke-täk go­ly Ka­rim Ben­ze­ma 11 metrlik jerime urgusyndan ge­çir­di. “Bar­se­lo­na”–“Re­al So­sie­dad” du­şu­şy­gyn­da­ky ýe­ke-täk pök­gi­ni bol­sa, Lio­nel Mes­si 81-nji mi­nut­da 11 metrlik jerime urgusyndan der­we­zä gi­riz­di. Tap­gy­ryň mer­ke­zi du­şu­şy­gyn­da “At­le­ti­ko” bi­len “Se­wil­ýa” 2–2 ha­sa­byn­da deň­me-deň oý­na­dy­lar.

Ger­ma­ni­ýa­nyň “Bun­des­li­ga­syn­da” “Ba­wa­ri­ýa” öz meý­dan­ça­syn­da “Augs­bur­gy” Mül­ler we Go­rets­ka­nyň gol­la­ry bi­len 2–0 ha­sa­byn­da ýeň­li­şe se­ze­war et­di. Iki “Bo­rus­si­ýa” to­pa­ry­nyň ara­syn­da­ky du­şu­şyk­da dort­mund­ly­lar myh­man­çy­lyk­da Mön­heng­lad­bah şä­he­ri­niň klu­bu­ny 2–1 ha­sa­byn­da ýeň­di. Myh­man­la­ryň gol­la­ryny 8-nji mi­nut­da Tor­gan Ha­zard bi­len 71-nji minut­da Aş­raf Ha­ki­mi der­we­zä gi­riz­di.

Ita­li­ýa­nyň çem­pio­na­tyn­da to­ma­şa­çy­syz oý­na­lan “Ita­lia” der­bi­sin­de “Ýu­wen­tus” öz meý­dan­ça­syn­da “In­te­ri” Rem­zi we Di­ba­la­nyň gol­la­ry bi­len 2–0 ha­sa­byn­da ýeň­li­şe se­ze­war et­di. Bu ýe­ňiş­den soň, utu­gy­ny 63-e ýe­ti­ren “Ýu­wen­tus” 1 utuk ara­ta­pa­wu­dy bi­len “La­sio­dan” öňe saý­la­nyp, bi­rin­ji bas­gan­ça­ga beý­gel­di.

Rus­si­ýa­nyň çem­pio­na­tyn­da sa­na­wyň li­de­ri “Ze­nit” bas­syr 2-nji du­şu­şy­gyn­da 0–0 deň­me-deň oý­na­dy. “Spar­tak” bi­len “Kras­no­da­ryň” ara­syn­da­ky oýun­da myh­man­lar Ari­niň 71-nji mi­nut­da 11 metrlik jerime urgusyndan ge­çi­ren go­ly bi­len 1–0 ýe­ňiş ga­zan­dy. Tap­gy­ryň esa­sy oýun­la­ry­nyň bi­rin­de “Ros­tow” öz meý­dan­ça­syn­da SSKA-ny 3–2 ha­sa­byn­da ýeň­li­şe se­ze­war et­di.