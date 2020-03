18-nji mart­da hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň ýur­du­my­zyň me­de­ni­ýet we ha­bar be­riş sy­ýa­sa­ty me­se­le­le­ri­ne gö­zeg­çi­lik ed­ýän orun­ba­sa­ry B.Ab­dy­ýe­wa­nyň hem-de ulag we kom­mu­ni­ka­si­ýa ul­ga­my­nyň iş­le­ri­niň ut­gaş­dy­ryl­ma­gy­na gö­zeg­çi­lik ed­ýän orun­ba­sa­ry B.Öwe­zo­wyň gat­naş­ma­gyn­da iş

mas­la­ha­ty­ny ge­çir­di. Iş mas­la­ha­tyn­da “Türk­me­nis­tan­da 2020-2025-nji ýyl­lar­da san­ly yk­dy­sa­dy­ýe­ti

ös­dür­me­giň Kon­sep­si­ýa­sy­ny” dur­mu­şa ge­çir­me­giň bar­şy­na ga­ral­dy, res­mi­na­ma do­la­ny­şy­gy­nyň elekt­ron

ul­ga­my­ny ke­ma­la ge­tir­mek we mil­li köp­çü­lik­le­ýin ha­bar be­riş se­riş­de­le­ri­ni de­giş­li de­re­je­de üýt­ge­dip

gu­ra­mak bo­ýun­ça iş­ler ara al­nyp mas­la­hat­la­şyl­dy.

Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz iş mas­la­ha­ty­ny açyp, il­ki bi­len Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň orun­ba­sa­ry B.Ab­dy­ýe­wa söz ber­di. Wi­se-prem­ýer köp­çü­lik­le­ýin ha­bar be­riş se­riş­de­le­ri­ni elekt­ron gör­nü­şi­ne we san­ly ul­ga­ma ge­çir­mek bo­ýun­ça al­nyp ba­ryl­ýan iş­ler ba­ra­da ha­sa­bat be­rip, mil­li Li­de­ri­mi­ziň in­ter­ne­tiň ha­bar­lar-tä­ze­lik­ler ul­ga­my­na Türk­me­nis­ta­nyň gat­naş­ma­gy­ny gi­ňelt­mek, saýt­la­ry hem-de beý­le­ki web-se­riş­de­le­ri dö­ret­mek ba­ra­da ozal be­ren tab­şy­ryk­la­ry bo­ýun­ça ha­bar ber­di.

Bel­le­ni­li­şi ýa­ly, Türk­me­nis­tan­da hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baş­lan­gy­jy bi­len iş­le­nip taý­ýar­la­ny­lan 2020 — 2025-nji ýyl­lar­da san­ly yk­dy­sa­dy­ýe­ti ös­dür­me­giň Kon­sep­si­ýa­sy­na la­ýyk­lyk­da, köp­çü­lik­le­ýin ha­bar be­riş se­riş­de­le­ri­niň işi­ne hem-de gu­ra­ma­çy­lyk dü­züm­le­ri­ne tä­ze gu­ral­lar, usul­lar we teh­no­lo­gi­ýa­lar or­naş­dy­ryl­ýar. Ola­ry san­ly ul­ga­ma öwür­me­giň bar­şyn­da dö­re­di­ji­lik we önüm­çi­lik eda­ra­la­ryň ara­syn­da iç­ki tor ul­ga­my ýo­la go­ýul­dy, ga­zet­le­riň we žur­nal­la­ryň re­dak­si­ýa­la­ry­nyň teh­ni­ki önüm­çi­lik bi­len gat­na­şyk­la­ry has iş­jeň­leş­ýär.

Türk­me­nis­ta­nyň Met­bu­gat mer­ke­zin­de san­ly ne­şir üçin ýö­ri­te­leş­di­ri­len po­lig­ra­fi­ýa prog­ram­ma­la­ry hem-de hä­zir­ki za­man çöz­güt­le­ri ula­nyl­ýar. Şo­lar işiň ýo­ka­ry hil­li bol­ma­gy­ny hem-de öz wag­tyn­da ýe­ri­ne ýe­ti­ril­me­gi­ni üp­jün ed­ýär.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz ha­sa­ba­ty diň­läp, çap edil­ýän ne­şir­le­ri elekt­ron we in­ter­net gör­nü­şi­ne ge­çir­me­giň türk­men köp­çü­lik­le­ýin ha­bar be­riş se­riş­de­le­rin­de san­ly ul­ga­my or­naş­dyr­ma­gyň ugur­la­ry­nyň bi­ri­di­gi­ni, mu­nuň ola­ry hä­zir­ki za­ma­nyň öl­çeg­le­ri­niň de­re­je­si­ne çy­kar­ma­ga gö­nük­di­ri­len­di­gi­ni nyg­ta­dy.

Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz elekt­ron ul­ga­ma geç­mek işi­ni çalt­lan­dyr­ma­gy tab­şyr­dy. Mu­nuň özi met­bu­gat we elekt­ron ne­şir­le­ri­niň hyz­mat­daş­ly­gy­ny pug­ta­lan­dyr­ma­ga, eziz Di­ýa­ry­my­zyň dur­mu­şy, onuň üs­tün­lik­le­ri we ga­za­nan­la­ry ba­ra­da hal­ka­ra jem­gy­ýet­çi­li­gi­niň ha­bar­dar­lyk de­re­je­si­ni ýo­kar­lan­dyr­ma­ga müm­kin­çi­lik be­rer.

Soň­ra hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň orun­ba­sa­ry B.Öwe­zo­wa söz ber­di. Wi­se-prem­ýer san­ly yk­dy­sa­dy­ýe­ti ös­dür­me­giň Kon­sep­si­ýa­sy­ny hem-de he­re­ket et­me­giň de­giş­li me­ýil­na­ma­sy­ny dur­mu­şa ge­çir­mek, elekt­ron hö­kü­met ul­ga­my­ny ke­ma­la ge­tir­mek hem-de ýur­du­my­zyň halk ho­ja­ly­gy­nyň äh­li pu­dak­la­ry­ny san­ly­laş­dyr­mak bo­ýun­ça al­nyp ba­ryl­ýan iş­ler ba­ra­da ha­sa­bat ber­di.

“Türk­me­na­ra­gat­na­şyk” agent­li­gi ta­ra­pyn­dan “Elekt­ron Hö­kü­met” ul­ga­my­nyň peý­da­la­ny­jy­la­ry­nyň şah­sy­ýe­ti­ni anyk­la­ma­gyň ýe­ke-täk mag­lu­mat­lar ul­ga­my ha­kyn­da düz­gün­na­ma­nyň, “Elekt­ron Hö­kü­met” ul­ga­my­nyň fi­zi­ki we ýu­ri­di­ki şahs­la­ry­nyň mag­lu­mat­lar bin­ýa­dy­ny (ID) ke­ma­la ge­tir­me­giň we ýö­ret­me­giň ter­ti­bi ha­kyn­da düz­gün­na­ma­nyň”, “Pu­da­ga­ra elekt­ron mag­lu­mat alyş-ça­lyş ul­ga­my­nyň düz­gün­na­ma­sy­nyň” tas­la­ma­la­ry­ny taý­ýar­la­mak bo­ýun­ça iş­ler al­nyp ba­ryl­ýar.

Mil­li Li­de­ri­mi­ziň gör­kez­me­le­ri­ni ýe­ri­ne ýe­tir­mek ug­run­da Aş­ga­bat­da we ýur­du­my­zyň we­la­ýat­la­ry­nyň do­lan­dy­ryş mer­kez­le­rin­de hä­zir­ki za­man ser­wer we beý­le­ki en­jam­lar, prog­ram­ma üp­jün­çi­li­gi bi­len meş­gul­lan­ýan ze­rur bo­lan hü­när­men­ler bi­len üp­jün edil­jek IT-meý­dan­ça­la­ry, şeý­le hem ugur­daş okuw mer­kez­le­ri­ni dö­ret­mek mak­sat edi­nil­ýär.

Şeý­le hem “Türk­me­na­ra­gat­na­şyk” agent­li­gi­niň hü­när­men­le­ri ta­ra­pyn­dan ýur­du­myz­da çap edil­ýän äh­li ga­zet­le­ri we žur­nal­la­ry bir bi­te­wi in­ter­net-saý­ty hem-de mo­bil go­şun­dy­sy gör­nü­şin­de ne­şir et­mek, ne­şir­le­riň her bi­ri bo­ýun­ça aý­ra­tyn elekt­ron gaz­na­nyň bol­ma­gy­ny üp­jün et­mek, oky­jy­la­ryň öz is­le­gi­ne gö­rä, ola­ra ýa­zyl­ma­ga müm­kin­çi­lik dö­ret­mek mak­sa­dy bi­len, tas­la­ma taý­ýar­la­nyl­ýar.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz ha­sa­ba­ty diň­läp, san­ly ul­ga­ma geç­me­giň hä­zir­ki dö­wür­de bü­tin dün­ýä­niň bar­ýan ug­ry bo­lup dur­ýan­dy­gy­ny, onuň bi­ziň gün­de­lik dur­mu­şy­my­za we işi­mi­ze or­naş­ýan­dy­gy­ny, kom­mu­ni­ka­si­ýa müm­kin­çi­lik­le­ri­ni gi­ňeld­ýän­di­gi­ni we mun­dan beý­läk hem bi­ziň öňü­miz­de bu iş­le­riň di­ňe tiz­leş­me­gi­niň ga­raş­ýan­dy­gy­ny nyg­ta­dy.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz san­ly ul­ga­ma ge­çil­me­gi­ne has mö­hüm äh­mi­ýet be­ril­me­gi­niň ýe­ne-de bir se­bä­bi­ne ün­si çek­di. Bu bol­sa dün­ýä­de ýaý­ran ýi­ti ýo­kanç ke­se­li bi­len bag­ly­dyr. Çün­ki is­len­dik met­bu­gat ne­şi­ri ar­ka­ly hem mik­rob­lar ge­çip bil­ýär. Bu ýag­daý­la­ryň adam­la­ryň köp ýyg­na­nan ýe­rin­de ýü­ze çy­kyp bil­mek how­pu­nyň bar­dy­gy se­bäp­li, uzak ara­lyk­dan elekt­ron ara­gat­na­şyk ul­ga­my­na müm­kin bol­du­gy­ça tiz ge­çil­me­gi­niň mö­hüm äh­mi­ýe­ti bar­dyr.

Mil­li Li­de­ri­miz hä­zir­ki dö­wür­de mu­nuň mö­hüm bo­lan ze­rur­lyk­dy­gy­ny hem-de äh­li iş­le­ri oňat gu­ra­ma­ga, ut­gaş­dyr­ma­ga we iş­le­riň ne­ti­je­li­li­gi­ne, hi­li­ne gö­zeg­çi­lik et­mä­ge ýar­dam ber­ýän iş­le­ri do­lan­dyr­ma­gyň oňyn gu­ra­ly­dy­gy­ny bel­le­di. Şu­nuň bi­len bag­ly­lyk­da, döw­let Baş­tu­ta­ny­myz gys­ga wag­tyň için­de elekt­ron hö­kü­met ul­ga­my­ny ös­dür­me­giň Kon­sep­si­ýa­sy­nyň tas­la­ma­sy­ny iş­läp taý­ýar­la­ma­gy we bu ba­bat­da tek­lip­le­ri ber­me­gi tab­şyr­dy.

Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz we­la­ýat­lar­da do­lan­dy­ryş iş­le­ri­ne san­ly ul­ga­my or­naş­dyr­mak me­se­le­le­ri­niň üs­tün­de du­rup ge­çip, bu ugur­da al­nyp ba­ryl­ýan iş­le­riň dep­gi­ni­ni güýç­len­dir­me­gi ta­lap et­di. Hä­kim­lik­ler we ýer­li ýe­ri­ne ýe­ti­ri­ji hä­ki­mi­ýet eda­ra­la­ry bu iş­le­ri aý­ra­tyn üns mer­ke­zin­de sak­la­ma­ly­dyr.

Mil­li Li­de­ri­miz iş mas­la­ha­ty­ny do­wam edip, elekt­ron köp­çü­lik­le­ýin ha­bar be­riş se­riş­de­le­ri ba­ra­da­ky me­se­lä do­la­nyp gel­di hem-de komp­ýu­ter­le­riň döw­rün­de dog­lan we önüp-ösen ýaş­la­ryň gy­zyk­lan­ma­la­ry­nyň iç­gin öw­re­nil­me­gi­niň ze­rur­dy­gy­ny nyg­ta­dy. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz mag­lu­mat­la­ry ýaý­rat­mak üçin plan­şet­ler­den we smart­fon­lar­dan baş­lap, te­le­wi­zor­la­ra çen­li ka­bul edi­ji en­jam­la­ryň dür­li gör­nüş­le­rin­de mag­lu­mat­la­ryň el­ýe­ter­li­li­gi­ni üp­jün ed­ýän tä­ze çe­me­leş­me­le­ri we çöz­güt­le­ri peý­da­lan­ma­gyň mö­hüm­di­gi­ni aýt­dy.

Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz my­sal hök­mün­de wi­se-prem­ýer­le­re met­bu­gat ne­şir­le­ri­niň bi­ri­ni elekt­ron gör­nü­şin­de açyp gör­ke­zip, onuň oky­jy üçin örän bäh­bit­li bol­ýan­dy­gy­na ün­si çek­di. Mu­nuň çap et­mek önüm­çi­li­gi bi­len de­ňeş­di­ri­len­de, wagt taý­dan-da, se­riş­de taý­dan-da tyg­şyt­ly­ly­gy üp­jün et­mek bi­len bir­lik­de, ola­ryň ça­ty­lyp go­ýul­ma gör­nü­şin­de ýer tut­ma­ýan­dy­gy ba­bat­da hem, is­len­dik pur­sat­da el­ýe­ter­li­di­gin­de, tä­ze­lik­ler bi­len on­laýn ýag­daý­da ta­nyş­ma­ga müm­kin­çi­lik ber­ýän­di­gin­de ta­pa­wut­ly aý­ra­tyn­ly­gy bar­dyr.

Mun­dan baş­ga-da, mil­li Li­de­ri­miz elekt­ron ga­zet­le­ri­niň ka­gyz gör­nü­şin­dä­ki­den ta­pa­wut­ly­lyk­da mag­lu­mat­lar bi­len iş­le­mek üçin has amat­ly­dy­gy­ny bel­le­di — elekt­ron ga­zet­le­ri­niň üs­ti bi­len göz­le­ýän za­dy­ňy tap­mak aň­sat, de­giş­li ugur­la­ry­ňa ýa-da elekt­ron we in­ter­net-se­riş­de­le­ri­ne geç­mek müm­kin. Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz ýo­kar­da aý­dy­lan­la­ry umu­my­laş­dy­ryp, ga­zet­le­ri we žur­nal­la­ry elekt­ron gör­nü­şi­ne ge­çir­me­giň anyk wagt ter­ti­bi­ni düz­me­gi tab­şyr­dy.

Mil­li Li­de­ri­miz şeý­le hem ne­şir­le­riň elekt­ron gör­nü­şi­ne geç­mek bi­len bag­ly­lyk­da, re­dak­si­ýa­la­ryň gur­lu­şy­ny üýt­get­mek me­se­le­le­ri­niň üs­tün­de iş­le­me­gi, elekt­ron ga­zet­ler­den we žur­nal­lar­dan peý­da­lan­mak üçin bel­le­nil­ýän tö­leg­le­ri kes­git­le­me­gi tab­şyr­dy.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz 2020-nji ýy­lyň okt­ýabr aýy­na çen­li ýur­du­my­zyň san­ly ul­ga­ma geç­me­gi­ni, aý­ra­tyn hem bu ba­bat­da Hö­kü­me­tiň işi üçin şert­le­ri dö­ret­mek bo­ýun­ça iş­le­ri ta­mam­la­ma­gyň möh­le­ti­ni kes­git­le­di.