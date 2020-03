Bir­le­şen Arap Emir­lik­le­ri to­mus­da ho­wa­nyň üýt­ge­me­gi­niň sebäplerini öw­ren­mek mak­sa­dy bi­len “Umyt” (“Ho­pe”) at­ly zon­du­ny Mar­sa ýol­lar. Alym­la­ryň pi­ki­ri­çe, bu uçuş Mar­sa tä­sir ed­ýän üýt­geş­me­le­ri öw­ren­mek, kos­mos­da­ky we Ýer­dä­ki ho­wa ha­dy­sa­la­ry­nyň umu­my keş­bi­ne dü­şün­mek üçin ju­da mö­hüm­dir.

– “Emi­ra­tes Mars-Ho­pe” mis­si­ýa­sy Mars­da mag­lu­mat top­lar. Biz ho­wa­nyň te­bi­gy üýt­ge­me­gi bi­len nä­mä­niň bo­lup geç­ýän­di­gi­ne şa­ýat bo­la­rys. Bir gün adam­lar Mar­sa gi­der­ler, şo­ňa çen­li mis­si­ýa­my­zyň kö­me­gi bi­len ol ýer­de nä­me­ler bi­len ýüz­be-ýüz bol­jak­dyk­la­ry­na has go­wy dü­şü­ne­ris – di­ýip, BAE-niň ösen ylym­lar bo­ýun­ça mi­nist­ri Sa­ra Al-Ami­ri aýt­dy.

Kos­mo­sa ibe­ril­jek “Umyt” zon­dy­nyň bort­da­ky en­jam­la­ry ýo­ka­ry çöz­güt­li reňk­li şe­kil­le­ri al­mak üçin, san­ly ka­me­ra­ny, tem­pe­ra­tu­ra şert­le­ri­ni, buz, suw bug­la­ry­ny we at­mos­fe­ra­da­ky to­za­ny öw­ren­mek üçin infra­gy­zyl spekt­ro­met­ri, at­mos­fe­ra­nyň ýo­kar­ky gat­la­gy­ny öw­ren­mek üçin, ult­ra­me­lew­şe spekt­ro­met­ri we beý­le­ki en­jam­la­ry öz içi­ne al­ýar. Bu zond “Mit­su­bis­hi” kom­pa­ni­ýa­sy­nyň iş­läp taý­ýar­lan H-IIA gö­te­ri­ji ra­ke­ta­sy bi­len Mar­sa el­ti­ler. Uçuş ho­wa­nyň ýag­da­ýy­na gö­rä, 14-nji iýul­dan 3-nji aw­gust ara­ly­gyn­da bo­lar.

Bar­lag ge­çi­ri­ji­le­riň bel­le­me­gi­ne gö­rä, hut şol wagt­lar pla­ne­ta­la­ryň we kos­mi­ki ji­sim­le­riň ýer­le­şi­şi en­ja­myň ýe­di aýyň için­de – gys­ga wagt­da gy­zyl pla­ne­ta er­kin ba­ryp ýet­me­gi­ne müm­kin­çi­lik dö­re­der. Hä­zir­ki wagt­da zon­duň sy­na­gy ta­mam­lan­dy, maý aýyn­da en­jam Ýa­po­ni­ýa­nyň uçuş meý­dan­ça­sy­na el­ti­ler.