Gü­nüň do­wa­myn­da ýa­ny­myz­dan aýyr­ma­ýan

el te­le­fon­la­ry­my­zyň aras­sa­çy­ly­gy

eli­miziň aras­sa­çy­ly­gy ýa­ly äh­mi­ýe­tli­dir.

Eý­sem, el te­le­fon­la­ry­ny nä­hi­li aras­sa­la­ma­ly?

– Il­ki bi­len te­le­fo­ny­ňy­zy öçü­riň, daş­ly­gy­ny çy­ka­ryň! Eger-de yz­ky ga­pa­gy, ba­ta­re­ýa­sy, sim kar­ty we çi­pi çyk­ýan bol­sa, ola­ry aýy­ryň!

– En­ja­ma ga­ty ji­sim­le­ri, çyg­ly sü­pür­giç we spirt­li su­wuk­lyk­la­ry de­gir­mäň. Bu se­riş­de­le­r te­le­fo­nyň reň­ki­ne we elekt­ron she­ma­la­ry­na ze­per ýe­ti­rip bi­ler.

– Aras­sa­la­mak üçin elekt­ron dü­kan­lar­da sa­tyl­ýan ýö­ri­te su­wuk­lyk­la­ry we es­gi­le­ri ula­nyň. Bu su­wuk­lyk­la­ry gö­nü­den-gö­ni en­ja­myň içi­ne pürk­män, es­gi­ni çyg­lan­dyr­mak ar­ka­ly ula­nyň.

– Te­le­fo­nyň de­şik­le­rin­den gi­ren is­len­dik su­wuk­lyk oňa ze­per ýe­ti­rip bi­ler.

– Te­le­fo­ny­ňy­zyň yz­ky ga­pa­gy­ny we ba­ta­re­ýa­sy­ny süpürmek üçin pa­myk­ly çöp­ja­gaz­lar we ýum­şa­jyk ma­ta ula­nyp bi­ler­si­ňiz.

– Te­le­fo­nyň ka­me­ra­la­ry­ny ýö­ri­te es­gi bi­len ýu­waş­ja sü­pü­ril­me­gi mas­la­hat be­ril­ýär.

– Içi­ne ha­pa ýyg­na­nan mik­ro­fonyň we ses ga­tal­dy­jynyň de­şi­jek­le­ri se­siň hi­li­ni pe­sel­dýär. Şol se­bäp­li ola­ry aras­sa­la­nyňyzda has üns­li bol­ma­ly.

– Çyg­ly ma­ta bi­len sü­pü­ri­len en­ja­myň aý­ry­lan bö­lek­le­ri­ni gu­ra­ýan­ça olary ýerine dakmaň!

– Tok bi­len iş­le­ýän en­jam­la­ryň äh­li­sin­de su­wuk­ly­gyň deg­me­gi, ni­ýet­le­nil­me­dik tok aky­my­na ötü­ril­me­gi, ta­la­ba­la­ýyk bol­ma­dyk aras­sa­çy­lyk, ýe­re gaç­magy ýa-da ur­gy­nyň deg­me­gi ola­ryň ula­nyş möh­le­ti­ni azal­dyp bil­ýär. Haý­sy­dyr bir ha­ryt sa­tyn al­nan­da ba­ha­sy­na ýa-da ön­dü­ri­ji­si­ne däl-de, özü­ňi­ze ze­rur­dy­gy ýa-da däl­di­gi göz öňün­de tu­tul­sa, al­nan za­dy has uzak wagt­lap ula­nyp bo­lar. Aras­sa­çy­ly­gy yzy­gi­der­li we bol­ma­ly­sy ýa­ly ýe­ri­ne ýe­tir­me­li. Elekt­ron en­jam­la­ry­ny, ýa­gyş, so­wuk, ys­sy, çyg ýa­ly daş­ky tä­sir­ler­den go­ra­ma­ly. Te­le­fon, plan­şet, ýan komp­ýu­ter ýa­ly mo­bil en­jam­lar na­har iýil­ýän ýa-da çaý içil­ýän stol­dan uzag­rak­da go­ýul­ma­ly.