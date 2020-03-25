Сегодня, 24 марта состоялся телефонный разговор Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с Президентом Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ашрафом Гани, в ходе которого туркменский лидер поздравил своего афганского коллегу с переизбранием на высший государственный пост.

Отметив конструктивный характер сотрудничества между двумя странами, Президенты подчеркнули значимость скоординированного партнерства во благо двух стран и народов, а также всего мирового сообщества. Также стороны обсудили нынешнее положение дел касательно международной повестки дня, и договорились продолжать активное взаимодействие, как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.