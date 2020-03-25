24 марта 2020 года Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов поговорил по телефону с главой МИД Турецкой Республики Мевлюдом Чавушоглу.

Стороны обсудили наиболее актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в частности были затронуты вопросы экономического и гуманитарного характера. Дипломаты подчеркнули доверительный и открытый характер туркмено-турецких отношений.

Отметив необходимость укрепления взаимодействия в различных сферах, стороны договорились продолжать активный диалог.

Телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.