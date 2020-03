26-njy martda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde döwlet durmuşynyň derwaýys meselelerine garaldy hem-de birnäçe resminamalar kabul edildi. Mejlisiň barşynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary gözegçilik edýän ulgamynda işleriň ýagdaýy barada hasabatlar bilen çykyş etdiler.

ÄTI­ÝAÇ­LAN­DY­RYŞ UL­GA­MY

HAS-DA KÄ­MIL­LEŞ­DI­RIL­ÝÄR

Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň mej­li­sin­de il­ki bi­len eks­port önüm­le­ri­ni ser­ti­fi­kat­laş­dyr­mak ul­ga­my­ny kä­mil­leş­dir­me­giň çäk­le­rin­de “Türk­me­nis­ta­nyň ýu­ri­dik şahs­la­ry­nyň da­şa­ry ýurt äti­ýaç­lan­dy­ryş kom­pa­ni­ýa­la­ry bi­len şert­na­ma­la­ry bag­la­şyp bil­ýän äti­ýaç­lan­dy­ryş gör­nüş­le­ri­niň sa­na­wy­ny tas­syk­la­mak ha­kyn­da” Ka­ra­ryň hem-de “Eks­port edil­me­gi bi­len bag­ly Türk­me­nis­ta­nyň güm­rük çä­gin­den da­şy­na çy­ka­ry­lan­da ser­ti­fi­kat­laş­dy­ryl­ma­ga de­giş­li önüm­le­riň Sa­na­wy­ny tas­syk­la­mak ha­kyn­da” Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti­niň 2016-njy ýy­lyň 5-nji few­ra­lyn­da çy­ka­ran 14594-nji ka­ra­ry­ny güý­jü­ni ýi­ti­ren di­ýip yk­rar et­mek ha­kyn­da” Ka­ra­ryň tas­la­ma­la­ry döw­let Baş­tu­ta­ny­my­zyň ga­ra­ma­gy­na hö­dür­len­di.

Mil­li Li­de­ri­mi­ziň tab­şy­ry­gy­na la­ýyk­lyk­da, şol res­mi­na­ma­lar “Türk­mens­tan­dart­la­ry” Baş döw­let gul­lu­gy, Döw­let güm­rük gul­lu­gy hem-de de­giş­li pu­dak­la­ýyn eda­ra­lar bi­len bi­le­lik­de taý­ýar­la­nyl­dy, şeý­le hem beý­le­ki kä­bir dü­züm­ler bi­len bel­le­ni­len ter­tip­de yla­la­şyl­dy.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz soň­ky ýyl­lar­da ser­ti­fi­kat­laş­dyr­ma döw­let­le­riň ara­syn­da söw­da, önüm­çi­lik gat­na­şyk­la­ry, şeý­le hem hil öl­çeg­le­ri ba­bat­da hyz­mat­daş­lyk bi­len bag­ly esa­sy me­se­le­le­ri çöz­mek­de mö­hüm orun eýe­le­ýär di­ýip bel­le­di. Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz hö­dür­le­nen Ka­rar­la­ra gol çe­kip, res­mi­na­ma­la­ry wi­se-prem­ýe­re elekt­ron res­mi­na­ma do­la­ny­şy­gy ul­ga­my ar­ka­ly iber­di hem-de şol ka­da­laş­dy­ry­jy na­ma­la­ryň ýe­ri­ne ýe­ti­ril­me­gi­ni gö­zeg­çi­lik­de sak­la­ma­gy tab­şyr­dy.

NE­BIT­GAZ PU­DA­GYN­DA

HAL­KA­RA HYZ­MAT­DAŞ­LYK

Mej­li­siň bar­şyn­da ýur­du­my­zyň ne­bit­gaz top­lu­my­nyň işi­ni kä­mil­leş­dir­mek, ne­bit­gaz se­na­ga­ty­nyň önüm­çi­lik we se­riş­de­ler kuw­wa­ty­ny ber­kit­mek, pu­dak üçin ýo­ka­ry de­re­je­li hü­när­men­le­ri taý­ýar­la­mak hem-de iş­gär­le­riň hü­när­le­ri­ni kä­mil­leş­dir­mek, ne­bit­gaz ul­ga­myn­da yl­my-bar­lag iş­le­ri­ni döw­rüň ta­la­by­na la­ýyk gu­ra­mak mak­sa­dy bi­len gö­rül­ýän çä­re­ler ba­ra­da ha­sa­bat ber­di.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz ha­sa­ba­ty diň­läp, ug­le­wo­do­rod çig ma­ly­nyň uly gor­la­ry­na eýe bo­lan ýur­du­myz­da bu baý­ly­gyň ne­ti­je­li ula­nyl­ma­gy­nyň mil­li yk­dy­sa­dy­ýe­ti­mi­zi saz­la­şyk­ly ös­dür­mä­ge tä­ze kuw­wat­ly iter­gi ber­jek­di­gi­ni, ne­bi­ti we ga­zy düýp­li iş­läp taý­ýar­la­ma­ga ýö­ri­te­leş­di­ri­len tä­ze önüm­çi­lik­le­ri dö­ret­mek hem-de türk­men ener­gi­ýa se­riş­de­le­ri­ni dün­ýä ba­zar­la­ry­na ug­rat­ma­gyň eks­port ugur­la­ry­ny art­dyr­mak üçin şert­le­ri üp­jün et­jek­di­gi­ni bel­le­di. Bu­la­ryň hem­me­si ma­ýa goý­mak hem-de da­şa­ry ýurt­la­ryň işe­wür to­par­la­ry­nyň we­kil­le­ri bi­len ne­ti­je­li hyz­mat­daş­lyk et­mek üçin uly müm­kin­çi­lik­le­ri aç­ýar di­ýip, döw­let Baş­tu­ta­ny­myz Türk­me­nis­tan­da iş­le­ýän da­şa­ry döw­let­le­riň yg­ty­bar­ly kom­pa­ni­ýa­la­ry – “Pet­ro­nas”, “Dra­gon oil”, Hy­ta­ýyň mil­li ne­bit­gaz kor­po­ra­si­ýa­sy, “Ka­wa­sa­ki”, “So­jitz”, “TOYO”, “Mit­su­bis­hi”, “ITOCHU”, “LG”, “Hy­un­dai”, “Eni”, “Mit­ro In­ter­na­tio­nal”, “Pet­ro­fac”, “Tat­neft”, “Rö­ne­sans Hol­ding” we beý­le­ki­ler bi­len iş­le­riň ge­ri­mi­ni gi­ňelt­mek ba­ra­da wi­se-prem­ýe­re de­giş­li bir­nä­çe anyk tab­şy­ryk­la­ry ber­di.

ENER­GE­TI­KA SE­NA­GA­TY­NYŇ

ÖNÜM­ÇI­LI­GI KUW­WAT­LAN­ÝAR

Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň mej­li­sin­de elekt­rik ener­ge­ti­ka­sy pu­da­gy­nyň kuw­wat­lyk­la­ry­ny döw­re­bap­laş­dyr­mak bo­ýun­ça al­nyp ba­ryl­ýan iş­ler ba­ra­da ha­sa­bat be­ril­di. Türk­me­nis­ta­ny se­na­gat­laş­dyr­mak bo­ýun­ça göz öňün­de tu­tu­lan mak­sat­na­ma­la­ry dur­mu­şa ge­çir­mek­de elekt­rik ener­ge­ti­ka­sy ul­ga­my­na mö­hüm orun de­giş­li­dir. He­re­ket ed­ýän hem-de işe gi­ri­zil­ýän tä­ze se­na­gat we dur­muş mak­sat­ly des­ga­la­ry elekt­rik ener­gi­ýa­sy bi­len bök­denç­siz üp­jün et­mek üçin ýur­du­myz­da mak­sa­da­la­ýyk iş­ler ama­la aşy­ryl­ýar. Onuň çäk­le­rin­de se­bit­ler­de döw­re­bap gaz­tur­bi­na­ly elekt­rik stan­si­ýa­la­ry, elekt­rik ge­çi­ri­ji­le­ri, paý­laý­jy elekt­rik be­ket­le­ri gu­rul­ýar, paý­tag­ty­my­zyň, beý­le­ki şä­her­le­riň we ilat­ly ýer­le­riň ener­gi­ýa üp­jün­çi­lik ul­ga­my tä­ze­len­ýär.

Ener­ge­ti­ka se­na­ga­ty­nyň önüm­çi­lik kuw­wat­lyk­la­ry­ny art­dyr­mak, elekt­rik stan­si­ýa­la­ry­ny, elekt­rik ge­çi­ri­ji­le­ri­ni we paý­laý­jy ul­gam­la­ry­ny öz wag­tyn­da abat­la­mak hem-de dur­ku­ny tä­ze­le­mek sarp edi­ji­le­ri elekt­rik ener­gi­ýa­sy bi­len yg­ty­bar­ly we bök­denç­siz üp­jün et­me­giň mö­hüm şert­le­ri­niň bi­ri bo­lup dur­ýar. Şu­nuň bi­len bag­ly­lyk­da, abat­la­ýyş iş­le­rin­de ula­nyl­jak äti­ýaç­lyk şaý­la­ry­ny we en­jam­la­ry­ny Se­na­gat we gur­lu­şyk önüm­çi­li­gi mi­nistr­li­gi­niň kär­ha­na­syn­da ön­dür­mek ba­ra­da­ky tek­li­bi be­ýan et­di.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz bu çöz­gü­diň mak­sa­da la­ýyk­dy­gy­ny bel­läp, ýur­du­my­zyň elekt­rik ener­ge­ti­ka­sy pu­da­gy­nyň kuw­wa­ty­ny yzy­gi­der­li art­dyr­ma­gyň göz öňün­de tu­tu­lan me­ýil­na­ma­la­ryň we ýur­du­my­zyň dur­muş-yk­dy­sa­dy ösüş mak­sat­na­ma­la­ry­nyň üs­tün­lik­li ýe­ri­ne ýe­ti­ril­me­gi­ne ýar­dam ed­ýän­di­gi­ni bel­le­di.

DE­MIR ÝOL ULAG­LA­RY

DÖW­RE­BAP­LAŞ­DY­RY­LAR

Mej­li­siň çäk­le­rin­de ýur­du­myz­da ulag­la­ryň äh­li gör­nüş­le­ri­niň, hu­su­san-da, de­mir ýol ula­gy­ny döw­re­bap­laş­dyr­mak, ýük da­şa­mak bo­ýun­ça edil­ýän hyz­mat­la­ry kä­mil­leş­dir­mek bo­ýun­ça ama­la aşy­ryl­ýan iş­ler ba­ra­da ha­bar be­ril­di.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz ha­sa­ba­ty diň­läp, ulag-kom­mu­ni­ka­si­ýa­la­ry­ny ös­dür­me­giň döw­let sy­ýa­sa­ty­nyň stra­te­gi­ki ugur­la­ry­nyň bi­ri bo­lup dur­ýan­dy­gy­ny bel­le­di. Köp asyr­la­ryň do­wa­myn­da Mer­ke­zi Azi­ýa­nyň çä­gin­den ge­çen Be­ýik Ýü­pek ýo­lu­ny di­kelt­mek pi­ki­ri mil­li ulag stra­te­gi­ýa­sy­nyň esa­sy­ny düz­ýär. Hä­zir­ki za­man şert­le­rin­de bu yk­ly­ma­ra ýol Türk­me­nis­ta­nyň hem-de se­bi­tiň beý­le­ki döw­let­le­ri­niň ägirt uly yk­dy­sa­dy kuw­wa­tyn­dan ne­ti­je­li peý­da­lan­ma­ga ýar­dam et­me­li­dir.

SÖW­DA TOP­LU­MY­NYŇ

EKS­PORT MÜM­KIN­ÇI­LIK­LE­RI

ÝO­KAR­LAN­DY­RYL­ÝAR

Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň mej­li­sin­de “Söw­da top­lu­my­nyň ha­ryt­lyk önüm­le­ri­ni da­şa­ry ýurt­la­ra ýer­le­mek bo­ýun­ça bir­ža söw­da­la­ry­ny ge­çir­me­giň ter­ti­bi­niň” tä­ze­den iş­le­ni­len tas­la­ma­sy döw­let Baş­tu­ta­ny­my­zyň ga­ra­ma­gy­na hö­dür­len­di. Bu res­mi­na­ma Dok­ma se­na­ga­ty mi­nistr­li­gi­niň hem-de “Türk­men­ha­ly” döw­let bir­le­şi­gi­niň ýur­du­my­zyň söw­da top­lu­my­na ge­çi­ril­me­gi bi­len bag­ly­lyk­da taý­ýar­la­nyl­dy we Di­ýa­ry­my­zyň dok­ma hem-de ha­ly önüm­le­ri­ni da­şa­ry ba­zar­lar­da iş­jeň öňe iler­let­mä­ge, şu­nuň bi­len bag­la­ny­şyk­ly amal­la­ry düz­gün­leş­dir­mä­ge gö­nük­di­ri­len­dir.

Şeý­le hem ila­tyň sarp ed­ýän giň gör­nüş­li azyk ha­ryt­la­ry­na bo­lan is­leg­le­ri­ni hem-de ola­ryň nyrh­la­ry­nyň dur­nuk­ly­ly­gy­ny üp­jün et­mek bo­ýun­ça hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň be­ren tab­şy­ryk­la­ry­nyň ýe­ri­ne ýe­ti­ri­li­şi ba­ra­da ha­sa­bat be­ril­di. Bu me­se­le­le­ri ne­ti­je­li çöz­mek üçin de­giş­li pu­da­ga­ra to­pa­ry dö­re­dil­di. Şol to­par ta­ra­pyn­dan da­şa­ry ýurt­lar­dan ge­ti­ril­ýän ha­ryt­la­ryň or­nu­ny tut­ýan önüm ön­dü­ri­ji kär­ha­na­la­ryň kuw­wat­lyk­la­ry­ny art­dyr­mak, ýer­li ön­dü­ri­ji­le­ri gol­da­mak hem-de hö­wes­len­dir­mek, ola­ryň müm­kin­çi­lik­le­ri­ni ne­ti­je­li peý­da­lan­mak bo­ýun­ça çä­re­ler iş­le­ni­lip taý­ýar­la­nyl­ýar.

Şu­nuň bi­len bir ha­tar­da, ýur­du­myz­da he­niz ýe­ter­lik ön­dü­ril­me­ýän azyk ha­ryt­la­ry­nyň içer­ki ba­zar üçin ze­rur­lyk­la­ry öw­re­ni­lip, ola­ry ge­tir­mek, ýe­ter­lik gor­la­ry­ny dö­ret­mek we sak­la­mak hem-de el­ýe­ter ba­ha­lar­dan ila­ty­my­za ýe­tir­mek bo­ýun­ça iş­ler ut­gaş­dy­ryl­ýar. Bu pu­da­ga­ra to­pa­ry­nyň işi­ni kä­mil­leş­dir­mek mak­sa­dy bi­len, bir­nä­çe tek­lip­ler, şol san­da onuň dü­zü­mi ba­ra­da tek­lip­ler taý­ýar­la­ny­lyp, döw­let Baş­tu­ta­ny­my­zyň ga­ra­ma­gy­na hö­dür­le­nil­di.

Mil­li Li­de­ri­miz aý­dy­lan tek­lip­le­ri ma­kul­lap, “Türk­me­nis­ta­nyň söw­da top­lu­my­nyň ha­ryt­lyk önüm­le­ri­ni da­şa­ry ýurt­la­ra ýer­le­mek bo­ýun­ça bir­ža söw­da­la­ry­ny ge­çir­me­giň ter­ti­bi­ni kä­mil­leş­dir­mek ha­kyn­da” we “Türk­me­nis­tan­da azyk ha­ryt­la­ry­nyň üp­jün­çi­li­gi­ni has-da art­dyr­mak hem-de eks­por­ty­ny we im­por­ty­ny düz­gün­leş­dir­mek bo­ýun­ça pu­da­ga­ra to­pa­ry­nyň dü­zü­mi­ni tas­syk­la­mak ha­kyn­da” Ka­rar­la­ra gol çek­di.

YLYM­DA SAN­LY UL­GAM

Mej­li­siň do­wa­myn­da “Türk­me­nis­tan­da ylym ul­ga­my­ny 2020–2025-nji ýyl­lar­da san­ly ul­ga­ma ge­çir­me­giň Mak­sat­na­ma­sy­ny tas­syk­la­mak ha­kyn­da” Ka­ra­ryň hem-de ony ama­la aşyr­mak bo­ýun­ça çä­re­le­riň me­ýil­na­ma­sy­nyň tas­la­ma­sy döw­let Baş­tu­ta­ny­my­zyň ga­ra­ma­gy­na hö­dür­len­di.

Bel­le­ni­li­şi ýa­ly, Ylym­lar aka­de­mi­ýa­sy bu tas­la­ma­ny ozal ber­len tab­şy­ryk­la­ra la­ýyk­lyk­da, ýur­du­my­zy 2025-nji ýy­la çen­li dur­muş-yk­dy­sa­dy taý­dan ös­dür­me­giň mak­sat­na­ma­syn­da kes­git­le­ni­len we­zi­pe­den do­ly ugur alyp taý­ýar­la­dy. Iş­le­ni­lip taý­ýar­la­ny­lan me­ýil­na­ma la­ýyk­lyk­da, ýa­kyn bäş ýyl­da san­ly teh­no­lo­gi­ýa­la­ry giň­den ulan­mak ar­ka­ly yl­my-bar­lag iş­le­ri­ni tä­ze de­re­jä çy­kar­mak, yl­myň, bi­li­miň we önüm­çi­li­giň ara­syn­da­ky öza­ra bag­la­ny­şy­gy has-da iş­jeň­leş­dir­mek, mil­li yk­dy­sa­dy­ýe­ti­miz­dä­ki san­ly öz­gert­me­le­ri yl­my-teh­ni­ki we in­tel­lek­tu­al taý­dan üp­jün et­mek göz öňün­de tu­tul­ýar. In­no­wa­si­on teh­no­lo­gi­ýa­la­ryň or­naş­dy­ryl­ma­gy, şeý­le hem yl­my-bar­lag­lar we iş­läp düz­me­ler üçin tä­ze prog­ram­ma üp­jün­çi­lik­le­ri­ni dö­ret­mä­ge, yl­ma, in­že­ner­çi­li­ge, teh­no­lo­gi­ki te­le­ke­çi­li­ge ýaş­la­ry iş­jeň çek­mä­ge ýar­dam be­rer.

Mil­li Li­de­ri­miz halk ho­ja­lyk top­lu­my­nyň äh­li pu­dak­la­ry­ny san­ly­laş­dyr­ma­gyň wa­jyp­dy­gy­na ün­si çe­kip, Di­ýa­ry­my­zyň yl­my ins­ti­tut­la­ry­nyň müm­kin­çi­li­gi­ni has-da ne­ti­je­li peý­da­lan­mak, hä­zir­ki za­ma­nyň mag­lu­mat-kom­mu­ni­ka­si­ýa teh­no­lo­gi­ýa­la­ry­ny ös­dür­mä­ge iter­gi ber­mek bo­ýun­ça de­giş­li çä­re­le­ri gör­me­gi tab­şyr­dy. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz de­giş­li Ka­ra­ra gol çe­kip, ony elekt­ron res­mi­na­ma do­la­ny­şy­gy ul­ga­my ar­ka­ly wi­se-prem­ýe­re ug­rat­dy hem-de bu mak­sat­na­ma­ny ýe­ri­ne ýe­tir­mek bo­ýun­ça de­giş­li gör­kez­me­le­ri ber­di.

TÜRK­ME­NIS­TAN DAŞ­KY GUR­ŞAW BO­ÝUN­ÇA

HAL­KA­RA KON­WEN­SI­ÝA­LA­RA GO­ŞU­LAR

Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň mej­li­sin­de Türk­me­nis­ta­nyň daş­ky gur­şa­wy go­ra­mak ba­bat­da hal­ka­ra kon­wen­si­ýa­la­ry­na go­şul­ma­gy bi­len bag­la­ny­şyk­ly me­se­le­ler ba­ra­da ha­sa­bat be­ril­di. Hä­zir­ki dö­wür­de Türk­me­nis­tan ag­za­lan ugur bo­ýun­ça köp­ta­rap­la­ýyn hal­ka­ra res­mi­na­ma­la­ry­nyň 20-si­ne gat­naş­ýar. Mil­li Li­de­ri­mi­ziň eko­lo­gi­ýa dip­lo­ma­ti­ýa­sy­ny dur­mu­şa ge­çir­mä­ge hem-de Bir­le­şen Mil­let­ler Gu­ra­ma­sy­nyň we onuň dü­züm­le­ýin eda­ra­la­ry­nyň çäk­le­rin­de hyz­mat­daş­ly­gy mun­dan beý­läk-de ös­dür­mä­ge gö­nük­di­ri­len oňyn baş­lan­gyç­la­ry­ny dur­mu­şa ge­çir­mek mak­sa­dy bi­len, wi­se-prem­ýer, da­şa­ry iş­ler mi­nist­ri ýur­du­my­zyň köp­ta­rap­la­ýyn res­mi­na­ma­la­ryň bir­nä­çe­si­ne go­şul­ma­gy ba­ra­da­ky tek­li­bi be­ýan et­di.

Şo­la­ryň ha­ta­ryn­da BMG-niň Daş­ky gur­şaw mak­sat­na­ma­sy­nyň (UNEP) ho­wan­dar­ly­gyn­da bag­la­şy­lan hem-de iş­le­nip dü­zü­len 1983-nji ýyl­da güý­je gi­ren Ýa­ba­ny haý­wan­la­ryň göç­ýän gör­nüş­le­ri­ni go­rap sak­la­mak bo­ýun­ça Kon­wen­si­ýa (Bonn Kon­wen­si­ýa­sy) we 1999-njy ýyl­da ka­bul edi­len Af­ri­ka-Ýew­ra­zi­ýa gö­çüş ug­ry bo­ýun­ça göç­ýän suw-bat­ga­lyk guş­la­ry­ny go­rap sak­la­mak bo­ýun­ça Yla­la­şyk hem-de 2016-njy ýyl­da ka­bul edi­len Ozo­ny dar­ga­dy­jy mad­da­lar bo­ýun­ça Mon­re­al tes­wir­na­ma­sy­nyň Ki­ga­li dü­ze­di­şi bar.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz ha­sa­ba­ty diň­läp, daş­ky gur­şa­wy go­ra­mak we eko­lo­gi­ýa howp­suz­ly­gy­ny üp­jün et­mek me­se­le­le­ri­niň Dur­nuk­ly ösüş mak­sat­la­ry­na ýet­mek bi­len gö­nü­den-gö­ni bag­la­ny­şyk­ly­dy­gy­ny bel­le­di. Ýur­du­myz BMG-niň te­bi­ga­ty go­ra­mak bi­len bag­la­ny­şyk­ly mö­hüm kon­wen­si­ýa­la­ry­nyň bir­nä­çe­si­ne go­şul­mak bi­len, öz üs­tü­ne alan borç­na­ma­la­ry­ny ýe­ri­ne ýe­tir­mä­ge jo­gap­kär­çi­lik­li çe­me­leş­ýär di­ýip, döw­let Baş­tu­ta­ny­myz bel­le­di.

Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň mej­li­sin­de döw­let dur­mu­şy­na de­giş­li baş­ga-da bir­nä­çe mö­hüm me­se­le­le­re se­re­dil­di, olar bo­ýun­ça de­giş­li çöz­güt­ler ka­bul edil­di. Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň san­ly wi­deoa­ra­gat­na­şyk ar­ka­ly ge­çi­ri­len mej­li­si­niň ahy­ryn­da döw­let Baş­tu­ta­ny­myz Hö­kü­me­tiň in­di­ki mej­li­si­niň gi­ňiş­le­ýin dü­züm­de on­laýn düz­gü­nin­de ge­çi­ril­jek­di­gi­ni, onuň bar­şyn­da ýur­du­my­zyň pu­dak­la­ry­nyň ýe­ri­ne ýe­ti­ren iş­le­ri­niň hem-de şu ýy­lyň bi­rin­ji çär­ýe­gin­de ýur­du­my­zy dur­muş-yk­dy­sa­dy taý­dan ös­dür­me­giň jem­le­ri­ne ga­ral­jak­dy­gy­ny aýt­dy.