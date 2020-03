Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyna laýyklykda, halk hojalygynyň ähli pudaklary bilen bir hatarda obasenagat toplumynda hem döwrebap işler durmuşa geçirilýär. Pudagyň maddy-enjamlaýyn binýady yzygiderli berkidilýär. Soňky ýyllarda bu ugurda dünýäniň öňdebaryjy oba hojalyk tehnikalaryny öndürýän kompaniýalarynyň ýokary tehnologiýaly tehnikalary satyn alynýar. Bu hem pudagyň işinde netijeliligi artdyrmaga giň mümkinçilik berýär.

Go­laý­da ýur­du­my­za dün­ýä bel­li kom­pa­ni­ýa­la­ryň oba ho­ja­lyk teh­ni­ka­la­ry­nyň no­bat­da­ky tap­gy­ry ge­lip go­wuş­dy. Bu teh­ni­ka­lar ýur­du­myz bo­ýun­ça giň ge­ri­me eýe bo­lan ýaz­ky gowaça eki­şi döw­rün­de uly äh­mi­ýe­te eýe bo­lar. Oba zäh­met­keş­le­ri üçin gyz­ga­laň­ly möw­süm­de aja­ýyp sow­ga­da öw­rü­len bu teh­ni­ka­lar san­ly ul­gam en­jam­la­ry arkaly en­jam­laş­dy­ryl­ma­gy bi­len ta­pa­wut­lan­ýar. ABŞ-nyň dün­ýä bel­li “John Dee­re” kom­pa­ni­ýa­sy­nyň te­le­ma­tik san­ly elektron ul­gam ar­ka­ly do­lan­dy­ryl­ýan ta­kyk go­wa­ça eki­ji­ler we be­jer­gi trak­tor­la­ry mu­ňa aý­dyň su­but­na­ma bo­lup dur­ýar. Oba ho­ja­ly­gyn­da me­ha­nizm­leş­di­ri­len iş­le­riň san­ly teh­no­lo­gi­ýa­lar we te­le­ma­tik ul­gam ar­ka­ly ýe­ri­ne ýe­ti­ril­me­gi top­ra­gy has ta­kyk usul­da iş­läp be­jer­mä­ge müm­kin­çi­lik ber­ýär.

Mä­lim bol­şy ýa­ly, ge­çen ýyl ýur­du­my­zyň Oba ho­ja­lyk we daş­ky gur­şa­wy go­ra­mak mi­nistr­li­gi bi­len Ger­ma­ni­ýa­nyň “John Dee­re Wall­dorf GmbH & Co. KG” kom­pa­ni­ýa­sy­nyň ara­syn­da oba ho­ja­lyk pu­da­gy­na 2020-2030-njy ýyl­lar­da oba ho­ja­lyk teh­ni­ka­la­ry­na we en­jam­la­ry­na san­ly elekt­ron do­lan­dy­ryş ul­ga­my­ny or­naş­dyr­mak bo­ýun­ça öza­ra dü­şü­niş­mek ha­kyn­da­ky Äht­na­ma gol çe­ki­lip­di. Şol res­mi­na­ma la­ýyk­lyk­da, te­le­ma­tik ul­ga­mly teh­ni­ka­lar ge­lip gow­şup baş­la­dy. Bu ul­gam teh­ni­ka­nyň işi­ne, hu­su­san-da, onuň ýer­leş­ýän ýe­ri­ne, ýan­gyç harç­laý­şy­na, iş wag­tyn­da­ky he­re­ke­ti­ne we baş­ga-da bir­nä­çe gör­ke­zi­ji­le­re eda­ra ediş bi­na­syn­dan çyk­man, şeý­le hem in­ter­net ýa-da yk­jam te­le­fon ara­gat­na­şyk bo­lan ýer­den gö­zeg­çi­lik et­mä­ge müm­kin­çi­lik ber­ýär. Bu teh­ni­ka­la­ryň iş­le­ri­ne gö­zeg­çi­lik et­mek üçin Oba ho­ja­lyk we daş­ky gur­şa­wy go­ra­mak mi­nistr­li­gi­niň eda­ra bi­na­syn­da Do­lan­dy­ryş mer­ke­zi dö­re­dil­di.

Şu­nuň ýa­ly mer­kez Ahal we­la­ýa­ty­nyň do­lan­dy­ryş mer­ke­zi bo­lan Änew şä­he­rin­de hem bar. Şeý­le hem ýur­du­my­zyň we­la­ýat­la­ry­nyň we et­rap­la­ryň eda­ra ediş mer­kez­le­rin­de bir bi­te­wi ul­ga­ma bi­rik­di­ri­len mag­lu­mat­la­ry ýyg­na­mak, sak­la­mak, sel­jer­mek hem-de gaý­ta­dan iş­le­mek bo­ýun­ça ýö­ri­te en­jam­lar bi­len üp­jün edi­len gö­zeg­çi­lik bö­lüm­le­ri­ni dö­ret­mek me­ýil­leş­di­ril­ýär.

Di­ýa­ry­my­za ge­lip go­wuş­ýan äh­li gör­nüş­dä­ki oba ho­ja­lyk teh­ni­ka­la­ry­nyň ýer­li top­rak-ho­wa şert­le­ri­ne la­ýyk­lyk­da, hök­ma­ny su­rat­da des­lap­ky sy­nag­dan ge­çi­ril­ýär. San­ly te­le­ma­tik ul­gam bi­len en­jam­laş­dy­ry­lan “John Dee­re” trak­tor­la­ry Ahal we­la­ýa­ty­nyň Gök­de­pe, Ak bug­daý we Ka­ka et­rap­la­ry­nyň eke­ran­çy­lyk meý­dan­la­ryn­da sy­nag­dan ge­çi­ril­di.

Ýur­du­my­zyň oba ho­ja­ly­gy pu­da­gy­nyň mad­dy-en­jam­la­ýyn bin­ýa­dy­nyň hä­zir­ki za­man teh­no­lo­gi­ýa­ly teh­ni­ka­la­ry bi­len üs­tü­niň ýe­ti­ri­lip du­rul­ma­gy, oba ho­ja­lyk ekin­le­ri­ni yl­my esas­da ös­dü­rip ýe­tiş­dir­mä­ge ýar­dam ber­ýär. Şeý­le hem ol ekin­ler­den bol we ýo­ka­ry hil­li ha­syl al­ma­ga hem-de ýe­tiş­di­ri­len ha­sy­ly öz wag­tyn­da ýyg­nap al­ma­ga müm­kin­çi­lik be­rer.

Gurbangeldi HAÝDAROW,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk

institutynyň mugallymy.