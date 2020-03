Ger­ma­ni­ýa­nyň “Volks­wa­gen” kom­pa­ni­ýa­sy dün­ýä­niň iň köp ön­dü­ri­len ulag­la­ry­nyň bi­ri ha­sap­lan­ýan “Volks­wa­gen T1 Sambo” mik­ro­aw­to­bu­sy­nyň elekt­rik ener­gi­ýa­sy bi­len iş­le­ýän gör­nü­şi­ni ta­nyş­dyr­dy. Ozal­ky nus­ga­syn­dan has kuw­wat­ly bol­jak “Volks­wa­gen e-Bul­li” at­ly ula­gyň bir ge­zek­ki zar­ýa­dy bi­len 200 ki­lo­metr ýol ge­çip bil­jek­di­gi bel­le­nil­ýär. Ula­gyň kuw­wa­ty 82 at güý­jü­ne ba­ra­bar bo­lup, ada­ty nus­ga­syn­dan (43 at güý­ji) iki es­sä ba­ra­bar köp­dür. Ula­gyň nus­ga­wy gör­nü­şi­niň ýo­ka­ry tiz­li­gi 105 km/sa­gat bol­sa, bu gör­ke­zi­ji elekt­rou­lag­da 130 km/sa­ga­da ýe­ti­ri­lip­dir. 64 900 ýew­ro­dan sa­tyl­jak ula­gyň daş­ky şe­ki­li o di­ýen üýt­ge­dil­män­dir. Ýe­ri ge­len­de aýt­sak, T1 mo­de­li­niň di­zaý­ny tä­ze­le­nen gör­nü­şi hem taý­ýar­lan­ýar.