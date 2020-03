AGM at­ly şe­re­ket dür­li şert­le­re çy­dam­ly te­le­fo­ny sa­tu­wa çy­kar­dy. “AGM M5” at­ly te­le­fon su­wa, to­za­na we ur­ga çy­dam­ly bol­ma­gy bi­len ta­pa­wut­lan­ýar. Düw­me­le­ri­niň bar­dy­gy­na ga­ra­maz­dan te­le­fo­nyň ek­ra­nyn­da sen­sor hem göz öňün­de tu­tu­lyp­dyr. Ara­gat­na­şy­gyň 4-nji nes­li bi­len en­jam­laş­dy­ry­lan te­le­fo­n 1GB RAM we 8GB iç­ki ýat bi­len üp­jün edi­lip­dir. “An­ro­id” ama­ly ul­ga­myn­da iş­le­ýän te­le­fon ar­ka­ly “What­sApp” we “Facebook” app­li­ka­si­ýa­la­ryn­dan hem peý­da­la­nyp bol­ýar. Da­şyn­dan gö­re­niň­de örän ýö­ne­ke­ýje ýa­ly bo­lup gö­rün­ýän mo­bil en­ja­myň ag­ra­my 150 gra­ma, ulu­ly­gy 155×63,4×16 mil­limet­re ba­ra­bar. Şe­re­ket “AGM X5” at­ly 5G-li smart­fo­ny hem sa­tu­wa çy­kar­ma­ga taý­ýar­lan­ýar. Şeý­le hem or­ta de­re­je­li “AGM A10” at­ly te­le­fon hem sa­tu­wa çy­ka­ry­lar.