ABŞ-nyň “Ge­ne­ral Mo­tors” we Hy­ta­ýyň “Wu­ling” şe­re­ke­ti yk­jam elekt­rou­la­gy­ny ta­nyş­dyr­dy. “Bao­jun E300” at­ly mo­de­liň dört orun­lyk­dy­gy we şä­her için­de sür­mä­ge ni­ýet­le­nen­di­gi mä­lim edil­di. Mo­de­liň iki gör­nü­şi bo­lup, ola­ryň bi­ri­niň kuw­wa­ty 30, beý­le­ki­si­niň­ki 40 at güý­jü­ne ba­ra­bar bo­lar. Go­laý­da ulag ba­ra­da has köp mag­lu­mat ýaý­ra­dyl­jak­dy­gy mä­lim edil­di. Hy­taý elekt­rou­lag ba­za­ry­nyň iň çalt ös­ýän ýurt­la­ry­nyň bi­ridir.