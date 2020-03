23-nji mart

1888 – Dünýäniň iň gadymy ligasy hasaplanýan Angliýanyň futbol çempionaty “The Football League”-ni esaslandyrmak barada Londonda ilkinji ýygnanyşyk geçirilýär.

1968 – Ispaniýaly futbolçy Fernando Hierro dünýä inýär.

1973 – Amerikaly basketbolçy Jeýson Kidd dünýä inýär.

1973 – Polşaly futbolçy, tanymal derwezeçi Žerzi Dudek dünýä inýär.

1978 – Argentinaly futbolçy Walter Samuel dünýä inýär.

1983 – Asly Somaliden bolan angliýaly ýeňil atletikaçy, 5000 we 10000 metr aralyga ylgamakda Olimpiýa çempiony Mo Farah dünýä inýär.

1986 – Italiýaly motosiklçi Andrea Dowizioso dünýä inýär.

1992 – Amerikaly basketbolçy Kaýri Irwing dünýä inýär.

24-nji mart

1976 – Amerikan futboly oýnunyň ussady, amerikaly meşhur türgen, “Super Bowl” kubogynyň eýesi Peýton Manning dünýä inýär.

1984 – Amerikaly basketbolçy Kris Boş dünýä inýär.

1987 – Braziliýaly futbolçy Ramires dünýä inýär.

2016 – Niderlandlaryň dünýä belli ýyldyzy, “Altyn top” baýragyny 3 gezek eýelän, “Aýaks” we “Barselona” toparlarynyň ýatdan çykmajak futbolçysy Ýohan Kroýff 68 ýaşynyň içinde aradan çykýar.

25-nji mart

1668 – ABŞ-da ilkinji at çapyşygy ýaryşy geçirilýär.

1914 – Gresiýanyň “Aris” futbol topary esaslandyrylýar.

1976 – Ukrainaly boksçy, meşhur türgen agyr agramda Dünýäniň 2 gezek çempiony, Olimpiýa oýunlarynyň ýeňijisi Wladimir Kliçko Gazagystanyň Semeý şäherinde dünýä inýär.

1982 – “IndyCar” ýaryşlarynyň ilkinji zenan ýeňijisi, amerikaly sürüji Danika Patrik dünýä inýär.

26-njy mart

1896 – Germaniýaly telekeçi, sport geýimlerini öndürýän meşhur “Puma” kompaniýasynyň esaslandyryjysy Rudolf Dassler dünýä inýär.

1926 – Ispaniýanyň “Real Owiedo” futbol topary esaslandyrylýar.

1940 – Afiny – 1896 I Olimpiýa oýunlarynda marafon ylgawy ýaryşynyň ýeňijisi, gresiýaly ylgaýjy Spiridon Luis 67 ýaşynda aradan çykýar.

1960 – Ispaniýanyň “Hueska” futbol topary esaslandyrylýar.

1972 – NBA-da “Los Anjeles Leýkers” topary adaty möwsümiň 82 oýnunyň 69-synda ýeňiş gazanyp, rekord goýýar. Bu rekord 1996-njy ýylda täzelenýär.

1982 – Ispaniýaly futbolçy, häzirki tälimçi Mikel Arteta dünýä inýär.

27-nji mart

1871 – Edinburg şäherinde Şotlandiýa bilen Angliýanyň arasynda regbi boýunça ilkinji halkara duşuşyk geçirilýär. Duşuşykda şotlandlar 1:0 hasabynda ýeňiş gazanýar.

1891 – Agyr atletika boýunça Londonda (Beýik Britaniýa) geçirilen birinji Dünýä çempionatynda ýerli ştangaçy Edward Lawrens çempionatyň ilkinji ýeňijisi bolýar.

1972 – Asly Surinamdan bolan gollandiýaly futbolçy Jimmi Floýd Hasselbeýnk dünýä inýär.

1972 – Meşhur basketbolçy Wilt Çemberleýn karýerasynda boýunça professional derejedäki iň soňky duşuşygyny geçirýär.

1974 – Ispaniýaly futbolçy Gaizka Mendieta dünýä inýär.

1986 – Germaniýaly futbolçy, Dünýäniň çempiony, meşhur derwezeçi Manuel Noýer dünýä inýär.

28-nji mart

1973 – Gollandiýaly ozalky futbolçy, häzirki emin Býorn Kuipers dünýä inýär.

1975 – Ispaniýaly futbolçy Iwan Helguera dünýä inýär.

1985 – Şweýsariýaly tennisçi, 3 “Uly tuwulga” kubogynyň eýesi Stanislas Wawrinka dünýä inýär.

29-njy mart

1873 – Angliýanyň FA Kubogy boýunça geçirilen ýaryşyň finalynda “Wanderers” topary “Oksford Uniwersiti” toparyny 2-0 hasabynda ýeňip, bassyr 2-nji gezek ýeňiji bolýar. Ýaryş 2-nji gezek geçirilýär.

1966 – Amerikaly boksçy Muhammad Ali 15 raundda Jorj Çuwalony ýeňip, agyr agramda çempionlyk gazanýar.

1966 – Bolgariýaly futbolçy we tälimçi Krasimir Balakow dünýä inýär.

1972 – Portugaliýaly futbolçy, Manuel Rui Koşta dünýä inýär.

1973 – Niderlandlaryň meşhur futbolçylaryndan Mark Owermars dünýä inýär.

1976 – Amerikaly tennisçi, 3 “Uly tuwulga” kubogynyň eýesi Jennifer Kapriati dünýä inýär.

1981 – Norwegiýaly lyžaçy Tiina Lehtola tramplinden lyžaly bökmek boýunça zenanlaryň arasynda dünýä rekordyny goýýar (110 metr).

1987 – Fransiýaly futbolçy, Dünýä çempiony Dimitri Paýet dünýä inýär.

1989 – Ozalky Soyuzyň hokkeýçileri NHL-de çykyş edip başlaýar.

1991 – Fransiýaly futbolçy, Dünýä çempiony N’Golo Kante dünýä inýär.

1993 – Belgiýaly futbolçy Torgan Hazard dünýä inýär.