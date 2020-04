Bu ýo­ka­ry okuw mek­de­bi­niň tä­ze bi­na­sy mil­li Li­de­ri­mi­ziň gat­naş­ma­gyn­da 2009-njy ýyl­da açyl­dy. Ýo­ka­ry okuw mek­de­bi­niň ak mer­me­re bes­le­nen öz­bo­luş­ly bi­na­lar top­lu­my Bi­ta­rap Türk­me­nis­tan şa­ýo­lu­nyň ug­run­da­ky des­ga­lar bi­len öz­bo­luş­ly saz­la­şy­gy eme­le ge­tir­ýär. Iň tä­ze en­jam­lar, öň­de­ba­ry­jy san­ly teh­no­lo­gi­ýa­lar bi­len üp­jün edi­len ins­ti­tut­da Içe­ri iş­ler mi­nistr­li­gi­niň dü­züm bö­lek­le­ri üçin ýo­ka­ry de­re­je­li hü­när­men­ler taý­ýar­la­nyl­ýar. Okuw iş­le­rin­de hä­zir­ki za­man yl­my esa­syn­da iş­le­nip taý­ýar­la­ny­lan bi­lim ber­me­giň tär­le­ri we usul­la­ry iş­jeň peý­da­la­nyl­ýar.

…Ins­ti­tu­tyň mer­ke­zi gi­rel­ge­sin­de içe­ri iş­ler mi­nist­ri M.Ça­ky­ýew ýur­du­my­zyň Ýa­rag­ly Güýç­le­ri­niň Be­lent Ser­ker­de­ba­şy­sy­na ins­ti­tut­da ge­çi­ril­ýän iş­ler ba­ra­da ha­sa­bat ber­di. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz ins­ti­tu­tyň işi bi­len ta­nyş­ly­gy­ny sport zal­la­ry­ny syn­la­mak­dan baş­la­dy, ola­ryň en­jam­laş­dy­ry­lyş de­re­je­si, şeý­le hem ta­lyp­la­ryň spor­tuň dür­li gör­nüş­le­ri bi­len meş­gul­lan­mak­la­ry üçin dö­re­di­len şert­ler bi­len gy­zyk­lan­dy. Be­den­ter­bi­ýe bi­len yzy­gi­der­li meş­gul­lan­ma­gyň ada­myň be­de­ni­ni tap­la­ýan­dy­gy, onuň ru­hu­be­lent­lik, iş­ba­şar­jaň­lyk, çy­dam­ly­lyk de­re­je­si­ni ýo­kar­lan­dyr­ýan­dy­gy, özü­ňe erk et­me­gi we ke­sel­le­re gar­şy be­de­niň dur­nuk­ly­ly­gy­ny pug­ta­lan­dyr­ýan­dy­gy hem­me­le­re mä­lim­dir. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz ýur­du­myz­da bi­na edil­ýän dur­muş mak­sat­ly äh­li des­ga­lar­da, şol san­da ça­ga­lar bag­la­ryn­da, umu­my­bi­lim ber­ýän or­ta mek­dep­ler­de, ýo­ka­ry okuw mek­dep­le­rin­de hä­zir­ki za­man en­jam­la­ry bi­len üp­jün edi­len sport zal­la­ry­nyň bol­ma­gy­na mö­hüm äh­mi­ýet ber­ýär. Ins­ti­tu­tyň çä­gin­de hä­zir­ki za­man sport mer­ke­zi, beý­le­ki de­giş­li des­ga­lar bar, mu­nuň özi mil­li Li­de­ri­mi­ziň gör­kez­me­le­ri bo­ýun­ça sag­dyn dur­muş ýö­rel­ge­si­ni ber­ka­rar et­mek ug­run­da top­lum­la­ýyn çä­re­le­riň ama­la aşy­ryl­ýan­dy­gy­nyň su­but­na­ma­sy bo­lup dur­ýar.

Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz “Gal­kan” gyş sport mer­ke­zi­ne bar­dy, bu ýer­de Içe­ri iş­ler mi­nistr­li­gi­niň “Gal­kan” we mi­nistr­li­giň ga­ra­ma­gyn­da­ky ins­ti­tu­tyň “Ne­sil” hok­keý to­par­la­ry tür­gen­leş­ýär­ler. Mer­kez­de mil­li, şeý­le hem hal­ka­ra de­re­je­le­rin­de ýa­ryş­la­ra taý­ýar­lan­mak üçin äh­li şert­ler dö­re­di­lip­dir. Bu mer­kez hok­keý oý­na­mak üçin ni­ýet­le­nen­dir we mil­li Li­de­ri­mi­ziň baş­lan­gy­jy hem-de ta­gal­la­la­ry ne­ti­je­sin­de gu­rul­dy.

Hok­keý­çi­ler hor­mat­ly

Prezidentimizi mä­hir­li gar­şy­la­dy­lar. Ýa­rag­ly Güýç­le­riň Be­lent Ser­ker­de­ba­şy­sy hok­keý­çi­ler bi­len söh­bet­deş bo­lup, ola­ryň tür­gen­le­şik­le­ri, ta­lyp ýaş­la­ryň okuw­la­ry we umu­man, bu ýer­de dö­re­di­len şert­ler bi­len gy­zyk­lan­dy. Tür­gen­ler mil­li Li­de­ri­mi­ze tür­gen­le­şik geç­mek­de hem-de sport us­sat­ly­gy­ny ýo­kar­lan­dyr­mak­da dö­re­di­len aja­ýyp şert­ler üçin tüýs ýü­rek­den ho­şal­lyk­la­ry­ny be­ýan et­di­ler. Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz to­par­la­ryň tür­gen­le­şik­le­ri­ni syn­lap, hok­keý­çi­le­re tä­ze ýe­ňiş­le­ri ar­zuw et­di hem-de ola­ra sport egin-eşik­le­ri­ni sow­gat ber­di.

Hä­zir­ki wagt­da “Gal­kan” we “Ne­sil” to­par­la­ry türk­men hok­ke­ýin­de öň­dä­ki orun­la­ry eýe­läp, öz us­sat­lyk­la­ry­ny yzy­gi­der­li ýo­kar­lan­dyr­ýar­lar. “Gal­kan” to­pa­ry bir­nä­çe ge­zek Türk­me­nis­ta­nyň çem­pio­ny bo­lup, köp san­ly hal­ka­ra ýa­ryş­lar­da üs­tün­lik­li çy­kyş et­di. “Ne­sil” hok­keý to­pa­ry bol­sa ge­çen ýyl Türk­me­nis­ta­nyň Prezidentiniň Ku­bo­gy­na my­na­syp bol­dy.

Mil­li Li­de­ri­mi­ziň bel­leý­şi ýa­ly, ýaş­lar ze­rur bi­lim­le­re we ba­şar­nyk­la­ra eýe bol­mak bi­len bir ha­tar­da be­den taý­dan sag­dyn, ru­hy taý­dan kä­mil, mak­sa­da ok­gun­ly bol­ma­ly­dyr. Şu­nuň bi­len bag­ly­lyk­da, sport meý­dan­ça­la­ry­nyň we zal­la­ry­nyň hä­zir­ki döw­rüň ta­lap­la­ry­na la­ýyk de­re­je­de en­jam­laş­dy­ryl­ma­gy­na mö­hüm äh­mi­ýet be­ril­ýär.

Sag­dyn dur­muş ýö­rel­ge­le­ri­ne yg­rar­ly bol­mak, spor­tuň dür­li gör­nüş­le­ri bi­len yzy­gi­der­li meş­gul­lan­mak ýaş­la­ryň be­den taý­dan ber­ke­me­gi bi­len bir ha­tar­da ola­ryň dür­li de­re­je­de gu­ral­ýan sport ýa­ryş­la­ry­na iş­jeň gat­naş­ma­gy­ny we uly üs­tün­lik­ler ga­zan­ma­gy­ny üp­jün et­me­li­dir di­ýip, döw­let Baş­tu­ta­ny­myz bel­le­di.

Şun­da ýur­du­my­zyň Ýa­rag­ly Güýç­le­ri­niň Be­lent Ser­ker­de­ba­şy­sy al­nyp ba­ryl­ýan iş­le­riň ne­ti­je­li­li­gi­ni ýo­kar­lan­dyr­mak üçin de­giş­li çä­re­le­riň gö­rül­me­gi­niň mö­hüm­di­gi­ne ün­si çek­di. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz ta­lyp­la­ryň taý­ýar­lyk ul­ga­myn­da spor­tuň har­by-ama­ly gör­nüş­le­ri­ne il­kin­ji de­re­je­li üns be­ril­me­gi­niň ze­rur­dy­gy­ny aý­dyp, bu ugur­da dur­mu­şa ge­çi­ril­ýän çä­re­le­ri iş­jeň­leş­dir­me­gi tab­şyr­dy.

Soň­ra döw­let Baş­tu­ta­ny­myz bu ýer­de bar bo­lan we ýur­du­my­zyň Içe­ri iş­ler mi­nistr­li­gi­niň dü­züm­le­ri­ne tä­ze ge­lip gow­şan ýö­ri­te teh­ni­ka­lar, hä­zir­ki za­man ýa­rag­la­ry hem-de en­jam­la­ry bi­len ta­nyş­dy.

Mä­lim bol­şy ýa­ly, hu­kuk go­raý­jy dü­züm­le­riň mad­dy-en­jam­la­ýyn bin­ýa­dy­ny döw­re­bap­laş­dyr­mak, iş­gär­le­riň hü­när de­re­je­si­ni ýo­kar­lan­dyr­mak me­se­le­le­ri mil­li Liderimiziň he­mi­şe üns mer­ke­zin­de sak­lan­ýar.

Ýur­du­my­zyň Ýa­rag­ly Güýç­le­ri­niň Be­lent Ser­ker­de­ba­şy­sy ýö­ri­te­leş­di­ri­len atyş­ha­na za­ly­na ba­ryp, bu ýer­de bar bo­lan hä­zir­ki za­man kä­mil sö­weş­jeň ýa­rag­la­ry­nyň hä­si­ýet­na­ma­la­ry bi­len ta­nyş­dy we ny­şa­na ok at­dy. Mil­li Li­de­ri­mi­ziň atan ok­la­ry­nyň hem­me­si­niň ny­şa­na­nyň on­lu­gy­na düş­me­gi hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň ýo­ka­ry us­sat­ly­gy­nyň ýaş­lar üçin nus­ga­lyk mek­dep­di­gi­ni ala­mat­lan­dyr­dy.

Mil­li Li­de­ri­mi­ziň sag­dyn dur­muş ýö­rel­ge­si­ne yg­rar­ly bol­mak bi­len spor­tuň dür­li gör­nüş­le­ri bo­ýun­ça yzy­gi­der­li meş­gul­lan­ýan­dy­gy, ýo­ka­ry ne­ti­je­le­ri gör­kez­ýän­di­gi hem­me­le­re mä­lim­dir. Bu­la­ryň äh­li­si we şu gün­ki my­sal, esa­san-da, ýaş­lar, ugur­daş ýo­ka­ry okuw mek­dep­le­ri­niň har­by ta­lyp­la­ry üçin gö­rel­de bo­lup hyz­mat ed­ýär.

Ýur­du­my­zyň Ýa­rag­ly Güýç­le­ri­niň Be­lent Ser­ker­de­ba­şy­sy­nyň bel­leý­şi ýa­ly, be­den­ter­bi­ýe we sport adam­da mak­sa­da ok­gun­ly­lyk hä­si­ýet­le­ri­ni ter­bi­ýe­le­ýär. Mu­nuň özi hu­kuk go­raý­jy eda­ra­la­ryň şah­sy dü­züm­le­ri üçin esa­sy ýö­rel­gä öw­rül­me­li­dir. Ok at­ma­gy ta­mam­lap, mil­li Li­de­ri­miz aty­lan ok­la­ryň ny­şa­na de­gen­di­gi­ni gör­kez­ýän şe­ki­li içe­ri iş­ler mi­nist­ri M.Ça­ky­ýe­we gow­şur­dy. Mi­nistr ony ho­şal­lyk bi­len ka­bul edip, bu mag­lu­ma­tyň mi­nistr­li­giň mu­ze­ýin­de mö­hüm orun eýe­le­jek­di­gi­ni, şeý­le hem onuň ýaş­la­ry uly üs­tün­lik­le­re ruh­lan­dyr­ýan gym­mat­ly­ga öw­rül­jek­di­gi­ni aýt­dy.

Ins­ti­tu­tyň bi­na­lar top­lu­my­na döw­re­bap na­har­ha­na­nyň gir­ýän­di­gi­ni bel­le­me­li. Bu ýer­de taý­ýar­lan­ýan ta­gam­la­ryň hil de­re­je­si­ne mö­hüm äh­mi­ýet be­ril­ýär. Ta­gam taý­ýar­la­mak­da Ar­ka­dag Pre­zi­den­ti­mi­ziň ta­gal­la­sy bi­len ne­şir edi­len “Be­re­ket­li türk­men sa­ça­gy” at­ly ki­tap ze­rur gol­lan­ma bo­lup dur­ýar. Şol gün na­har­ha­na­da mil­li ta­gam­la­ryň bi­ri ha­sap­la­nyl­ýan burç­ly unaş taý­ýar­la­nyp­dyr. Döw­let Baş­tu­ta­ny­my­zyň bel­leý­şi ýa­ly, paý­has­ly pe­der­le­ri­mi­ziň bu ta­ga­myň kö­me­gi bi­len yn­san sag­ly­gy­nyň ke­se­le du­rum­ly­ly­gy­ny ber­ki­den­dik­le­ri mä­lim­dir. Bu ýer­de hö­dür­len­ýän na­har­la­ryň kö­pü­si mil­li ta­gam­lar­dyr, ola­ryň yn­san üçin peý­da­ly bol­ma­gy bi­len bir ha­tar­da, ýo­kum­ly­lyk de­re­je­si­niň hem ýo­ka­ry­dy­gy­ny mil­li Li­de­ri­miz ka­na­gat­lan­ma bi­len bel­le­di.

Ins­ti­tu­tyň bi­na­lar top­lu­my­nyň teh­ni­ki taý­dan en­jam­laş­dy­ry­ly­şy, olar­da hu­kuk go­raý­jy eda­ra­lar üçin ýo­ka­ry hü­när­li har­by gul­luk­çy­la­ry taý­ýar­la­mak hem-de okat­ma­gyň äh­li ugur­la­ry­na hä­zir­ki za­ma­nyň ösen tej­ri­be­si­ni, san­ly ul­ga­my or­naş­dyr­mak bo­ýun­ça al­nyp ba­ryl­ýan iş­ler, ýo­ka­ry okuw mek­de­bi­niň ze­rur bo­lan en­jam­lar bi­len üp­jün­çi­lik de­re­je­si şu­nuň ýa­ly ugur­daş okuw mek­dep­le­ri­ne bil­di­ril­ýän äh­li ta­lap­la­ra la­ýyk gel­ýär.

Soň­ra ýur­du­my­zyň Ýa­rag­ly Güýç­le­ri­niň Be­lent Ser­ker­de­ba­şy­sy Içe­ri iş­ler mi­nistr­li­gi­niň ins­ti­tu­ty­na önüm­çi­li­gi Türk­me­nis­tan­da ýo­la goý­lan “Ag­zy­bir­lik til­si­ma­ty” kär­ha­na­sy­nyň önü­mi bo­lan hä­zir­ki za­man komp­ýu­ter­le­ri­niň 300-si­ni sow­gat ber­di. Döw­let Baş­tu­ta­ny­my­zyň baş­lan­gy­jy bo­ýun­ça mil­li yk­dy­sa­dy­ýe­ti­mi­ziň ýaş pu­da­gy bo­lan elekt­ron se­na­ga­ty­nyň ös­dü­ril­me­gi san­ly­laş­dyr­mak bo­ýun­ça Kon­sep­si­ýa­nyň üs­tün­lik­li dur­mu­şa ge­çi­ril­me­gin­de ägirt uly äh­mi­ýe­te eýe­dir. Hä­zir­ki za­man teh­ni­ka­la­ry­nyň we döw­re­bap en­jam­la­ry­nyň bol­ma­gy, ola­ryň ne­ti­je­li peý­da­la­nyl­ma­gy Içe­ri iş­ler mi­nistr­li­gi üçin ýo­ka­ry de­re­je­li hü­när­men­le­ri taý­ýar­la­mak­da mö­hüm şert bo­lup dur­ýar.