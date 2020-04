ABŞ-nyň te­le­kom­mu­ni­ka­si­ýa ba­za­ryn­da iň uly bir­leş­me bo­lup geç­di. Ger­ma­ni­ýa­nyň “Deutsche Te­le­kom” kom­pa­ni­ýa­sy­nyň gol­çur kär­ha­na­sy bo­lan “T-Mo­bi­le” şe­re­ke­ti “Sprint” ara­gat­na­şyk ope­ra­to­ry­ny sa­tyn al­dy. Şeý­le­lik­de, ABŞ-nyň te­le­kom­mu­ni­ka­si­ýa ba­za­ry­nyň 3-nji we 4-nji orun­da­ky ope­ra­tor­la­ry güýç­le­ri­ni bir­leş­dir­di. “Sprint” kom­pa­ni­ýa­sy do­lu­ly­gy­na “T-Mo­bi­le” şe­re­ke­ti­niň ga­ra­ma­gy­na geç­ýär. “Sprint”-iň mund­an beý­läk gym­mat ba­ha­ly ka­gyz­la­ry Nýu-Ýor­kuň bir­ža­syn­da sa­tyl­ma­ýar. “T-Mo­bi­le” kom­pa­ni­ýa­sy­nyň gym­mat ba­ha­ly ka­gyz­la­ry “Nas­daq” bir­ža­syn­da sa­ty­lar.

Met­bu­ga­tda bellenil­me­gi­ne gö­rä, bu ge­le­şi­giň ba­ha­sy 30 mil­liard dol­la­ra deň bol­dy. Hyz­ma­tyň hi­li we iş ge­ri­mi­niň gi­ňel­me­gi il­ki bi­len bu ge­le­şi­giň ile­ri tu­tul­ýan ugur­la­ry­nyň ara­syn­da kes­git­le­nil­di. “T-Mo­bi­le” kom­pa­ni­ýa­sy beý­le­ki ugur­lar bi­len bir ha­tar­da ABŞ-da 5G to­ru­nyň or­naş­dy­ryl­ma­gy­na has uly äh­mi­ýet ber­jek­di­gi­ni mä­lim et­di.

Şeý­le hem “T-Mo­bi­le” kom­pa­ni­ýa­sy­nyň müş­de­ri­si­niň sa­ny 100 mil­li­on­dan gow­rak bo­lar. “T-Mo­bi­le” ABŞ-nyň bu pu­da­gyn­da köp­den bä­ri aga­lyk edip gel­ýän “AT&T” we “Veri­zon” kom­pa­ni­ýa­la­ry bi­len bäs­le­şer. Bu kom­pa­ni­ýa 5G ul­gam­ly te­le­fon önüm­çi­li­gi­ne hem gol­daw ber­ýär. Bu ugur­da “Sam­sung” kom­pa­ni­ýa­sy bi­len iş­le­ýär. Beý­le­ki ara­gat­na­şyk kär­ha­na­la­ryn­da bol­şy ýa­ly, “T-Mo­bi­le” hem “Sam­sung Ga­laxy S10” 5G ul­gam­ly smart­fo­nyň giň­den ýaý­ra­dyl­ma­gy­na gol­daw be­rer.