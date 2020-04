Ge­çi­gap­laň­lar gu­ry ýer­dä­ki iň ýyn­dam haý­wan ha­sap­lan­ýar. Bu jan­dar­lar, esa­san, an­ti­lopa­la­ry (gnu, je­ren, ke­ýik, saý­gak ýa­ly göw­rü­mi we daş keş­bi dür­lü­çe bo­lan gä­wü­şe­ýän süý­dem­di­ri­ji­ler) aw­la­ýar. Ge­çi­gap­laň her to­pu­lan jan­da­ry­ny tu­tup bil­me­se­-de, awy­nyň ýa­ry­sy şow­ly bol­ýar. Ge­çi­gap­laň­dan ha­ýal yl­ga­ýan je­ren bol­sa, yl­gan ma­ha­ly çalt-çalt­dan ug­ru­ny üýt­get­mek ar­ka­ly kow­gy­dan syp­ýar. As­lyn­da, ge­çi­gap­la­ňyň uzyn guý­ruk­la­ry de­ňag­ram­ly­ly­gy­ny sak­la­ma­ga we gys­ga wagt­da çe­ýe öw­rüm­le­ri ýe­ri­ne ýe­tir­mä­ge kö­mek ed­ýär. Mu­ňa ga­ra­maz­dan bu jan­dar­lar çalt ýa­da­ýar. Bel­li bir wagt­dan soň­ra ol awy­nyň yzyn­dan git­me­gi­ni bes ed­ýär.