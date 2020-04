Ösen aragatnaşyk tehnologiýasy alys ýerleri gaýybana syýahat etmäge mümkinçilik berýär. Häzirki wagtda dünýäniň belli muzeýlerini, sergi zallaryny, meýdançalaryny, goraghanalaryny we haýwanat baglaryny gaýybana syýahat edip bolýar. Indi bolsa, has uzagy – Mars planetasyny onlaýn usulda syýahat etmäge mümkinçilik döredildi. Ýerden 80 million kilometr töweregi uzakdaky bu planeta uçurylan gämi ol ýere 8 aý töweregi wagtda barýar. Amerikan aerokosmos edarasy NASA 2011-nji ýyldan bäri Marsyň ýüzünde hereket edýän “Curiosity” roboty arkaly Gyzyl planeta syýahat etmäge mümkinçilik döretdi. Internet arkaly hödürlenýän hyzmatda alty tigirli bu robot-maşynyň “gözünden” (linzasyndan diýseňem ýalňyz bolmaz) bu planetada gezelenç edip bolýar. Şeýle hem saýtda Mars, “Curiosity” roboty we kosmos barada iňlis dilinde sesli hem-de ýazuwly maglumat berilýär. Aşakdaky saýt arkaly Marsa gaýybana gezelenç edip bilersiňiz:

accessmars.withgoogle.com