Hü­när­men­ler bir­nä­çe mi­nut­da dol­ýan we gyz­ma­ýan ba­ta­re­ýa­ny iş­läp taý­ýar­la­dy­lar. Sy­nag mak­sa­dy bi­len ýa­sa­lan ba­ta­re­ýa giň­den ula­nyl­ýan li­tiý-ion ba­ta­re­ýa­la­ra ga­ra­nyň­da has köp ar­tyk­maç­lyk hö­dür­le­ýär. Hä­zir­ki wagt­da ula­nyl­ýan ba­ta­re­ýa­la­ryň kö­pü­si­ni ön­dür­mek üçin ýe­ras­ty mag­dan­lar­dan peý­da­lan­ma­ly bol­ýar. Bu ba­ta­re­ýa­lar ula­nyş­dan ga­lan­dan soň­ra ola­ry gaý­ta­dan peý­da­lan­mak hem aň­sat däl. Tä­ze ba­ta­re­ýa bol­sa, daş­ky gur­şa­wa zy­ýan­syz ma­te­ri­al­dan ýa­sa­lyp­dyr. Ol ba­ry-ýo­gy 100 se­kunt­da dol­ýar. Sy­nag mak­sat­ly ön­dü­ri­len ba­ta­re­ýa­nyň ulu­ly­gy ilik ýa­ly­rak bo­lup, onuň kuw­wa­ty 60 mAh-a (mil­li­am­per/sa­gat: ba­ta­re­ýa­nyň bir ge­zek­de sak­la­ýan ener­gi­ýa muk­da­ry­) ba­ra­bar. Ba­ta­re­ýa­ny iş­läp dü­zen hü­när­men­ler onuň gyz­ma­ýan­dy­gy­ny we tu­taş­mak ýa-da ere­mek how­pu­nyň ýok­du­gy­ny aýd­ýar­lar. Şeý­le hem bu ba­ta­re­ýa 24 de­re­jä çen­li so­wuk ho­wa­da hem iş­le­ýär. Hü­när­men­ler onuň has uly nus­ga­la­ry­ny ön­dü­rip, dür­li mak­sat­lar üçin ula­ny­şa ta­ýýar et­me­giň ala­da­sy­ny ed­ýär­ler.