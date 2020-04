2020-nji ýylyň 16-njy aprelinde “Türkmendemirýollary” agentliginiň,

“Demirýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň we Owganystan Yslam

Respublikasynyň Ulag ministrliginiň Demir ýollary edarasynyň wekilleriniň

arasynda wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly maslahat geçirildi.

Türkmen tarapyna “Türkmendemirýollary” agentliginiň başlygy

A.Atamyradow ýolbaşçylyk etdi. Owgan tarapyna bolsa Owganystanyň

Demir ýollary edarasynyň baş direktory Mohammad Ýamma Şams

ýolbaşçylyk etdi.

Duşuşygyň barşynda Akina-Andhoý demir ýol şahasynyň gurluşygy

meseleleri, Turgundy-Hyrat demir ýolunyň gurluşyk taslamasy boýunça

alnyp barylýan işler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Şeýle-de maslahata gatnaşyjylar Owganystandan üstaşyr geçýän ýük

gatnawlaryny işjeňleşdirmek we wagonlaryň ulanylyşy hem-de “Lapis

Lazuli” Ylalaşygyna gatnaşyjy agza ýurtlaryň arasynda ulag geçelgesini

geljekde ösdürmek barada pikir alyşdylar. Demir ýol ulaglary ulgamynyň

işlgärlerine wiza resmileşdirmek meselelerine we beýleki meselelere hem

seredildi.