

16 апреля 2020 года состоялось совещание в формате

видеоконференции между представителями агентства

“Türkmendemirýollary”, акционерного общества открытого типа

“Demirýollary” и Управления железных дорог Министерства транспорта

Исламской Республики Афганистан.

Туркменскую сторону возглавил председатель агентства

“Türkmendemirýollary” А.Aтамурадов. Афганскую сторону возглавил

генеральный директор Управления железных дорог Афганистана

Мохаммад Ямма Шамс.

В ходе встречи были обсуждены вопросы строительства

железнодорожной ветки Акина-Андхой, работы, проводимые по

проекту строительства железной дороги Тургунди-Герат.

Также участники обменялись мнениями по оптимизации

транзитного грузового движения и вагонов, проходящих через ИРА,

дальнейшему развитию транспортного коридора между странами-

участниками соглашения «Лапис Лазули». Отдельно были рассмотрены

вопросы оформления виз работникам сферы железнодорожного

транспорта и другие вопросы.