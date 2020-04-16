16 апреля 2020 года состоялось совещание в формате
видеоконференции между представителями агентства
“Türkmendemirýollary”, акционерного общества открытого типа
“Demirýollary” и Управления железных дорог Министерства транспорта
Исламской Республики Афганистан.
Туркменскую сторону возглавил председатель агентства
“Türkmendemirýollary” А.Aтамурадов. Афганскую сторону возглавил
генеральный директор Управления железных дорог Афганистана
Мохаммад Ямма Шамс.
В ходе встречи были обсуждены вопросы строительства
железнодорожной ветки Акина-Андхой, работы, проводимые по
проекту строительства железной дороги Тургунди-Герат.
Также участники обменялись мнениями по оптимизации
транзитного грузового движения и вагонов, проходящих через ИРА,
дальнейшему развитию транспортного коридора между странами-
участниками соглашения «Лапис Лазули». Отдельно были рассмотрены
вопросы оформления виз работникам сферы железнодорожного
транспорта и другие вопросы.