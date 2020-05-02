2 мая 2020 года Туркменистан направил в Исламскую
Республику Афганистан гуманитарную помощь. Соответствующее
Распоряжение было подписано Президентом Туркменистана 30
апреля.
Хяким и представители велаята Фарьяб соседней страны с
признательностью приняли помощь от туркменского народа и
выразили искренние слова благодарности Президенту
Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову за всестороннюю
поддержку и внимание народу Исламской Республики Афганистан.
Гуманитарный груз состоит из продовольственных продуктов,
произведенных туркменскими производителями.
Туркменистан, успешно реализуя политику постоянного
Нейтралитета, признанного всеми государствами-участниками
ООН, поддерживает добрососедские и миролюбивые отношения со
всеми странами мира, в частности со своими непосредственными
соседями. Туркменистан, активно участвуя в международных
действиях, направленных на поддержание мира, стабильности и
безопасности в регионе, вносит важный вклад в социально-
экономическую интеграцию соседнего Афганистана в мировые и
международные дела, реализовывая на практике крупные
инфраструктурные проекты и оказывая всестороннюю помощь
гуманитарного характера.
Как известно, Туркменистан, следуя исконным традициям
добрососедства поддерживает тесные связи с ближайшими
государствами и при необходимости предоставляет руку помощи в
нелёгкое для соседей время. Данные действия в свою очередь
являются проявлением национального рвения туркменского народа.
Туркменистан направил гуманитарную помощь соседнему Афганистану
2 мая 2020 года Туркменистан направил в Исламскую