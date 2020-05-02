2 мая 2020 года Туркменистан направил в Исламскую

Республику Афганистан гуманитарную помощь. Соответствующее

Распоряжение было подписано Президентом Туркменистана 30

апреля.

Хяким и представители велаята Фарьяб соседней страны с

признательностью приняли помощь от туркменского народа и

выразили искренние слова благодарности Президенту

Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову за всестороннюю

поддержку и внимание народу Исламской Республики Афганистан.

Гуманитарный груз состоит из продовольственных продуктов,

произведенных туркменскими производителями.

Туркменистан, успешно реализуя политику постоянного

Нейтралитета, признанного всеми государствами-участниками

ООН, поддерживает добрососедские и миролюбивые отношения со

всеми странами мира, в частности со своими непосредственными

соседями. Туркменистан, активно участвуя в международных

действиях, направленных на поддержание мира, стабильности и

безопасности в регионе, вносит важный вклад в социально-

экономическую интеграцию соседнего Афганистана в мировые и

международные дела, реализовывая на практике крупные

инфраструктурные проекты и оказывая всестороннюю помощь

гуманитарного характера.

Как известно, Туркменистан, следуя исконным традициям

добрососедства поддерживает тесные связи с ближайшими

государствами и при необходимости предоставляет руку помощи в

нелёгкое для соседей время. Данные действия в свою очередь

являются проявлением национального рвения туркменского народа.