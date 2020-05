Sag­dyn dur­muş ýö­rel­ge­si­ne eýer­mek ada­myň öm­rü­ni uzald­ýar, gar­ry­ly­gy gi­jik­dir­ýär. Eý­sem, mu­nuň üçin luk­man­lar we hü­när­men­ler nä­hi­li mas­la­hat­lary ber­ýär­kä­ler?!

Sag­dyn dur­muş ýö­rel­ge­si­ni alyp bar­mak­da oza­ly bi­len ýo­ka­ry hil­li iý­mit ile­ri tu­tul­ýar. Ýo­ka­ry hil­li iý­mit, sag­ly­gyň, uzak öm­rüň gi­re­wi­dir. He­mi­şe py­ýa­da gez­mä­ge ta­gal­la ediň! Di­ňe iş­jeň he­re­ke­tiň ne­ti­je­sin­de, be­de­ni­ňi­ze ýag az top­la­nar. Önüm­le­ri­ňi­ziň äh­li­si­ni so­wa­dy­jy­da sak­laň, ola­ryň ýa­ram­ly­lyk möh­le­ti­ne dyk­gat ediň! Uzak­ly gün komp­ýu­te­riň ba­şyn­da otu­ran bol­sa­ňyz, ara­syn­da ýö­räň, maşk ediň! Müm­kin­ga­dar hiç za­da ga­ha­ry­ňy­zy ge­tir­me­jek bo­luň!

Di­ňe bir-iki gün­de iý­jek gök önüm­le­ri­ňi­zi we mi­we­le­ri­ňi­zi sa­tyn alyň! Küý­ker­mäň, dik otu­ryň, dik ýö­räň, boý­nu­ňy­zy hem dog­ry tu­tuň! Çün­ki köp ke­sel­ler oňur­ga bi­len bag­la­ny­şyk­ly ýü­ze çyk­ýar. Köp­räk suw iç­mä­ge çal­şyň! Içil­me­li suw iki litr­den az bol­ma­syn, onuň 50 gö­te­ri­mi çor­ba, çaý, mi­we su­wy we beý­le­ki­ler bol­ma­ly­dyr.

Gow­ru­lan däl-de, gaý­na­dy­lan ýa-da bu­ga bi­şi­ri­len na­har­lar be­de­ne has ýa­ram­ly!

8 sa­gat­dan az ýat­maň, şeý­le-de bel­li bir wagt­da ýa­typ, bel­li bir wagt­da hem tur­ma­ly. Hut uky fi­zi­ki güý­ji ýa­ňa­dan­dan di­kelt­mä­ge, pi­ki­riň dur­lan­ma­gy­na, ýat­keş­li­giň we ün­süň go­wu­laş­ma­gy­na, şäh­diň açyl­ma­gy­na, be­de­niň gar­şy du­rup bil­mek uky­by­nyň ýo­kar­lan­ma­gy­na ýar­dam ber­ýär.

Sport bi­len meş­gul­la­nyň, hep­de­de 150 mi­nut fit­nes bi­len meş­gul­lan­mak öm­rü­ňi­ze ömür go­şar. Spor­tuň is­len­dik gör­nü­şi­ni saý­la­sa­ňyz hem yzy­gi­der­li­lik ze­rur­dyr. Özü­ňi­zi hyl­wa­ta çek­mäň, dost­la­ry­ňyz bi­len ýy­gy-ýy­gy­dan gör­şüp du­ruň, te­at­ra, ki­no we mu­zeý­le­re gi­diň!

Er­tir­lik na­ha­ry­ňy­zy hiç ha­çan syp­dyr­maň! Suw­da ýü­züň – ol be­de­niň gar­şy du­ru­jy­lyk uky­by­ny art­dy­ryp, be­de­ni tap­la­ýar, güý­ji we çy­dam­ly­ly­gy ös­dür­ýär, be­de­niň äh­li et­le­ri­ni ber­kid­ýär, ýü­rek-da­mar, dem alyş ýol­la­ry­ny, nerw ul­ga­my­ny, oňur­ga­ny we bo­gun­la­ry saz­la­ýar. Yk­jam dü­şek­çe­ler­de we ýas­syk­lar­da ýa­tyň, uk­la­mak üçin ýas­syk we eşik saý­la­mak hem örän äh­mi­ýet­li­dir.

Kos­me­ti­ka se­riş­de­le­ri­ni, el we ýüz üçin ni­ýet­le­nen krem­le­ri de­ri­ňi­ziň ýag­da­ýy­na gö­rä saý­laň! El­le­ri­ňi­zi ýy­gy-ýy­gy­dan ýu­wup du­ruň! Bu dür­li ýo­kanç ke­sel­le­riň öňü­ni al­ma­ga ýar­dam be­rer. Hiç kim­den öý­ke-ki­ne et­mäň! Is­len­dik ýag­daý­da özü­ňi­ze bo­lan gö­zeg­çi­li­gi ýi­tir­mäň! Bal iýiň, bu te­bi­gy önü­miň dü­zü­min­de be­den üçin peý­da­ly ýüz­ler­çe mad­da­lar bar. Diş­le­ri­ňi­zi ir­den we ag­şam aras­sa­la­ma­gy unut­maň! Yzy­gi­der­li dynç alyň, sy­ýa­ha­ta gi­diň we tä­ze duý­gu­lar bi­len baý­la­şyň! Luk­ma­na ýüz tut­mak­dan çe­kin­mäň, çün­ki is­len­dik ada­myň sag­ly­gy yzy­gi­der­li bar­lag ta­lap ed­ýär. Si­ziň sag­ly­gy­ňy­zyň öz eli­ňiz­de­di­gi­ni unut­maň!