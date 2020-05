“Türk­me­nis­tan – Bi­ta­rap­ly­gyň me­ka­ny” ýy­ly­nyň her bir gü­ni hal­ky­my­zyň ta­ry­hy­na al­tyn harp­lar bi­len ýa­zyl­ýar. Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň taý­syz ta­gal­la­la­ry bi­len dur­mu­şa ge­çi­ril­ýän işler dün­ýä nus­ga­lyk­dyr. Ýur­du­myz­da sag­dyn dur­muş ýö­rel­ge­siniň giň ge­ri­me eýe bol­magyn­da mil­li Li­de­ri­mi­ziň gö­rel­de­si mö­hüm äh­mi­ýe­te eýe­dir. Hal­ky­my­zyň sag­ly­gy­na döw­le­tiň iň ýo­ka­ry gym­mat­ly­gy hök­mün­de ga­ra­ýan döw­let Baş­tu­ta­ny­myz sag­dyn dur­muş ýö­rel­ge­le­ri­ne yg­rar­ly bol­mak bi­len, wa­tan­daş­la­ry­my­za, aý­ra­tyn-da, ýaş­la­ra gö­rel­de bol­ýar.

Mil­li Li­de­ri­mi­ziň sport bi­len yzy­gi­der­li meş­gul­lan­ma­gy hal­ky­my­zda uly şat­lyk duý­gu­la­ry­ny oýar­ýar hem-de spor­ta bo­lan gy­zyk­lan­ma­ny has-da art­dyr­ýar. Spor­tuň bar ýe­rin­de sag­dyn­lyk, ru­hu­be­lent­lik, wa­tan­sö­ýü­ji­lik, ýo­ka­ry ah­lak­ly­lyk bar. Sport ýaş­la­ry wa­tan­çy­lyk ru­hun­da ter­bi­ýe­le­mek­de, ýo­ka­ry ah­lak­ly, giň dün­ýä­ga­ra­ýyş­ly şah­sy­ýet­ler edip ýe­tiş­dir­mek­de uly mek­dep­dir. Ýaş­la­ryň haý­sy kär­de zäh­met çek­ýän­di­gi­ne ga­ra­maz­dan, sport bi­len meş­gul­lan­ma­gy en­dik et­me­li­di­gi nyg­tal­ýar . Ýaş­la­ryň sport bi­len meş­gul­lan­ma­gy üçin äh­li müm­kin­çi­lik­ler yzy­gi­der­li dö­re­dil­ýär.

Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň baş­lan­gy­jy bi­len ýur­du­myz iri sport ýa­ryş­la­ry­nyň ge­çi­ril­ýän ýur­du­na öw­rül­di. Bu ba­bat­da 2017-nji ýyl ýat­dan çyk­ma­jak ýyl­la­ryň bi­ri­ne öw­rü­lip, ýur­du­my­zyň ta­ry­hy­na al­tyn harp­lar bi­len ýa­zyl­dy. Şol ýyl älem-ja­ha­na ýaň sa­lan Ýa­pyk bi­na­lar­da we sö­weş sun­ga­ty bo­ýun­ça V Azi­ýa oýun­la­ry ge­çi­ril­di. Ýur­du­myz­da ýo­ka­ry ne­ti­je­li spor­tuň we köp­çü­lik­le­ýin be­den­ter­bi­ýe he­re­ke­ti­niň giň ge­rim­de ös­dü­ril­me­gi hal­ky­my­zyň, aý­ra­tyn-da, ýaş­la­ryň sag­ly­gy­ny yg­ty­bar­ly go­ra­ma­ga, ola­ryň spor­ta iş­jeň gat­naş­ma­gy­ny ga­zan­ma­ga oňyn tä­sir ed­ýär. Sag­dyn dur­muş ýö­rel­ge­si­niň ber­ka­rar edil­me­gi sag­dyn we ag­zy­bir jem­gy­ýe­tiň eme­le gel­me­gi­ne ge­tir­ýär. Bat­ly ga­dam­lar bi­len öňe bar­ýan ata Wa­ta­ny­my­zyň äh­li kün­jek­le­rin­de hä­zir­ki­za­man sport top­lum­la­ry, sta­di­on­lar, döw­re­bap at­çy­lyk we sport top­lum­la­ry gur­lup, ula­nyl­ma­ga be­ril­ýär.

Sag­dyn dur­muş diý­len­de di­ňe bir sport däl, eý­sem, sag­ly­gy go­ra­ýyş ul­ga­my hem öňe saý­lan­ýar. Hor­mat­ly Prezidentimiziň baş­tu­tan­ly­gyn­da iş­le­ni­lip dü­zü­len “Sag­lyk” Döw­let mak­sat­na­ma­sy hal­ky­my­zyň sag­ly­gy­ny go­ra­mak­da, ke­sel­le­riň öňü­ni al­mak­da we ola­ry ne­ti­je­li be­jer­mek­de uly müm­kin­çi­lik­le­re eýe bo­lup, hal­ky­my­zyň sag­ly­gy­nyň yg­ty­bar­ly go­ra­gy­ny üp­jün ed­ýär. Ýur­du­myz­da sag­ly­gy go­raý­şy we der­man se­na­ga­ty­ny ös­dür­me­giň esa­sy we­zi­pe­le­ri sag­dyn dur­muş ýö­rel­ge­si­ni ke­ma­la ge­tir­mek­den hem-de ös­dür­mek­den, adam­la­ryň sag­ly­gy­ny ber­kit­mek­den, il­kin­ji luk­man­çy­lyk kö­me­gi­ni, maş­ga­la luk­man­çy­ly­gy­ny hem-de maş­ga­la sag­ly­gy go­ra­ýyş hyz­mat­la­ry­ny yzy­gi­der­li go­wu­lan­dyr­mak­dan yba­rat­dyr. Ýur­du­my­zyň sag­lyk ul­ga­myn­da ama­la aşy­ry­lan we aşy­ryl­ýan tu­tum­ly iş­ler hal­ky­my­zyň aý­dyň er­tir­le­ri­niň, ýag­ty gel­je­gi­niň su­but­na­ma­sy­dyr. Di­ňe bir soň­ky san­ly­ja ýyl­lar­da bi­na edi­len sag­lyk ul­ga­my­na de­giş­li bi­na­lar­da, dynç alyş-sa­gal­dyş mer­kez­le­rin­de, Sag­lyk öý­le­ri­dir şy­pa­ha­na­lar­da, sport top­lum­la­ryn­da we beý­le­ki­ler­de hyz­ma­tyň ýo­ka­ry de­re­je­si ýo­la go­ýul­dy. Bu­la­ryň äh­li­si­niň göz­ba­şyn­da hor­mat­ly Prezi­den­ti­mi­ziň “Döw­let adam üçin­dir!” di­ýen baş ýö­rel­ge­si­niň, üns-ala­da­sy­nyň du­ran­dy­gy mä­lim­dir.

Ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň bag­ty­ýar­lyk döw­rün­de eziz Di­ýa­ry­my­zy, mäh­ri­ban hal­ky­my­zy uly üs­tün­lik­le­re, ösüş­le­re ta­rap be­dew ba­dy bi­len öňe alyp bar­ýan Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň ja­ny sag, ba­şy dik, ýur­dy aba­dan bol­sun, il-ýurt bäh­bit­li be­ýik iş­le­ri has-da ro­waç al­syn!

Ata­jan MYL­KY­ÝEW,

Türk­men döw­let bi­na­gär­lik-gur­lu­şyk

ins­ti­tu­ty­nyň mu­gal­ly­my.