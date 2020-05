Ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň bag­ty­ýar­lyk döw­rün­de hormatly Pre­zi­den­ti­mi­ziň baş­tu­tan­ly­gyn­da “Türkmenistan –

Bitaraplygyň me­ka­ny” ýy­ly­nyň her bir gü­ni şan­ly wa­ka­la­ra, toý-baý­ram­la­ra bes­len­ýär. Halk ho­ja­ly­gy­nyň äh­li pu­dak­la­ryn­da­ky ösüş­ler­de we öz­gert­me­ler­de be­dew ba­dy bar. Ýelden ýüw­rük be­dew­le­ri­miz ata Wa­ta­ny­my­zyň tä­ze eý­ýam­da­ky ösüş­le­ri­niň ny­şa­ny­na öw­rül­di. Be­dew ba­dy bi­len öňe bar­ýan ýur­du­myz­da ösüş­le­riň we öz­gert­me­le­riň öze­nin­de kons­ti­tu­si­on öz­gert­me­ler ýa­tyr.

Mä­lim bo­lşy ýa­ly, hal­ky­my­zyň ta­ry­hy­na al­tyn harp­lar bi­len ýa­zyl­jak şan­ly wa­ka­la­ryň bi­ri hem “Türk­me­nis­ta­nyň Kons­ti­tu­si­ýa­sy­na üýt­get­me­ler we goş­ma­ça­lar gi­riz­mek ha­kyn­da” Kons­ti­tu­si­on ka­nu­nyň ka­bul edil­me­gi bo­lar. Hä­zir­ki gün­ler­de Türk­me­nis­ta­nyň Kons­ti­tu­si­on ka­nu­ny­nyň met­bu­gat­da çap bo­lan tas­la­ma­sy­ny hal­ky­my­zyň ara alyp mas­la­hat­laş­ma­gy, tek­lip­le­ri öw­ren­mek bi­len bag­la­ny­şyk­ly mas­la­hat­lar yzy­gi­der­li ge­çi­ril­ýär. Gah­ry­man Arkadagymyzyň halk­dan ge­lip gow­şan tek­lip­le­ri öw­ren­mek bi­len ýur­du­my­zyň iki pa­la­ta­dan yba­rat bol­jak Par­la­men­ti­ni Mil­li Ge­ňeş, onuň we­kil­çi­lik­li pa­la­ta­sy­ny Türk­me­nis­ta­nyň Halk Mas­la­ha­ty, ka­nun çy­ka­ry­jy pa­la­ta­sy­ny bol­sa Türk­me­nis­ta­nyň Mej­li­si di­ýip at­lan­dyr­mak, ola­ryň yg­ty­ýar­lyk­la­ry­ny hem-de we­zi­pe­le­ri­ni aý­dyň­laş­dyr­mak ba­ra­da we beý­le­ki öňe sü­ren tek­lip­le­ri hal­ky­myz ta­ra­pyn­dan uly gol­da­wa eýe bol­ýar. Eda­ra-kär­ha­na­lar­da, ge­ňeş­lik­ler­de ge­çi­ril­ýän du­şu­şyk­lar­da Türk­me­nis­ta­nyň Kons­ti­tu­si­ýa­sy­nyň haý­sy mad­da­la­ry­na nä­hi­li üýt­get­me­le­riň gi­ri­zil­ýän­di­gi­ni, ola­ryň ýur­du­my­zy do­lan­dyr­ma­gy kä­mil­leş­dir­mek­de, döw­le­ti­mi­zi mun­dan beý­läk-de ös­dür­mek­de, hal­ka­ra ab­ra­ýy­ny ýo­ka­ry gö­ter­mek­de äh­mi­ýe­ti dog­ru­syn­da giň­den dü­şün­di­ril­ýär. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň ba­şy­ny baş­lan kons­ti­tu­si­on öz­gert­me­le­ri ýur­du­my­zyň jem­gy­ýet­çi­lik dur­mu­şyn­da giň­ ses­len­me dö­ret­di.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň pa­ra­sat­ly hem-de öň­den­gö­rü­ji­lik­li baş­tu­tan­ly­gyn­da Ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň yk­dy­sa­dy kuw­wa­ty­ny mun­dan beý­läk-de pug­ta­lan­dyr­mak, hal­ky­my­zyň zäh­met çek­me­gi, ýaş­la­ryň döw­re­bap bi­lim al­ma­gy hem-de ata-ba­ba­la­ry­myz­dan gel­ýän, yn­san­per­wer­li­ge ýug­ru­lan mu­kad­des däp-des­sur­la­ry­ny berk ber­jaý et­me­gi üçin äh­li şert­le­r dö­re­dil­ýär. Mu­nuň özi Ga­raş­syz, he­mi­şe­lik Bi­ta­rap Wa­ta­ny­my­zy dün­ýä­niň iň kuw­wat­ly döw­let­le­ri­niň, türk­men mil­le­ti­ni bol­sa dün­ýä­niň iň bag­ty­ýar halk­la­ry­nyň bi­ri­ne öwür­di.

Ýur­du­myz­da­ky kons­ti­tu­si­on öz­gert­me­ler halk ho­ja­ly­gy­nyň hem ösüş­le­ri­niň göz­ba­şy­na öw­rü­ler. Hä­zir­ki wagt­da hormatly Prezidentimiz ta­ra­pyn­dan tas­syk­la­nan “Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti­niň ýur­du­my­zy 2019–2025-nji ýyl­lar­da dur­muş-yk­dy­sa­dy taý­dan ös­dür­me­giň Mak­sat­na­ma­sy” esa­syn­da äh­li ugur­la­ry döw­re­bap we in­no­wa­si­on ösüş­ler gur­şap al­dy. Mil­li Li­de­ri­mi­ziň dur­nuk­ly ösüş sy­ýa­sa­tyn­da se­bit­le­riň yk­dy­sa­dy ba­bat­da ýo­ka­ry dep­gin­li ösü­şi­ni ga­zan­mak hem-de in­no­wa­si­ýa hä­si­ýet­li önüm­çi­lik­le­ri dö­ret­mek, eko­lo­gi­ýa taý­dan aras­sa, bäs­deş­li­ge ukyp­ly, da­şar­ky önüm ön­dü­ri­ji­ler­den sa­tyn alyn­ýan önüm­le­riň or­nu­ny tut­ýan taý­ýar önüm­le­ri ön­dür­mek, ola­ryň dün­ýä ba­zar­la­ry­na çy­ka­ryl­ýan möç­ber­le­ri­ni dur­nuk­ly art­dyr­mak, daş­ky gur­şa­wy go­rap sak­la­mak, ýa­şa­ýyş-dur­muş, in­že­ner­çi­lik ul­gam­la­ry­ny hil ba­bat­da ýo­ka­ry de­re­je­de ös­dür­mek esa­sy we­zi­pe­le­riň ha­ta­ryn­da dur­ýar.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň her bir ra­ýa­tyň bäh­bi­di­ne gö­nük­di­ri­len “Döw­let adam üçin­dir!” di­ýen baş ýörelgesi esa­syn­da äh­li pu­dak­lar­da tä­ze ösüş­ler ýo­lun­da de­giş­li iş­ler ýo­la go­ýul­dy. Äh­li ugur­lar­da san­ly ul­gam or­naş­dy­ry­lyp, tä­ze­çil ösüş­le­riň ga­za­nyl­ma­gy mak­sat edi­nil­ýär. Ýur­du­my­zy kons­ti­tu­si­on öz­gert­me­ler bi­len tä­ze ösüş­le­re we be­lent­lik­le­re alyp bar­ýan hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň ja­ny sag, öm­ri uzak bol­sun, tu­tum­ly iş­le­ri he­mi­şe ro­waç al­syn!

Ys­lam­ber­di TYL­LA­NU­ROW,

Türk­men döw­let bi­na­gär­lik-gur­lu­şyk

ins­ti­tu­ty­nyň uly mu­gal­ly­my.